Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде. ФОТОрепортаж
В Ужгороде в субботу состоялся патриотический забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины".
Об этом сообщили в Закарпатской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Участие в забеге приняли около полутысячи закарпатцев - военнослужащих, ветеранов АТО/ООС, правоохранителей, пограничников, представителей Нацгвардии, силовых структур, горожан и гостей областного центра.
"Участники получили наклейки с именами погибших защитников и на выбор преодолевали дистанцию 2 или 5 км в память о героях, отдавших свою жизнь за независимость и свободу нашей страны. Многие жители бежали целыми семьями!" – говорится в сообщении.
Забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" происходит в Ужгороде уже в третий раз. В этот раз его приурочили ко Дню памяти защитников Украины, который ежегодно отмечают 29 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
казнить нельзя, помиловать
казнить,нельзя помиловать
Помилився і вже ворог
Хоча можливо я чогось не розумію
Але навіщо це.
Це не якась краудінг акція , наче принаймні - тобто грошей на ЗСУ не передадуть
Могли б зробити щось, що справді принесе - користь.
А ти , принаймні на перший погляд - виглядає ,як справжній популізм
https://youtu.be/hlyPggtK8bE
Якщо мова про те, що потрібна підтримка пораненим військовим.
То це трохи не до цієї новини
Бо підтримка йде через фін. забезпечення , та гарно працюючі центри підтримки та психологічни гарячі лінії
Тому знов таки : меньше - піару , більше - грошей
І буде діло
На "велике крадівництво" чи на ВПК і Зброю, але грошима вимірюється все.
З витратами зрозумів.
А у підсумку.
Ці марафони мають збирати кошти на ЗСУ ? Якщо так - то я завалив і був неправий.
Проте у статті ніде цього незазначено
Якщо , просто щоб соціалізувати ПТСР - це теж норм
Але хіба у данному випадку не має бути так :
Участь в забігу взяли близько пів тисячі закарпатців - військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС
Ну і плюс волонтери
А усі інші :
правоохоронців, прикордонників, представників Нацгвардії, силових структур, містян й гостей - нехай працюють.
Сам то якого хера в Польщі сидиш?Чи давно не посилали?
По-друге, щодо ваших грошей.
Маю право ,як спонсор ЗСУ та платник податків, але ви маєте право не відповідати
Адже кожному своє.
Комусь - фінансово підтримувати військо , комусь - своя сорочка
А комусь взагалі - велике крадівництво і золоті яйця
По-третє , я у Польщі ,навідмінно, від вас бо ...не охломон (вибачте просто ваш нік дуже файний)
Але загалом між нами з вами різниця лише у тому, що я не повірив у шашлики бонелоха боневтіка
Я - виїхав , а також допоміг влаштуватися сім'ям декого з тих , хто зараз боронить нашу країну на сході та півдні
А щодо мого ніка,то я на нього ловлю карасів.Вони бачать в ньому давньогрецьку бідноту-охлос,хоча,це ремікс імені єгипетського фараона.
P.S. Я звичайно погано знаюся на історії древнього Єгипту. Але про Тутанхамона чув.
Забіг - це оздоровчо-розавжальне.
Розважатись у пам'ять - мені слух ріже.
Можна ще піти на пляж загорати у пам'ять про загиблих.
дебіли
Але звичайно якщо порівнювати з найгіршим , то буде ще й нічого
Так і на росії порівнюють їх стан з країнами Африки останнім часом