Последствия вражеских обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки оккупанты совершили 107 ударов по территории Сумской области.
Об этом сообщили в полиции Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атак повреждены семь частных жилых домов, три хозяйственных постройки и гараж.
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Евгений Дюков #562479
показать весь комментарий16.09.2023 10:25 Ответить Мне нравится 1
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