Ученый Академии аграрных наук задержан на взятке в 180 тыс. на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТО

Нацполиция задержала руководителя одной из опытных станций Карпатского региона НААН Украины за получение 180 тыс. грн взятки за заключение договора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Нацполиция Украины.

В сообщении отмечается: "Должностное лицо задержали после того, как ему передали первый "транш" от оговоренной суммы - 60 000 грн. За совершение правонарушения ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Разоблачили противоправную деятельность руководителя опытной станции оперативники Управления стратегических расследований в Тернопольской области совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции. За беспрепятственное заключение договора по пользованию помещением, которое находится на балансе учреждения, он требовал 180 000 гривен неправомерной выгоды.

За предоставленные средства руководитель обещал беспрепятственный доступ в помещение для хранения материальных ценностей, принадлежащих физлицу-предпринимателю. Тем самым реализовывался механизм скрытой аренды имущества опытной станции.

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