Последствия атаки "шахедов" на Хмельнитчину: Обломками повреждены 12 домовладений. ФОТОрепортаж
В результате атаки дронов-камикадзе на Хмельнитчину пострадавших нет.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"По информации Воздушных сил ВСУ, всего были зафиксированы пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины. Все 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.
Вместе с тем, в результате сбивания "шахеда" обломки упали в одном из сел Хмельницкого района. Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач. Восстановительные работы уже продолжаются", - говорится в сообщении.
В результате атаки пострадавших нет.
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Якийсь величезний шахед був!??