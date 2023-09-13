Три ворожі "шахеди" знищено на Сумщині
У ніч на 13 вересня ворог спрямував на Сумщину ударні дрони-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
"Вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих БпЛА ''Шахед''. Дякуємо захисникам неба!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував дронами Одещину, є влучання та постраждалі. За даними Сил оборони Півдня, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.
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