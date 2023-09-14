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Російські БПЛА вночі атакували Сумщину, сталися пожежі

авто,сумщина,міна

Російські загарбники вночі здійснили 3 обстріли прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська та Новослобідська громади.

"Юнаківська громада: здійснено влучання з ворожого БПЛА в приміщення продуктового магазину. Внаслідок влучання в магазині виникла пожежа. Крім того, ворог бив з артилерії (2 вибухи).

Новослобідська громада: влучання з ворожого БпЛА в приміщення непрацюючої лазні. Внаслідок влучання в лазні виникла пожежа", - зазначили в обладміністрації.

Також читайте: Три ворожі "шахеди" знищено на Сумщині

Автор: 

обстріл (28228) Сумська область (3550)


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Сумщина кинута напризволяще
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14.09.2023 09:30 Відповісти
дорогу ремонтують за 10 км від кордону , будинки культури ремонтують ,де ж тут напризволяще ?
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14.09.2023 10:04 Відповісти
 
 