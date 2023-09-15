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Последствия атаки "шахедов" на Хмельнитчину: Обломками повреждены 12 домовладений. ФОТОрепортаж

В результате атаки дронов-камикадзе на Хмельнитчину пострадавших нет.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Воздушных сил ВСУ, всего были зафиксированы пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины. Все 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.

Вместе с тем, в результате сбивания "шахеда" обломки упали в одном из сел Хмельницкого района. Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач. Восстановительные работы уже продолжаются", - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадавших нет.

Последствия атаки шахедов на Хмельнитчину: Обломками повреждены 12 домовладений 01
Последствия атаки шахедов на Хмельнитчину: Обломками повреждены 12 домовладений 02
Последствия атаки шахедов на Хмельнитчину: Обломками повреждены 12 домовладений 03

Автор: 

Хмельнитчина (896)


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все 17 Мопедов запущенных были сбиты , это обломки наделали беды
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15.09.2023 13:02 Ответить
Новое фото поврежденных кораблей в Крыму
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15.09.2023 13:09 Ответить
Кораблям кіздець.
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15.09.2023 14:09 Ответить
внаслідок збиття "шахеда" уламки впали в одному з сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач. Джерело:
Якийсь величезний шахед був!??
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15.09.2023 13:11 Ответить
17 мопедов сбито , а аэродрому ничего
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15.09.2023 13:16 Ответить
У Дніпрі розпочалось засідання суду у справі підозрюваної, яка була в автівці чоловіка, застреленого патрульним, повідомляють кореспонденти Суспільного
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15.09.2023 13:19 Ответить
 
 