Зеленский встретился с представителями украинской еврейской общины. ВИДЕО+ФОТО

В преддверии Рош ха-Шана президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими раввинами и воинами-представителями еврейской общины.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне Рош ха-Шана встретился с представителями украинской еврейской общины - с нашими воинами и раввинами из Белой Церкви, Бердичева, Винницы, Гадяча, Днепра, Донецка, Житомира, Запорожья, Каменского, Киева, Луганска, Кременчуга, Кривого Рога, Кропивницкого, Львова, Николаева, Одессы, Полтавы, Ривного, Сум, Умани, Харькова, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Черновцов", - написал Зеленский.

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Он поблагодарил их за поддержку Украины и ее стремления к миру.

"Мир может быть только благодаря победе Украины. И верим, что сможем восстановить справедливый и честный мир для всей Украины как можно быстрее", - добавил он.