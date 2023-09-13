ППО збила над Одещиною 32 "шахеди"

Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Подунав’я, повітряна тривога тривала 4,5 години. 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони півдня.

"Влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості.

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