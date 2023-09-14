Российские БПЛА ночью атаковали Сумщину, произошли пожары
Российские захватчики ночью совершили 3 обстрела приграничья Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская и Новослободская громады.
"Юнаковская громада: совершено попадание из вражеского БПЛА в помещение продуктового магазина. В результате попадания в магазине возник пожар. Кроме того, враг бил из артиллерии (2 взрыва).
Новослободская громада: попадание из вражеского БПЛА в помещение неработающей бани. В результате попадания в бане возник пожар", - отметили в обладминистрации.
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Nub Nubov #551813
показать весь комментарий14.09.2023 09:30 Ответить Мне нравится 0
Роман Кокоровець #551105
показать весь комментарий14.09.2023 10:04 Ответить Мне нравится 0
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