Війська РФ тричі за день атакували Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 10 серпня окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, двічі з артилерії вдарили по Нікополю.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Два рази обстріляли з артилерії Нікополь. Пошкоджено 5 житлових будинків і 3 господарські споруди.



Ще одну атаку спрямували на Мирівську громаду. Обійшлося без руйнувань та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Лукашук, в інших громадах день минув спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровської області, пошкоджені приватні будинки. ФОТОрепортаж







