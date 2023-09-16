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Последствия вражеских обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты совершили 107 ударов по территории Сумской области.

Об этом сообщили в полиции Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атак повреждены семь частных жилых домов, три хозяйственных постройки и гараж.

Читайте: Российские БПЛА ночью атаковали Сумщину, произошли пожары

Последствия вражеских обстрелов Сумской области 01
Последствия вражеских обстрелов Сумской области 02
Последствия вражеских обстрелов Сумской области 03
Последствия вражеских обстрелов Сумской области 04
Последствия вражеских обстрелов Сумской области 05

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3125)


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Перед смертью не надышатся. сраша должна умереть!
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16.09.2023 10:25 Ответить
 
 