Зеленський відзначив бойову роботу 15-ї бригади НГУ та підрозділів ГУР

Президент України Володимир Зеленський відзначив та подякував за роботу військовим Нацгвардії та Головного управління розвідки за кожну відбиту атаку й просування вперед.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося у вечірньому відеозверненні.

"Кожен і кожна, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях - я дякую вам! Дякую, що наші Сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців – воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на Півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку й за ваше просування вперед! Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки – підрозділ Тимура. Дуже круті, хлопці! Молодці! Дякую!", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом: обговорили інтеграцію України до НАТО та функціонування "зернового коридору"