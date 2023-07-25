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Нацгвардійці на Лиманському напрямку збили російський розвідувальний БПЛА "Орлан-10". ФОТО

На Лиманському напрямку воїни Національної гвардії збили ворожий безпілотник "Орлан-10".

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

"Враховуючи загострену ситуацію на Куп'янському і Лиманському напрямках, знищення подібних БПЛА зменшує можливості ворога щодо коригування вогню артилерії та виявлення наших позицій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей БПЛА призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

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Нацгвардійці на Лиманському напрямку збили російський розвідувальний БПЛА Орлан-10 01

Автор: 

безпілотник (4165) Національна гвардія (1532) Лиман (229)


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Слава Захисникам України!!
А у це й же час, воєнком Пікало з Дніпра, душою переймається, тільки за власне збагачення, а не за Україну та Захисників…
https://www.tiktok.com/@kravchuk35/video/7257068904445512965

Ось така херня, малятка!
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25.07.2023 12:35 Відповісти
Не довго пташка політала!
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25.07.2023 14:51 Відповісти
Сміялися з орланів... "Ги ги ги в них замість бака пляшка пластикова... "
Півтора року стоять з протягнутою рукою, мріють про вундервафлі...
Від орланів тепер зовсім не смішно
Ну нічого Австралія дає 100 (сто) картонних (вироблених з картону) дронів на місяць (30 днів)
В дужках пояснення для аудиторії квартало-марафону.
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26.07.2023 15:10 Відповісти
 
 