В оккупированном Мариуполе россияне ужесточили проверки населения, есть пропавшие люди, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

В оккупированном Мариуполе российские захватчики ужесточили проверки местного населения. Из-за этого снова исчезли люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз – окрестности и сектор частной застройки в приоритете", – говорится в сообщении.

Оккупанты во время так называемых зачисток проверяют местное население, проводят обыски и даже раздевают людей.

"Снова исчезли люди просто так. Никаких видимых причин - просто ротация Росгвардии и ФСБ… Нелюди. Просто нелюди", - добавил Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты цинично назначили Грозный "городом-побратимом" Мариуполя. ВИДЕО







