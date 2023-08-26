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Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде. ФОТОрепортаж

В Ужгороде в субботу состоялся патриотический забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины".

Об этом сообщили в Закарпатской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Участие в забеге приняли около полутысячи закарпатцев - военнослужащих, ветеранов АТО/ООС, правоохранителей, пограничников, представителей Нацгвардии, силовых структур, горожан и гостей областного центра.

"Участники получили наклейки с именами погибших защитников и на выбор преодолевали дистанцию 2 или 5 км в память о героях, отдавших свою жизнь за независимость и свободу нашей страны. Многие жители бежали целыми семьями!" – говорится в сообщении.

Забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" происходит в Ужгороде уже в третий раз. В этот раз его приурочили ко Дню памяти защитников Украины, который ежегодно отмечают 29 августа.

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Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 01
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 02
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 03
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 04
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 05
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 06
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 07
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 08
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 09
Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде 10

Автор: 

память (1494) спорт (2429) Ужгород (434)


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Топ комментарии
+4
Причому тут бомбили?! Поцікався скільки загиблих Героїв із Закарпаття з 2014-го
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26.08.2023 16:28
+3
А причём "бомбили" или нет? Такой же забег был и в Киеве - я бежал за своего погибшего побратима 5 километров (выбираешь дистанцию сам - 2, 5, 10 км)
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26.08.2023 16:17
+2
Блін , ну відверто кажучи - якась херня

Хоча можливо я чогось не розумію

Але навіщо це.

Це не якась краудінг акція , наче принаймні - тобто грошей на ЗСУ не передадуть

Могли б зробити щось, що справді принесе - користь.

А ти , принаймні на перший погляд - виглядає ,як справжній популізм
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26.08.2023 16:10
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А причём "бомбили" или нет? Такой же забег был и в Киеве - я бежал за своего погибшего побратима 5 километров (выбираешь дистанцию сам - 2, 5, 10 км)
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26.08.2023 16:17 Ответить
Причому тут бомбили?! Поцікався скільки загиблих Героїв із Закарпаття з 2014-го
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26.08.2023 16:28 Ответить
я так зрозумів.тут на цензорі головне поставити кому в потрібному місці інакше інтерпритація може бути яка завгодно.
казнить нельзя, помиловать
казнить,нельзя помиловать
Помилився і вже ворог
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26.08.2023 18:34 Ответить
Блін , ну відверто кажучи - якась херня

Хоча можливо я чогось не розумію

Але навіщо це.

Це не якась краудінг акція , наче принаймні - тобто грошей на ЗСУ не передадуть

Могли б зробити щось, що справді принесе - користь.

А ти , принаймні на перший погляд - виглядає ,як справжній популізм
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26.08.2023 16:10 Ответить
"Я не понимаю, что будет после войны".....................посмотри для чего , если не понимаешь , до конца посмотри.

https://youtu.be/hlyPggtK8bE
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26.08.2023 16:16 Ответить
А можно більш стисло ніж 37 хвиленне відео ?

Якщо мова про те, що потрібна підтримка пораненим військовим.

То це трохи не до цієї новини

Бо підтримка йде через фін. забезпечення , та гарно працюючі центри підтримки та психологічни гарячі лінії

Тому знов таки : меньше - піару , більше - грошей

І буде діло
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26.08.2023 16:21 Ответить
Не всё измеряется деньгами. А на организацию этой акции затраты минимальные. У нас в Киеве траты взяла на себя "Розетка", то есть бизнес - распечатать бюллетени и плакатики с номерами и фамилиями героев и медальки. Всё
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26.08.2023 16:22 Ответить
З першим реченням - не погоджуся. Питання в іншому куди ці гроші йдуть

На "велике крадівництво" чи на ВПК і Зброю, але грошима вимірюється все.

З витратами зрозумів.

А у підсумку.

Ці марафони мають збирати кошти на ЗСУ ? Якщо так - то я завалив і був неправий.

Проте у статті ніде цього незазначено

Якщо , просто щоб соціалізувати ПТСР - це теж норм

Але хіба у данному випадку не має бути так :

Участь в забігу взяли близько пів тисячі закарпатців - військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС

Ну і плюс волонтери

А усі інші :

правоохоронців, прикордонників, представників Нацгвардії, силових структур, містян й гостей - нехай працюють.
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26.08.2023 16:28 Ответить
" молодець" що розповів, як нам усім тут жити ,кому бігати ,кому працювати,куди гроші витрачати...
Сам то якого хера в Польщі сидиш?Чи давно не посилали?
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26.08.2023 16:44 Ответить
По-перше, не розповів , а спитав.

По-друге, щодо ваших грошей.

Маю право ,як спонсор ЗСУ та платник податків, але ви маєте право не відповідати

Адже кожному своє.

Комусь - фінансово підтримувати військо , комусь - своя сорочка

А комусь взагалі - велике крадівництво і золоті яйця

По-третє , я у Польщі ,навідмінно, від вас бо ...не охломон (вибачте просто ваш нік дуже файний)

Але загалом між нами з вами різниця лише у тому, що я не повірив у шашлики бонелоха боневтіка

Я - виїхав , а також допоміг влаштуватися сім'ям декого з тих , хто зараз боронить нашу країну на сході та півдні
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26.08.2023 20:22 Ответить
Розумієш,пане "спонсор ЗСУ",всі заслуги свої,що ти перечислив,не дають тобі морального права повчати людей,що хоть щось,та й роблять для нашої перемоги.Оглянься,впевнений,навколо тебе (як і біля мене,доречі) море наших співвітчизників,яким всепох.Оце імпотентне стадо і є нашим "баластом",прошарок суспільства "какаяразніца" страшніший за ворога...
А щодо мого ніка,то я на нього ловлю карасів.Вони бачать в ньому давньогрецьку бідноту-охлос,хоча,це ремікс імені єгипетського фараона.
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26.08.2023 22:35 Ответить
Згоден, але погодься ми маємо рівнятись не на найгірших представників нашого соціуму , а на найкращих

P.S. Я звичайно погано знаюся на історії древнього Єгипту. Але про Тутанхамона чув.
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26.08.2023 22:49 Ответить
Не розумію, вам який сум з того, шо люди пробіглися і згадали героїв. Поганого нічого нема, натомість розрядка, спілкування і помірні фізичні навантаження є. Не треба вишукувати негатив там, де його нема. Тут і без того негативу повно.
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26.08.2023 18:02 Ответить
Можна ще гуртове присідання у пам'ять загиблих.

Забіг - це оздоровчо-розавжальне.

Розважатись у пам'ять - мені слух ріже.
Можна ще піти на пляж загорати у пам'ять про загиблих.
дебіли

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26.08.2023 18:36 Ответить
Краще звичайно було б зібратись і побухати, як це зазвичай роблять на поминках. Бухати - це ж не розважальне і слух нікому не ріже?
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26.08.2023 18:54 Ответить
Ні, краще було б зібратись і влаштувати краудфандінг на підтримку ЗСУ

Але звичайно якщо порівнювати з найгіршим , то буде ще й нічого

Так і на росії порівнюють їх стан з країнами Африки останнім часом
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26.08.2023 20:21 Ответить
Розмова ні про що. По вашому пробіги тепер заборонені, бо замість них треба влаштовувати краудфандінг?
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26.08.2023 22:26 Ответить
 
 