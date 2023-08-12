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Сеть борделей для иностранцев, созданную полицейским, разоблачили в Одессе, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Одессе правоохранители разоблачили сеть публичных домов, которую организовал сотрудник полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом  сообщили в Госбюро расследований.

По данным следствия, полицейский из Одессы вместе с шестью сообщниками создал сеть из шести борделей, где работали более 20 женщин от 18 до 45 лет. Ориентировались "учреждения" преимущественно на иностранцев.

Стоимость "услуг" составляла от 500 долларов за ночь, а ежемесячно доходы организаторов нелегального бизнеса достигали более 30 тысяч долларов.

"Правоохранителю и другим участникам группировки сообщено о подозрении в сутенерстве и создании и содержании мест разврата, совершенных с целью наживы организованной группой (ч. 2 ст. 302 и ч. 3 ст. 303 УК)", - сообщили в ГБР. Санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении фигуранта от должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве разоблачены сутенеры, которые вовлекли в занятие проституцией более 100 женщин. ФОТОрепортаж

Сеть борделей для иностранцев, созданную полицейским, разоблачили в Одессе, - ГБР 01
Сеть борделей для иностранцев, созданную полицейским, разоблачили в Одессе, - ГБР 02
Сеть борделей для иностранцев, созданную полицейским, разоблачили в Одессе, - ГБР 03

Автор: 

Одесса (7885) проституция (324) ГБР (2989)


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Топ комментарии
+51
Поліцейським більше нічим зайнятися, давно треба легалізувати проституцію, середньовіччя якесь.
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12.08.2023 07:49
+38
А чого тільки для іноземців? Може і я б коли зайшов
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12.08.2023 07:49
+33
Знову мусора, може їх замінити на військових з фронту? А мусорів - на фронт?
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12.08.2023 07:51
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Правила форума Совет форумчан
Поліцейським більше нічим зайнятися, давно треба легалізувати проституцію, середньовіччя якесь.
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12.08.2023 07:49 Ответить
всю злочинність в Одесі побороли, що від скуки самі стали злочинцями. ти підеш працювати в бордель, послуги надавати, дочку свою чи сестру відправиш? ні це звичайно особиста справа кожного.
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12.08.2023 08:00 Ответить
не можеш побороти - очоль
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12.08.2023 08:22 Ответить
Так він же й очолив
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12.08.2023 08:46 Ответить
Якщо відправиш, то це вже може бути зовсім іншою справою і не проституцією, а торгівлею людьми чи примусом займатися проституцією. А якщо твоя донька чи сестра не краде, не вбиває людей, не продає Батьківщину оркам, не розводить інших на бабки, а чесно працює, навіть якщо у сфері інтим-послуг, то треба з шаною ставитися до працюючих людей і поважати будь-який вибір людини чесно заробляти собі на життя і такий вибір це дійсно особиста справа кожного
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12.08.2023 08:47 Ответить
я його запитав, чи він піде працювати надавати послуги, всякі лигибити теж же люди теж послуги їм потрібні, примусова так кримінал, а коли дочку/сина в прокурватури прилаштовують - це торгівля людьми чи ні? і в кінці "ні це звичайно особиста справа кожного". хоче хтось працювати в борделі послуги, повне право.
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12.08.2023 09:52 Ответить
Після знищення одеськими чиновниками блакитних ялинок біля ОДА, партію Труханова називають: «ДОВЕРЯЙ ДРОВАМ».

На Поскоте проживає багато угрофіннов - переселенцiв з Нечорнозем'я. Вони стабільно голосують, або за Голубєва (продуктові набори + безкоштовний ремонт даху), або за російськомовного мера, який платить пенсіонерам 100 гривень на хліб.

«Я напомню, что в биографии Геннадия Леонидовича есть как минимум три уголовных производства, в которых он был основным фигурантом. Речь о «деле Краяна», о недостоверных данных в декларации, а также о передачи аэропорта в частные руки. В каждом из этих дел Труханов вышел сухим из воды. Возможно, сейчас времена меняются не в лучшую для него сторону» - написала в своей статье: «Американцы ополчились на мэра Одессы?» пани Жанна Жукова. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SnffWHpFjg0
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12.08.2023 10:57 Ответить
а чим їм ялинки не вгодили, бо з Канади? а все решта, це так по хрюцкі, їх треба депортувати всіх, було би краще відгеноцидити, але Європа і Америка не зрозуміє.
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12.08.2023 21:19 Ответить
Дійсно. Твоя проміжність могла б приносити шекель у славу обраного народа закреслити державної митної служби. А так марнується біоресурс.
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12.08.2023 15:08 Ответить
А чого тільки для іноземців? Може і я б коли зайшов
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12.08.2023 07:49 Ответить
маєш лишні 500 зелених і не здаси контору?
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12.08.2023 08:23 Ответить
То я так сказав. Я за 5 баксів горобця в полі заганяю
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12.08.2023 08:44 Ответить
Грицько- я тебе "зайду"! Зараз же твоїй жінці зателефоную!
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12.08.2023 08:25 Ответить
А звідки в тебе номер моєї жінки?
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12.08.2023 08:52 Ответить
женыих всегда узнаёт последним!
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12.08.2023 09:49 Ответить
это что б в тебе воспылала классовая ненависть!!!))))
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12.08.2023 09:32 Ответить
500 баксів за кошовку на п'ятому десятку - це вже занадто.
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12.08.2023 10:01 Ответить
Ну, Вы же тоже, наверное, не Бред Питт
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12.08.2023 10:41 Ответить
Ну а ти, коли щось на базарі купуєш, відразу Ілля Мечников?
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12.08.2023 11:12 Ответить
Виталик, а чего это ты мне тыкаешь? Я с тобой телят не пас.
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12.08.2023 14:25 Ответить
Ваня, та я з тобою на одному гектарі срати не сяду ! Які теляти?
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12.08.2023 19:56 Ответить
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12.08.2023 17:07 Ответить
Та отож - дискримінація. Не патріот засновник.
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12.08.2023 12:59 Ответить
Ну и кому они мешали?
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12.08.2023 07:50 Ответить
не поділилися може
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12.08.2023 08:24 Ответить
Знову мусора, може їх замінити на військових з фронту? А мусорів - на фронт?
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12.08.2023 07:51 Ответить
Вони всю Україну здадуть під бордель для іноземців.
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12.08.2023 07:53 Ответить
Так аби ж продали країну амерам...
Он Південна Корея була окупована америкосами - а Північна "вільна".

Та й Японія, бідненька, програла війну Штатам...
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12.08.2023 08:31 Ответить
Корея не продавалась США, та і Японія також ні. А ці продадуться русні, бо крім москалів вони нікому не потрібні.
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12.08.2023 08:56 Ответить
Нахрін вони там? Мізкі б декому замінити але немає, нажаль, такої функції.
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12.08.2023 12:08 Ответить
Там широчезні заміновані лани....
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12.08.2023 20:37 Ответить
Мда. Ні щоб узаконили все та легалізували. Нехай через богзна які складні норми та обмеження, но щоб було можливо законно. А так це лиш ще одна можливість для кришування, бандитизму та джерела корупції.
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12.08.2023 07:52 Ответить
Може 500 гривен?
Шо за дебил заплатит 500 долларов за тот пельмень.
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12.08.2023 07:55 Ответить
Так за ночь. Какой дебил платит за ночь? За час а если есть опция полчаса, так за пол. Но многие делают цену за полчаса на 10-20 процентов меньше чем за час. Так что херня. если 500 баксов, то час около 100, может меньше. Норм цена если девушки норм.
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12.08.2023 15:12 Ответить
І чому я не здивована? Може тому,що їх міністр без моралі, це є на відео від його доньки, а співробітники просто беруть з нього приклад.
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12.08.2023 07:56 Ответить
Як неочікувано
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12.08.2023 07:56 Ответить
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12.08.2023 08:04 Ответить
Типо, рядом пиЦейное заведение не тронули , бо за шмар исправно отстегивается (куда надо).
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12.08.2023 08:22 Ответить
Тема сисег нираскрита((( давно пора вже легалізувати це природне явище... І канабіс, а горілку - тільки по рецепту.
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12.08.2023 07:56 Ответить
По шортикам похоже что сутенёр в шоколадную дырочку сутенёрится 😂
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12.08.2023 07:57 Ответить
Може, як в анекдоті у нього стартап. Бізнес треба розкручувати. Класики поки нема 😂😂😂
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12.08.2023 12:45 Ответить
Ну да гомикам зеленый свет! Вкусить мужику сладостей продажной любви нельзя! Не справедливо!
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12.08.2023 08:02 Ответить
У Європі це легальний бізнес.
Ось чому ми не в НАТО.
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12.08.2023 08:03 Ответить
Это не бизнес в ЕС,а частное предпринимательство.Как раз за такой
бизнес(сутенёрство) сядешь лет на 10,это торговля людьми называется.
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12.08.2023 08:12 Ответить
Это на первом фото,то за что надо 500 долларов платить,бомжихи с привоза?
Раньше таких в Одессе на пероне ж/д за пару бутылок пива предлагали.
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12.08.2023 08:09 Ответить
Ви не розумієте, вона від слугі народа, - тому такий прайс(((
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12.08.2023 08:12 Ответить
В плагиате на каазламордии поют в аналогичных случаях, мол , постой, паровоз , не стучите колеса. https://youtu.be/7JcoJEs3w3Y В оригинале же - это то ли питейное заведение, то ли будинок розспусти, но быстрее всего - это 2 в 1...
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12.08.2023 08:10 Ответить
https://youtu.be/po9wc97FuYw А здесь вариант видения Дома восходящего солнца от забуханых Битлов.
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12.08.2023 08:16 Ответить
https://youtu.be/hJWcc3gcV4Y by Shut Up & Kiss Me!
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12.08.2023 08:25 Ответить
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12.08.2023 08:36 Ответить
Поліцеиські накрили на сутенерстві поліцеиських а викривачів викриють другі поліцеиські -- біг по колу
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12.08.2023 08:12 Ответить
Людина просто хотіла покращити трошки імідж нашої країни серед іноземців! Без державних грошей, на відміну ві бл***й з міністерства культури!
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12.08.2023 08:21 Ответить
Людина бізнесмен, а ви так до нього... тьху на вас!
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12.08.2023 08:21 Ответить
А бордель "Верховна Рада" хтось збирається викривати?
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12.08.2023 08:28 Ответить
Якісь "жриці кохання" поношені й убиті як квартира в хрущовці! За що 500 доларів?
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12.08.2023 08:32 Ответить
Может там какой-то ужасающий изврат, на который ни одна женщина не согласится, типа копрофилии. Украинские женщины лучшие в мире принцессы, поэтому они преодолеют любой вызов, любую планку.
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12.08.2023 09:22 Ответить
Ні КацапаГаварящій, Кацапки заповнили собою всі порносайти й тут скорійше за все Кацапки з Українським паспортом.
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12.08.2023 12:13 Ответить
Легалізувати та підтримати вітчизняного виробника. Щоб менше дівчат та жінок виїджало за кордон. Бо інакше як у сфері інтим-послуг так і у житті на одну жінку буде кілька чоловіків і решта залишиться одинокими та незадоленими. Треба берегти і не втрачати наше мохнате золото
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12.08.2023 08:38 Ответить
Та пакистанцев завезём в Украину, они наших наташек утешат быстро. Ну и негров до кучи, у них большой черный хобот, наташи будут визжать от радости)
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12.08.2023 09:24 Ответить
Ну і які паксистанці чи будь-які народи поїдуть у країну, де мало жінок? Фізично, математично мало, де їх не вистачає. Розумієш, про що я веду мову?
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12.08.2023 09:40 Ответить
"Ваших" утєшат ?
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12.08.2023 14:56 Ответить
актуальненько, смелые с женщинами бороться
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12.08.2023 08:40 Ответить
Прям как в Латвии в 90-х. Тогда бывшие советские менты крышовали проституцию . Потом их разогнали и создали новую полицию , без советских
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12.08.2023 08:49 Ответить
- Фима, вы знаете, я вчера таки сходил в новый публичный дом на Дерибасовской. Захожу, а там - две двери. На одной написано "Толстенькие", на другой "Худенькие". Ну вы же знаете, я люблю худеньких. Открываю, а там снова две двери: "Блондинки" и "Брюнетки". Ну вы же знаете, я люблю худеньких блондинок. Иду дальше, и снова две двери: "За деньги" и " Бесплатно". Вы же знаете, я люблю худеньких блондинок бесплатно. Открываю, - и я снова на Дерибасовской.
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12.08.2023 08:50 Ответить
может создать штурмовые роты из полицейских?
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12.08.2023 08:58 Ответить
От що влада робить! Забрала у чесного мусора надбавку у 30.000 грн, і він вимушений бордель відкрить...
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12.08.2023 08:59 Ответить
Нацвелічайший випустить відос і познімає всіх начальників поліції і замінить їх своїми, точно так як зробив з воєнкомами.
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12.08.2023 09:13 Ответить
В нашем городе лучшие в мире полицейские, и лучшие в мире женщины😍
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12.08.2023 09:18 Ответить
Немає такого, скільки б ви себе не обманювали.
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12.08.2023 12:16 Ответить
Цікаво, а поліцейскі-жінкі там теж бідробляли.
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12.08.2023 09:21 Ответить
Ні, їх звідти набирають на службу, при виході на пенсію.....
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12.08.2023 09:57 Ответить
Точно коли на пенсії? А це шо - https://www.youtube.com/watch?v=DcvgZQU7fsE https://www.youtube.com/watch?v=DcvgZQU7fsE

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12.08.2023 13:20 Ответить
Это как с легализацией марихуаны. Вся прибыль идёт не в бюджет а вот таким мусорам.
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12.08.2023 09:35 Ответить
Хто ж то зацікавлений щоб цю справу не легалізували?
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12.08.2023 09:38 Ответить
Правоохоронці викрили правоохоронців. Поки що в нас таких нема, є мусора.
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12.08.2023 09:39 Ответить
Кто-то в наказание предлагает его самого на швабру посадить, чтобы неповадно было.. )
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12.08.2023 09:42 Ответить
Гребаний совок. В Украине секса нет, или там когось принуждали?
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12.08.2023 09:49 Ответить
https://youtu.be/BbI2OpkAgRs Каарочи, Адесса (cтарая). .. - это крысятник и очаг распусты... БО КОГДА-ТО ЗАСЕЛЕНА БЫЛА КАААМИССАРАМИ И КАЦАПОЗЛЫДАРЯМИ. Существует же проект обновления центра Одессы (по периметру соблюдение архитектуры позапрошлых веков , в средине современные пятиэтажки, шобы не портили вид а-ля старины периметра, тобто чтобы их не было видно). при этом всех отпрысковсруцкага мига в центре расселить по всему периметру Одессы, шобы в центре воспрял наш дух. Кто не верит об этом проекте под зеленым сукном , обращается за деталями к пани Софии, она не даст соврать.
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12.08.2023 09:50 Ответить
не може такого бути!
не можуть менти кришувати проституцію, наркоту, розливайки, ринки, підпільні казино.....
наші мєнти самі чесні.
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12.08.2023 10:05 Ответить
Сделать надо проституцию законной. Если нельзя побороть то надо возглавить. Сделать шлюхе фоп, платить налоги, и счастливо заниматься сексом. А то весь мир шумит за деньги, но это противозаконно
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12.08.2023 10:06 Ответить
Трава, проституция, эфтоназия, трансплантациях должны быть законны.
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12.08.2023 10:09 Ответить
ага. отак просто і віддадуть свої надприбутки.
а за який хрін, утримувати сирітську хатинку в іспанії, та три гєліка?
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12.08.2023 10:24 Ответить
А чому морди замилюєте? Мені завжди було цікаво подивитися на те, за що хтось платить $500 за ніч.
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12.08.2023 10:30 Ответить
"Кому и кобыла невеста..."
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12.08.2023 10:34 Ответить
а шо там з янтарним промислом?
його очололили чи ще ні?
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12.08.2023 10:33 Ответить
Чомусь анекдот згадав. Прийшла жінка в будинок терпимості та заказала мужика, а за пів години три мужика видохлись. Жінка підняла крик, каже персоналу, щоб щось робили, а не то подасть до суду та вимагатиме штраф. Прибіг персонал до директора та каже, що робити? Прийдеться викликати Іван Івановича, каже директор. Лежить жінка на ліжку, заходить Іван Іванович, а на ньому весь одяг від Версаче та давай знімати одяг та викидати у вікно. Жінка каже, що перший раз бачить таке, щоб одяг від Версаче у вікно викидали. Знаєш, що мила, каже Іван Іванович, поки я кінчу, воно з моди вийде.
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12.08.2023 10:48 Ответить
Контингент борделю піде працювати журналістами на телемарафон, а організаторів відправлять послами за кордон.
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12.08.2023 11:04 Ответить
Хтось з них підмінить посла в Болгарії, а інших пошле Ермак до інших країн.
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12.08.2023 11:32 Ответить
Тю,а чим же ще займатися поліціянту-ну можна ще наркотою торгувати
Не хапати ж злочінців-бо самі і є злочинці
та й на фронт не хочеться
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12.08.2023 12:40 Ответить
Ото вже шерлоки , трясця їм, холмси, майже лестрейди...Ледацюги з ледацюг, людина легалізувала , можна сказати, а вони пхаються зі своїм чи ж не розслідуванням. Керівництву дибире не соромно? Роботи ж справжньої незміримо.
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12.08.2023 14:53 Ответить
Ну яка ж ще мразота, крім мусорилова, може опікуватись безпекою дозвілля громадян в країні. УрЯ ! Паліцайська реформа в дії! Давайте ще щось з новин, про хохлоСкотт, з судової гілки Влади.
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12.08.2023 19:26 Ответить
не понимал и не пойму за что там платить, чтоб ещё в эти помойные дыры что-то засовывать. Это ж себя не беречь и не уважать.
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13.08.2023 03:55 Ответить
 
 