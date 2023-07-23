Зеленський відзначив бойову роботу 15-ї бригади НГУ та підрозділів ГУР
Президент України Володимир Зеленський відзначив та подякував за роботу військовим Нацгвардії та Головного управління розвідки за кожну відбиту атаку й просування вперед.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося у вечірньому відеозверненні.
"Кожен і кожна, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях - я дякую вам! Дякую, що наші Сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців – воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на Півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку й за ваше просування вперед! Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки – підрозділ Тимура. Дуже круті, хлопці! Молодці! Дякую!", - наголосив глава держави.
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Радіти від цього, чи сумувати.. я вже не знаю..
Володимир Ссанич понапризначав на усі посади ватних ідіотів , своіх дружбанів, ..
А після потужних скандалів в суспільстві вимушений їх змінінювати..
Бо цар хороший, боярє ж винні ..
Але ж не на Княжицького , або В'ятровича замінить..
а знов на якогось лисого квартального…
бо опозицію Боневтік боїться , як чорт ладана …
Ну, побачимо..
Може безуглу переведе на цю посаду, бо вона ж книгу пише, їй культура зараз більш пасує, ніж з бліндажу ахінею нести
своїбюджетні гроші дрони купував.