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Три ворожі "шахеди" знищено на Сумщині

шахед

У ніч на 13 вересня ворог спрямував на Сумщину ударні дрони-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих БпЛА ''Шахед''. Дякуємо захисникам неба!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 12 вересня росіяни 36 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 163 вибухи, - ОВА

Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував дронами Одещину, є влучання та постраждалі. За даними Сил оборони Півдня, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.

Автор: 

Сумська область (3550) дрони (4624)


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