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Новости Война
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Российские БПЛА ночью атаковали Сумщину, произошли пожары

авто,сумщина,міна

Российские захватчики ночью совершили 3 обстрела приграничья Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская и Новослободская громады.

"Юнаковская громада: совершено попадание из вражеского БПЛА в помещение продуктового магазина. В результате попадания в магазине возник пожар. Кроме того, враг бил из артиллерии (2 взрыва).

Новослободская громада: попадание из вражеского БПЛА в помещение неработающей бани. В результате попадания в бане возник пожар", - отметили в обладминистрации.

Читайте: За прошедшие сутки оккупанты нанесли 98 ударов по Сумщине: повреждена школа, дом культуры, магазин. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26906) Сумская область (3004)


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Сумщина кинута напризволяще
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14.09.2023 09:30 Ответить
дорогу ремонтують за 10 км від кордону , будинки культури ремонтують ,де ж тут напризволяще ?
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14.09.2023 10:04 Ответить
 
 