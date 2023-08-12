Сеть борделей для иностранцев, созданную полицейским, разоблачили в Одессе, - ГБР. ФОТОрепортаж
В Одессе правоохранители разоблачили сеть публичных домов, которую организовал сотрудник полиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госбюро расследований.
По данным следствия, полицейский из Одессы вместе с шестью сообщниками создал сеть из шести борделей, где работали более 20 женщин от 18 до 45 лет. Ориентировались "учреждения" преимущественно на иностранцев.
Стоимость "услуг" составляла от 500 долларов за ночь, а ежемесячно доходы организаторов нелегального бизнеса достигали более 30 тысяч долларов.
"Правоохранителю и другим участникам группировки сообщено о подозрении в сутенерстве и создании и содержании мест разврата, совершенных с целью наживы организованной группой (ч. 2 ст. 302 и ч. 3 ст. 303 УК)", - сообщили в ГБР. Санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении фигуранта от должности.
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На Поскоте проживає багато угрофіннов - переселенцiв з Нечорнозем'я. Вони стабільно голосують, або за Голубєва (продуктові набори + безкоштовний ремонт даху), або за російськомовного мера, який платить пенсіонерам 100 гривень на хліб.
«Я напомню, что в биографии Геннадия Леонидовича есть как минимум три уголовных производства, в которых он был основным фигурантом. Речь о «деле Краяна», о недостоверных данных в декларации, а также о передачи аэропорта в частные руки. В каждом из этих дел Труханов вышел сухим из воды. Возможно, сейчас времена меняются не в лучшую для него сторону» - написала в своей статье: «Американцы ополчились на мэра Одессы?» пани Жанна Жукова. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SnffWHpFjg0
Он Південна Корея була окупована америкосами - а Північна "вільна".
Та й Японія, бідненька, програла війну Штатам...
Шо за дебил заплатит 500 долларов за тот пельмень.
Ось чому ми не в НАТО.
бизнес(сутенёрство) сядешь лет на 10,это торговля людьми называется.
Раньше таких в Одессе на пероне ж/д за пару бутылок пива предлагали.
не можуть менти кришувати проституцію, наркоту, розливайки, ринки, підпільні казино.....
наші мєнти самі чесні.
а за який хрін, утримувати сирітську хатинку в іспанії, та три гєліка?
його очололили чи ще ні?
Не хапати ж злочінців-бо самі і є злочинці
та й на фронт не хочеться