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В Литве на закрытом КПП с Беларусью появились первые укрепления. ФОТО

На литовском КПП "Шумскас", одном из двух закрытых 18 августа на литовско-белорусской границе, появились первые оборонительные укрепления против возможного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил депутат парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас, посетивший КПП.

"Процесс идет. После того, как были закрыты КПП, рядом появились первые фортификационные укрепления. Вашему вниманию - закрытый КПП "Шумскас", - отметил Кащюнас.

По его словам, идея установления фортификационных укреплений и средств контрмобильности появилась в прошлом году. В рамках реализации этой идеи Литва будет иметь 19 парков, в которых будут храниться средства контрмобильности и фортификационные средства. При необходимости эти инженерные сооружения будут оперативно использованы для остановки врага. Первый такой парк появится осенью 2023 года, реализация всего проекта займет год.

По его словам, идея установления фортификационных укреплений и средств контрмобильности появилась в прошлом году. В рамках реализации этой идеи Литва будет иметь 19 парков, в которых будут храниться средства контрмобильности и фортификационные средства. При необходимости эти инженерные сооружения будут оперативно использованы для остановки врага. Первый такой парк появится осенью 2023 года, реализация всего проекта займет год.

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В Литве на закрытом КПП с Беларусью появились первые укрепления 01

В Литве на закрытом КПП с Беларусью появились первые укрепления 02

Автор: 

Беларусь (7890) Литва (2460) пункт пропуска (676)


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Топ комментарии
+12
Новий "Железный занавес". 😕

і хто кацапам тепер винний ?
мали шанс стати людьми, а тепер:
"Обережно, двері зачиняються..."
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18.08.2023 22:31
+8
Бутылки нужно ставить перед КПП. Они инстинктивно будут прыгать на бутылки
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18.08.2023 22:25
+8
різна сєтка та рабиця не канає. Поки можливо вільно підвозить залізобетонні вироби, то будуйте бліндажі та ДОТи.
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18.08.2023 22:30
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Правила форума Совет форумчан
Бутылки нужно ставить перед КПП. Они инстинктивно будут прыгать на бутылки
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18.08.2023 22:25 Ответить
Лучше колы деревянные вкопать вдоль границы и чучела орков на них насадить.
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18.08.2023 22:30 Ответить
Тоже вариант
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18.08.2023 22:34 Ответить
різна сєтка та рабиця не канає. Поки можливо вільно підвозить залізобетонні вироби, то будуйте бліндажі та ДОТи.
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18.08.2023 22:30 Ответить
Новий "Железный занавес". 😕

і хто кацапам тепер винний ?
мали шанс стати людьми, а тепер:
"Обережно, двері зачиняються..."
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18.08.2023 22:31 Ответить
Цікаво, засмердить тота **********, що готуються до нападу на неї?
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18.08.2023 22:33 Ответить
Неодмінно. "С чєтирьох направлєній".
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18.08.2023 23:35 Ответить
Все вірно , відгороджуйтеся від диких звірів. І бажано чимось міцнішим
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18.08.2023 22:34 Ответить
Eti sto zakryli KPP odna byla prednoznaceni tolko dlia avtomobilej,a drugaja toze no i dlia pustix fur.Realno eto nicego neizmenilos. Kaciunas on vezde uspevajet,po vsem voprasam svojio skazet,bez nego nekak
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18.08.2023 22:38 Ответить
депутат парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас

робота у нього така і посада
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19.08.2023 09:31 Ответить
Взбесившихся скотов надо либо уничтожать, либо держать в загоне. Первое надежнне и предпочтителтнее.
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18.08.2023 22:40 Ответить
Дивіться, щоб у Вас, не з'явилась своя верещук з єрмаком., бо все буде до...Зе!, або до Жо...
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18.08.2023 22:52 Ответить
А как же люди будут ездить? Надо быстро туда отправить Верещук.
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18.08.2023 22:55 Ответить
Это тот случай когда лучше ПЕРЕБДЕТЬ. чем недобдеть.
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18.08.2023 23:07 Ответить
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19.08.2023 00:02 Ответить
Изображать россиянина а тем более русского, надо не в виде несчастного нищего мальчика, а в виде злобного маньяка залитого кровью соседей, что будет отражать реальную сущьность этого недочеловеческого сброда.
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19.08.2023 06:11 Ответить
 
 