Сеть борделей для иностранцев, созданную полицейским, разоблачили в Одессе, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Одессе правоохранители разоблачили сеть публичных домов, которую организовал сотрудник полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госбюро расследований.

По данным следствия, полицейский из Одессы вместе с шестью сообщниками создал сеть из шести борделей, где работали более 20 женщин от 18 до 45 лет. Ориентировались "учреждения" преимущественно на иностранцев.

Стоимость "услуг" составляла от 500 долларов за ночь, а ежемесячно доходы организаторов нелегального бизнеса достигали более 30 тысяч долларов.

"Правоохранителю и другим участникам группировки сообщено о подозрении в сутенерстве и создании и содержании мест разврата, совершенных с целью наживы организованной группой (ч. 2 ст. 302 и ч. 3 ст. 303 УК)", - сообщили в ГБР. Санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении фигуранта от должности.

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