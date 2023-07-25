Нацгвардійці на Лиманському напрямку збили російський розвідувальний БПЛА "Орлан-10". ФОТО
На Лиманському напрямку воїни Національної гвардії збили ворожий безпілотник "Орлан-10".
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.
"Враховуючи загострену ситуацію на Куп'янському і Лиманському напрямках, знищення подібних БПЛА зменшує можливості ворога щодо коригування вогню артилерії та виявлення наших позицій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей БПЛА призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.
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