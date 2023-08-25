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Ученый Академии аграрных наук задержан на взятке в 180 тыс. на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТО

Нацполиция задержала руководителя одной из опытных станций Карпатского региона НААН Украины за получение 180 тыс. грн взятки за заключение договора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Нацполиция Украины.

В сообщении отмечается: "Должностное лицо задержали после того, как ему передали первый "транш" от оговоренной суммы - 60 000 грн. За совершение правонарушения ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Разоблачили противоправную деятельность руководителя опытной станции оперативники Управления стратегических расследований в Тернопольской области совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции. За беспрепятственное заключение договора по пользованию помещением, которое находится на балансе учреждения, он требовал 180 000 гривен неправомерной выгоды.

За предоставленные средства руководитель обещал беспрепятственный доступ в помещение для хранения материальных ценностей, принадлежащих физлицу-предпринимателю. Тем самым реализовывался механизм скрытой аренды имущества опытной станции.

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Ученый Академии аграрных наук задержан на взятке в 180 тыс. на Тернопольщине, - Нацполиция 01

Ученый Академии аграрных наук задержан на взятке в 180 тыс. на Тернопольщине, - Нацполиция 02
Ученый Академии аграрных наук задержан на взятке в 180 тыс. на Тернопольщине, - Нацполиция 03

Автор: 

взятка (6158) земля (1947) НАН Украины (198) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+5
що там із куртками на ЗСУ, з яйцями по 17, зброя на 1 млрд доларів, паливо?
як там збіжжя з Держрезерву, що напередодні війни з'їли зелені миші?
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25.08.2023 18:26
+4
Якщо вкрав мільярди на ЗСУ, що призвело до тисяч смертей, то не страшно, максимум звільнять з посади, а якщо отримав хабар без відома ЗЕрмака, то 10 років за гратами
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25.08.2023 18:25
+4
Може не науковиць,може наукІвець?
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25.08.2023 18:25
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Правила форума Совет форумчан
Якщо вкрав мільярди на ЗСУ, що призвело до тисяч смертей, то не страшно, максимум звільнять з посади, а якщо отримав хабар без відома ЗЕрмака, то 10 років за гратами
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25.08.2023 18:25 Ответить
Може не науковиць,може наукІвець?
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25.08.2023 18:25 Ответить
та заспокійся!!
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25.08.2023 19:49 Ответить
що там із куртками на ЗСУ, з яйцями по 17, зброя на 1 млрд доларів, паливо?
як там збіжжя з Держрезерву, що напередодні війни з'їли зелені миші?
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25.08.2023 18:26 Ответить
Вы ні ппнімаєтє, ета другоє
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25.08.2023 19:01 Ответить
фуххх, ну хоч цей не военком
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25.08.2023 18:32 Ответить
А ось британські науковці з'ясували, що молоді сімейні пари займаються сексом з набагато більшим задоволенням, якщо за ними не спостерігають британські науковці. )))
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25.08.2023 18:44 Ответить
Дуже доречна i цiкава iнформацiя!
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25.08.2023 18:57 Ответить
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25.08.2023 18:59 Ответить
180к грн тьфу, хоть пощадили бы бедного агрария, один куртяк того поца , забыл уже, как звали, хотя они там все поцы, скока зелени в к тянул?
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25.08.2023 19:06 Ответить
від куртяка хГаспадіна стіпанава, вийде купити тільки рукава!! весь куртяк коштував 11к€!!
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25.08.2023 19:56 Ответить
Вот его сразу надо направить на фронт, пусть трудом отмывает свои грехи, пусть окопы покопает, может, и лопаты в руках вообще не держал..
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25.08.2023 20:35 Ответить
 
 