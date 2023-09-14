Зеленський зустрівся з представниками української єврейської громади. ВІДЕО+ФОТО
Напередодні Рош га-Шана президент Володимир Зеленський провів зустріч з українськими рабинами та воїнами-представниками єврейської громади.
Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської громади - з нашими воїнами та рабинами з Білої Церкви, Бердичева, Вінниці, Гадяча, Дніпра, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Кам’янського, Києва, Луганська, Кременчука, Кривого Рогу, Кропивницького, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Умані, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців", - написав Зеленський.
Він подякував їм за підтримку України та її прагнення до миру.
"Мир може бути тільки завдяки перемозі України. І віримо, що зможемо відновити справедливий та чесний мир для всієї України якнайшвидше", - додав він.
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