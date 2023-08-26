Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді. ФОТОрепортаж

В Ужгороді в суботу відбувся патріотичний забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України".

Про це повідомили в Закарпатській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Участь в забігу взяли близько пів тисячі закарпатців - військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС, правоохоронців, прикордонників, представників Нацгвардії, силових структур, містян й гостей обласного центру.

"Учасники отримали наліпки з іменами загиблих захисників та на вибір долали дистанцію 2 або 5 км у пам’ять про героїв, котрі віддали своє життя за незалежність і свободу нашої країни. Чимало краян бігли цілими родинами!" - йдеться у повідомленні.

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Забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України" відбувається в Ужгороді вже втретє. Цього разу його приурочили до Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначають 29 серпня.



















