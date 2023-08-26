УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11653 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 338 19

Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді. ФОТОрепортаж

В Ужгороді в суботу відбувся патріотичний забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України".

Про це повідомили в Закарпатській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Участь в забігу взяли близько пів тисячі закарпатців - військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС, правоохоронців, прикордонників, представників Нацгвардії, силових структур, містян й гостей обласного центру.

"Учасники отримали наліпки з іменами загиблих захисників та на вибір долали дистанцію 2 або 5 км у пам’ять про героїв, котрі віддали своє життя за незалежність і свободу нашої країни. Чимало краян бігли цілими родинами!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Маленький хлопчик горнеться до портрета свого загиблого батька на Алеї Героїв у Хмельницькому. ВIДЕО

Забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України" відбувається в Ужгороді вже втретє. Цього разу його приурочили до Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначають 29 серпня.

Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді 01
Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді 02
Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді 03
Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді 04
Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді 05
Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді 06
Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді 07
Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді 08
Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді 09
Забіг у пам’ять про полеглих захисників України відбувся в Ужгороді 10

Автор: 

пам’ять (1186) спорт (1621) Ужгород (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Причому тут бомбили?! Поцікався скільки загиблих Героїв із Закарпаття з 2014-го
показати весь коментар
26.08.2023 16:28
+3
А причём "бомбили" или нет? Такой же забег был и в Киеве - я бежал за своего погибшего побратима 5 километров (выбираешь дистанцию сам - 2, 5, 10 км)
показати весь коментар
26.08.2023 16:17
+2
Блін , ну відверто кажучи - якась херня

Хоча можливо я чогось не розумію

Але навіщо це.

Це не якась краудінг акція , наче принаймні - тобто грошей на ЗСУ не передадуть

Могли б зробити щось, що справді принесе - користь.

А ти , принаймні на перший погляд - виглядає ,як справжній популізм
показати весь коментар
26.08.2023 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А причём "бомбили" или нет? Такой же забег был и в Киеве - я бежал за своего погибшего побратима 5 километров (выбираешь дистанцию сам - 2, 5, 10 км)
показати весь коментар
26.08.2023 16:17 Відповісти
Причому тут бомбили?! Поцікався скільки загиблих Героїв із Закарпаття з 2014-го
показати весь коментар
26.08.2023 16:28 Відповісти
я так зрозумів.тут на цензорі головне поставити кому в потрібному місці інакше інтерпритація може бути яка завгодно.
казнить нельзя, помиловать
казнить,нельзя помиловать
Помилився і вже ворог
показати весь коментар
26.08.2023 18:34 Відповісти
Блін , ну відверто кажучи - якась херня

Хоча можливо я чогось не розумію

Але навіщо це.

Це не якась краудінг акція , наче принаймні - тобто грошей на ЗСУ не передадуть

Могли б зробити щось, що справді принесе - користь.

А ти , принаймні на перший погляд - виглядає ,як справжній популізм
показати весь коментар
26.08.2023 16:10 Відповісти
"Я не понимаю, что будет после войны".....................посмотри для чего , если не понимаешь , до конца посмотри.

https://youtu.be/hlyPggtK8bE
показати весь коментар
26.08.2023 16:16 Відповісти
А можно більш стисло ніж 37 хвиленне відео ?

Якщо мова про те, що потрібна підтримка пораненим військовим.

То це трохи не до цієї новини

Бо підтримка йде через фін. забезпечення , та гарно працюючі центри підтримки та психологічни гарячі лінії

Тому знов таки : меньше - піару , більше - грошей

І буде діло
показати весь коментар
26.08.2023 16:21 Відповісти
Не всё измеряется деньгами. А на организацию этой акции затраты минимальные. У нас в Киеве траты взяла на себя "Розетка", то есть бизнес - распечатать бюллетени и плакатики с номерами и фамилиями героев и медальки. Всё
показати весь коментар
26.08.2023 16:22 Відповісти
З першим реченням - не погоджуся. Питання в іншому куди ці гроші йдуть

На "велике крадівництво" чи на ВПК і Зброю, але грошима вимірюється все.

З витратами зрозумів.

А у підсумку.

Ці марафони мають збирати кошти на ЗСУ ? Якщо так - то я завалив і був неправий.

Проте у статті ніде цього незазначено

Якщо , просто щоб соціалізувати ПТСР - це теж норм

Але хіба у данному випадку не має бути так :

Участь в забігу взяли близько пів тисячі закарпатців - військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС

Ну і плюс волонтери

А усі інші :

правоохоронців, прикордонників, представників Нацгвардії, силових структур, містян й гостей - нехай працюють.
показати весь коментар
26.08.2023 16:28 Відповісти
" молодець" що розповів, як нам усім тут жити ,кому бігати ,кому працювати,куди гроші витрачати...
Сам то якого хера в Польщі сидиш?Чи давно не посилали?
показати весь коментар
26.08.2023 16:44 Відповісти
По-перше, не розповів , а спитав.

По-друге, щодо ваших грошей.

Маю право ,як спонсор ЗСУ та платник податків, але ви маєте право не відповідати

Адже кожному своє.

Комусь - фінансово підтримувати військо , комусь - своя сорочка

А комусь взагалі - велике крадівництво і золоті яйця

По-третє , я у Польщі ,навідмінно, від вас бо ...не охломон (вибачте просто ваш нік дуже файний)

Але загалом між нами з вами різниця лише у тому, що я не повірив у шашлики бонелоха боневтіка

Я - виїхав , а також допоміг влаштуватися сім'ям декого з тих , хто зараз боронить нашу країну на сході та півдні
показати весь коментар
26.08.2023 20:22 Відповісти
Розумієш,пане "спонсор ЗСУ",всі заслуги свої,що ти перечислив,не дають тобі морального права повчати людей,що хоть щось,та й роблять для нашої перемоги.Оглянься,впевнений,навколо тебе (як і біля мене,доречі) море наших співвітчизників,яким всепох.Оце імпотентне стадо і є нашим "баластом",прошарок суспільства "какаяразніца" страшніший за ворога...
А щодо мого ніка,то я на нього ловлю карасів.Вони бачать в ньому давньогрецьку бідноту-охлос,хоча,це ремікс імені єгипетського фараона.
показати весь коментар
26.08.2023 22:35 Відповісти
Згоден, але погодься ми маємо рівнятись не на найгірших представників нашого соціуму , а на найкращих

P.S. Я звичайно погано знаюся на історії древнього Єгипту. Але про Тутанхамона чув.
показати весь коментар
26.08.2023 22:49 Відповісти
Не розумію, вам який сум з того, шо люди пробіглися і згадали героїв. Поганого нічого нема, натомість розрядка, спілкування і помірні фізичні навантаження є. Не треба вишукувати негатив там, де його нема. Тут і без того негативу повно.
показати весь коментар
26.08.2023 18:02 Відповісти
Можна ще гуртове присідання у пам'ять загиблих.

Забіг - це оздоровчо-розавжальне.

Розважатись у пам'ять - мені слух ріже.
Можна ще піти на пляж загорати у пам'ять про загиблих.
дебіли

показати весь коментар
26.08.2023 18:36 Відповісти
Краще звичайно було б зібратись і побухати, як це зазвичай роблять на поминках. Бухати - це ж не розважальне і слух нікому не ріже?
показати весь коментар
26.08.2023 18:54 Відповісти
Ні, краще було б зібратись і влаштувати краудфандінг на підтримку ЗСУ

Але звичайно якщо порівнювати з найгіршим , то буде ще й нічого

Так і на росії порівнюють їх стан з країнами Африки останнім часом
показати весь коментар
26.08.2023 20:21 Відповісти
Розмова ні про що. По вашому пробіги тепер заборонені, бо замість них треба влаштовувати краудфандінг?
показати весь коментар
26.08.2023 22:26 Відповісти
 
 