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В оккупированном Мариуполе россияне ужесточили проверки населения, есть пропавшие люди, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

В оккупированном Мариуполе российские захватчики ужесточили проверки местного населения. Из-за этого снова исчезли люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз – окрестности и сектор частной застройки в приоритете", – говорится в сообщении.

Оккупанты во время так называемых зачисток проверяют местное население, проводят обыски и даже раздевают людей.

"Снова исчезли люди просто так. Никаких видимых причин - просто ротация Росгвардии и ФСБ… Нелюди. Просто нелюди", - добавил Андрющенко.

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В оккупированном Мариуполе россияне ужесточили проверки населения, есть пропавшие люди, - Андрющенко 01
В оккупированном Мариуполе россияне ужесточили проверки населения, есть пропавшие люди, - Андрющенко 02
В оккупированном Мариуполе россияне ужесточили проверки населения, есть пропавшие люди, - Андрющенко 03
В оккупированном Мариуполе россияне ужесточили проверки населения, есть пропавшие люди, - Андрющенко 04

Автор: 

Мариуполь (5713) репрессии (2767) Андрющенко Петр (581)


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на всіх окупованих територіях так

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12.08.2023 10:03 Ответить
так мобилизация же
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12.08.2023 10:26 Ответить
так нема ж ніякої інформації, може вони там задоволені "руССкім міром" і щасливі...
З Маріуполем зв'язку нема, хоч би один дав інтерв'ю і розказав за жизнь...

Он на фотці про Генічеськ всі люди безмежно щасливі
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12.08.2023 11:38 Ответить
 
 