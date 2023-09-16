Последствия вражеских обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты совершили 107 ударов по территории Сумской области.

Об этом сообщили в полиции Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атак повреждены семь частных жилых домов, три хозяйственных постройки и гараж.

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