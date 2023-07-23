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Зеленський відзначив бойову роботу 15-ї бригади НГУ та підрозділів ГУР

зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив та подякував за роботу військовим Нацгвардії та Головного управління розвідки за кожну відбиту атаку й просування вперед.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося у вечірньому відеозверненні.

"Кожен і кожна, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях - я дякую вам! Дякую, що наші Сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців – воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на Півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку й за ваше просування вперед! Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки – підрозділ Тимура. Дуже круті, хлопці! Молодці! Дякую!", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом: обговорили інтеграцію України до НАТО та функціонування "зернового коридору"

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) розвідка (3858) Національна гвардія (1525)


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Топ коментарі
+11
Так сильно отметил, что ГУР собирает деньги на дроны через волонтеров...
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23.07.2023 02:19
+10
Не для того його мама Рима народила, щоб він за свої бюджетні гроші дрони купував.
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23.07.2023 02:24
+9
Цікавий комент для Зе

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003712428802&__cft__[0]=AZWIkPciIrkomhzfL-BMroMWFN1bOrSU5Zvw4crWifSvZr3bF2llb-1FXZUQLnCCj6tU5XfaAyKE0tvSmdD1sv-FdeUGY9ELrFjo0KZP2phb-hZaXZHvMu5R7Y-bWezXbFwIn3CFK3ldAGMDxLSrk78Zct5fzK8yvGPpzAtq4BHIoA&__tn__=-UC%2CP-R Korenskaya Marianna

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hfoLGVMZhiCLhvbtEnGvn16guX7osBGtEwbMVAvmhV2DdvZ6jBQr8bAjVDnSrqKpl&id=100003712428802&__cft__[0]=AZWIkPciIrkomhzfL-BMroMWFN1bOrSU5Zvw4crWifSvZr3bF2llb-1FXZUQLnCCj6tU5XfaAyKE0tvSmdD1sv-FdeUGY9ELrFjo0KZP2phb-hZaXZHvMu5R7Y-bWezXbFwIn3CFK3ldAGMDxLSrk78Zct5fzK8yvGPpzAtq4BHIoA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. Пишуть , що наш лідОр нації вчора в вечірньому звернені сказав , що треба замінити міністра культури Ткаченко , звернувся до Шмигаля, шо б той по амбарам нового пошукав ..

Радіти від цього, чи сумувати.. я вже не знаю..

Володимир Ссанич понапризначав на усі посади ватних ідіотів , своіх дружбанів, ..

А після потужних скандалів в суспільстві вимушений їх змінінювати..

Бо цар хороший, боярє ж винні ..

Але ж не на Княжицького , або В'ятровича замінить..

а знов на якогось лисого квартального…

бо опозицію Боневтік боїться , як чорт ладана …

Ну, побачимо..

Може безуглу переведе на цю посаду, бо вона ж книгу пише, їй культура зараз більш пасує, ніж з бліндажу ахінею нести
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23.07.2023 02:01
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Цікавий комент для Зе

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003712428802&__cft__[0]=AZWIkPciIrkomhzfL-BMroMWFN1bOrSU5Zvw4crWifSvZr3bF2llb-1FXZUQLnCCj6tU5XfaAyKE0tvSmdD1sv-FdeUGY9ELrFjo0KZP2phb-hZaXZHvMu5R7Y-bWezXbFwIn3CFK3ldAGMDxLSrk78Zct5fzK8yvGPpzAtq4BHIoA&__tn__=-UC%2CP-R Korenskaya Marianna

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hfoLGVMZhiCLhvbtEnGvn16guX7osBGtEwbMVAvmhV2DdvZ6jBQr8bAjVDnSrqKpl&id=100003712428802&__cft__[0]=AZWIkPciIrkomhzfL-BMroMWFN1bOrSU5Zvw4crWifSvZr3bF2llb-1FXZUQLnCCj6tU5XfaAyKE0tvSmdD1sv-FdeUGY9ELrFjo0KZP2phb-hZaXZHvMu5R7Y-bWezXbFwIn3CFK3ldAGMDxLSrk78Zct5fzK8yvGPpzAtq4BHIoA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. Пишуть , що наш лідОр нації вчора в вечірньому звернені сказав , що треба замінити міністра культури Ткаченко , звернувся до Шмигаля, шо б той по амбарам нового пошукав ..

Радіти від цього, чи сумувати.. я вже не знаю..

Володимир Ссанич понапризначав на усі посади ватних ідіотів , своіх дружбанів, ..

А після потужних скандалів в суспільстві вимушений їх змінінювати..

Бо цар хороший, боярє ж винні ..

Але ж не на Княжицького , або В'ятровича замінить..

а знов на якогось лисого квартального…

бо опозицію Боневтік боїться , як чорт ладана …

Ну, побачимо..

Може безуглу переведе на цю посаду, бо вона ж книгу пише, їй культура зараз більш пасує, ніж з бліндажу ахінею нести
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23.07.2023 02:01 Відповісти
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23.07.2023 02:02 Відповісти
Так сильно отметил, что ГУР собирает деньги на дроны через волонтеров...
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23.07.2023 02:19 Відповісти
Не для того його мама Рима народила, щоб він за свої бюджетні гроші дрони купував.
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23.07.2023 02:24 Відповісти
Це хто ? Гогілашвілі та його жінка ?
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23.07.2023 08:12 Відповісти
Нема коштів на війну. Є кошти на кулінарне шоу, комедійні серіали та барабани. Все.
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23.07.2023 08:40 Відповісти
словесний понос боневтіка
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23.07.2023 05:19 Відповісти
Еще пару недель и зеледент объявит что это он лично НГУ создал. К чему этот дурацкий видосик? Впрочем как и все остальные. Самые свежие по футболкам заметить можно. Чегевара квартального разлива...
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23.07.2023 06:18 Відповісти
Над буратінкиним рейтингом працює увесь каломойшин телемарафон.
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23.07.2023 08:45 Відповісти
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23.07.2023 08:05 Відповісти
вечірній мудозвон...
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23.07.2023 08:07 Відповісти
А коли поверне до роботи звільнених перед повномасштабним вторгненням офіцерів ГУР, буратінка мовчить, сс#ка!
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23.07.2023 08:43 Відповісти
 
 