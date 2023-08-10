Війська РФ тричі за день атакували Нікопольщину. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 10 серпня окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, двічі з артилерії вдарили по Нікополю.
Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"Два рази обстріляли з артилерії Нікополь. Пошкоджено 5 житлових будинків і 3 господарські споруди.
Ще одну атаку спрямували на Мирівську громаду. Обійшлося без руйнувань та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Лукашук, в інших громадах день минув спокійно.
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