Російські БПЛА вночі атакували Сумщину, сталися пожежі
Російські загарбники вночі здійснили 3 обстріли прикордоння Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська та Новослобідська громади.
"Юнаківська громада: здійснено влучання з ворожого БПЛА в приміщення продуктового магазину. Внаслідок влучання в магазині виникла пожежа. Крім того, ворог бив з артилерії (2 вибухи).
Новослобідська громада: влучання з ворожого БпЛА в приміщення непрацюючої лазні. Внаслідок влучання в лазні виникла пожежа", - зазначили в обладміністрації.
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Nub Nubov #551813
показати весь коментар14.09.2023 09:30 Відповісти Мені подобається 0
Роман Кокоровець #551105
показати весь коментар14.09.2023 10:04 Відповісти Мені подобається 0
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