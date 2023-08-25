В газопроводе высокого давления на Николаевщине обнаружен неразорвавшийся российский снаряд. ФОТОрепортаж
В Николаевской области во время ремонтных работ на газопроводе высокого давления в Баштанской громаде специалистами АО "Николаевгаз" было обнаружено повреждение газопровода от попадания ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АО "Николаевгаз" в телеграм-канале.
"Детальное обследование выявило несдетонированный снаряд российских оккупантов, из-за чего работа наших специалистов ради сохранения жизни и безопасности остановлена.
В настоящее время газоснабжение части потребителей прекращено. На место происшествия вызваны пиротехники ГСЧС Украины в Николаевской области для обезвреживания снаряда", – говорится в сообщении.
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Wasyl Worobec
показать весь комментарий25.08.2023 20:40 Ответить Мне нравится 2
5 копійок
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Огусто
показать весь комментарий25.08.2023 20:48 Ответить Мне нравится 1
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