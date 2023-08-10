Войска РФ трижды за день атаковали Никопольщину. ФОТОрепортаж
В течение дня 10 августа оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, дважды из артиллерии ударили по Никополю.
Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"Два раза обстреляли из артиллерии Никополь. Повреждены 5 жилых домов и 3 хозяйственные постройки.
Еще одну атаку направили на Мировскую громаду. Обошлось без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.
Как отметил Лукашук, в других громадах день прошел спокойно.
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