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В газопроводе высокого давления на Николаевщине обнаружен неразорвавшийся российский снаряд. ФОТОрепортаж

В Николаевской области во время ремонтных работ на газопроводе высокого давления в Баштанской громаде специалистами АО "Николаевгаз" было обнаружено повреждение газопровода от попадания ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АО "Николаевгаз" в телеграм-канале.

"Детальное обследование выявило несдетонированный снаряд российских оккупантов, из-за чего работа наших специалистов ради сохранения жизни и безопасности остановлена.

В настоящее время газоснабжение части потребителей прекращено. На место происшествия вызваны пиротехники ГСЧС Украины в Николаевской области для обезвреживания снаряда", – говорится в сообщении.

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В газопроводе высокого давления на Николаевщине обнаружен неразорвавшийся российский снаряд 01

В газопроводе высокого давления на Николаевщине обнаружен неразорвавшийся российский снаряд 02
В газопроводе высокого давления на Николаевщине обнаружен неразорвавшийся российский снаряд 03
В газопроводе высокого давления на Николаевщине обнаружен неразорвавшийся российский снаряд 04
В газопроводе высокого давления на Николаевщине обнаружен неразорвавшийся российский снаряд 05

Автор: 

газопровод (831) Николаевская область (2123)


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Незабаром і по росії таке буде!
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25.08.2023 20:40 Ответить
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25.08.2023 20:48 Ответить
Отам той ямальський хрест... Дай Боже вже.
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25.08.2023 20:48 Ответить
 
 