В оккупированном Мариуполе россияне ужесточили проверки населения, есть пропавшие люди, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
В оккупированном Мариуполе российские захватчики ужесточили проверки местного населения. Из-за этого снова исчезли люди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз – окрестности и сектор частной застройки в приоритете", – говорится в сообщении.
Оккупанты во время так называемых зачисток проверяют местное население, проводят обыски и даже раздевают людей.
"Снова исчезли люди просто так. Никаких видимых причин - просто ротация Росгвардии и ФСБ… Нелюди. Просто нелюди", - добавил Андрющенко.
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З Маріуполем зв'язку нема, хоч би один дав інтерв'ю і розказав за жизнь...
Он на фотці про Генічеськ всі люди безмежно щасливі