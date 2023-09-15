Последствия атаки "шахедов" на Хмельнитчину: Обломками повреждены 12 домовладений. ФОТОрепортаж

В результате атаки дронов-камикадзе на Хмельнитчину пострадавших нет.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Воздушных сил ВСУ, всего были зафиксированы пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины. Все 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.

Вместе с тем, в результате сбивания "шахеда" обломки упали в одном из сел Хмельницкого района. Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач. Восстановительные работы уже продолжаются", - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадавших нет.





