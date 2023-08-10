УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11770 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
850 1

Війська РФ тричі за день атакували Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 10 серпня окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, двічі з артилерії вдарили по Нікополю.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Два рази обстріляли з артилерії Нікополь. Пошкоджено 5 житлових будинків і 3 господарські споруди.

Ще одну атаку спрямували на Мирівську громаду. Обійшлося без руйнувань та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Лукашук, в інших громадах день минув спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровської області, пошкоджені приватні будинки. ФОТОрепортаж

Війська РФ тричі за день атакували Нікопольщину 01
Війська РФ тричі за день атакували Нікопольщину 02
Війська РФ тричі за день атакували Нікопольщину 03
Війська РФ тричі за день атакували Нікопольщину 04

Автор: 

обстріл (28472) Дніпропетровська область (3726)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 