В Литве на закрытом КПП с Беларусью появились первые укрепления. ФОТО

На литовском КПП "Шумскас", одном из двух закрытых 18 августа на литовско-белорусской границе, появились первые оборонительные укрепления против возможного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил депутат парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас, посетивший КПП.

"Процесс идет. После того, как были закрыты КПП, рядом появились первые фортификационные укрепления. Вашему вниманию - закрытый КПП "Шумскас", - отметил Кащюнас.

По его словам, идея установления фортификационных укреплений и средств контрмобильности появилась в прошлом году. В рамках реализации этой идеи Литва будет иметь 19 парков, в которых будут храниться средства контрмобильности и фортификационные средства. При необходимости эти инженерные сооружения будут оперативно использованы для остановки врага. Первый такой парк появится осенью 2023 года, реализация всего проекта займет год.

По его словам, идея установления фортификационных укреплений и средств контрмобильности появилась в прошлом году. В рамках реализации этой идеи Литва будет иметь 19 парков, в которых будут храниться средства контрмобильности и фортификационные средства. При необходимости эти инженерные сооружения будут оперативно использованы для остановки врага. Первый такой парк появится осенью 2023 года, реализация всего проекта займет год.

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