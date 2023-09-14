Российские БПЛА ночью атаковали Сумщину, произошли пожары

Российские захватчики ночью совершили 3 обстрела приграничья Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская и Новослободская громады.

"Юнаковская громада: совершено попадание из вражеского БПЛА в помещение продуктового магазина. В результате попадания в магазине возник пожар. Кроме того, враг бил из артиллерии (2 взрыва).

Новослободская громада: попадание из вражеского БПЛА в помещение неработающей бани. В результате попадания в бане возник пожар", - отметили в обладминистрации.

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