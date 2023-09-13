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Новини Агресія Росії проти України
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ППО збила над Одещиною 32 "шахеди"

шахеди

Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Подунав’я, повітряна тривога тривала 4,5 години. 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони півдня.

"Влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники вкотре атакували південь Одещини, є постраждалі

Автор: 

безпілотник (4101) Одеська область (3186) дрони (4624)


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Топ коментарі
+22
Навіть під ранок інцидент в Криму не завершився.

https://tsn.ua/********/u-sevastopoli-seriya-guchnih-vibuhiv-ochevidci-2408704.html Після низки вибухів у Криму у ніч проти 13 вересня 2023 року у Севастополі досі неспокійно.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

Зокрема, йдеться про те, що станом о 4:52 у Севастополі звуки стрілянини і вибухи продовжилися у центрі міста. Про це повідомляють очевидці.

Також повідомляється про чимало диму на місці інциденту.

Севастопольці повідомляють що в деяких квартирах, які розміщені неподалік центру вибуху, "повилітали вікна" Вхідні двері "ходили ходуном" навіть на проспекті Перемоги та вулиці Горпіщенка, які знаходяться за кілька кілометрів від епіцентру подій.
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13.09.2023 07:51
+22
ДТ
У РЕЗУЛЬТАТІ НІЧНОЇ АТАКИ ПОШКОДЖЕНІ ДВА РОСІЙСЬКІ КОРАБЛІ У СЕВАСТОПОЛІ - МІНОБОРОНИ РФ

13 вересня, 2023, 07:40

Цієї ночі ударів зазнав судноремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі. Унаслідок цього пошкодження отримали два кораблі.

Про це відзвітувало Міністерство оборони Росії.
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13.09.2023 07:52
+8
У Мелітополі знов розквітла бавовна.
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13.09.2023 07:56
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Навіть під ранок інцидент в Криму не завершився.

https://tsn.ua/********/u-sevastopoli-seriya-guchnih-vibuhiv-ochevidci-2408704.html Після низки вибухів у Криму у ніч проти 13 вересня 2023 року у Севастополі досі неспокійно.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

Зокрема, йдеться про те, що станом о 4:52 у Севастополі звуки стрілянини і вибухи продовжилися у центрі міста. Про це повідомляють очевидці.

Також повідомляється про чимало диму на місці інциденту.

Севастопольці повідомляють що в деяких квартирах, які розміщені неподалік центру вибуху, "повилітали вікна" Вхідні двері "ходили ходуном" навіть на проспекті Перемоги та вулиці Горпіщенка, які знаходяться за кілька кілометрів від епіцентру подій.
показати весь коментар
13.09.2023 07:51 Відповісти
ДТ
У РЕЗУЛЬТАТІ НІЧНОЇ АТАКИ ПОШКОДЖЕНІ ДВА РОСІЙСЬКІ КОРАБЛІ У СЕВАСТОПОЛІ - МІНОБОРОНИ РФ

13 вересня, 2023, 07:40

Цієї ночі ударів зазнав судноремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі. Унаслідок цього пошкодження отримали два кораблі.

Про це відзвітувало Міністерство оборони Росії.
показати весь коментар
13.09.2023 07:52 Відповісти
У Мелітополі знов розквітла бавовна.
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13.09.2023 07:56 Відповісти
І що цікаво - в новинах рашки все про Севастопольські бавовни й ні слова про Московські !
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13.09.2023 07:58 Відповісти
Неспокійно стало на болитах. Апять дамбят.
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13.09.2023 08:08 Відповісти
Вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих БпЛА ''Шахед'', - Сумська ОВА
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13.09.2023 08:06 Відповісти
Кацапи кліпають ті шахеди вже самі на всю. І це проблема! Коли їх одночасно десятки летять важко повністю відбитись...
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13.09.2023 09:00 Відповісти
відбиватись від шахедів та ще задача, або їхні шахеди треба атакувати нашими шахедами якимось, або треба винищувати шахеди у місті старту..., при такій кількості пропущених в нас скоро не залишиться портової інфраструктури - це раз, а інша справа - чому ми не можемо виробляти щось таке подібне, але хоча б атакувати подібним чином якісь об'єкти, тому що очевидно, атаки хвилями мають сенс...
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13.09.2023 09:27 Відповісти
Може тому, що "хтось" у нас забов'язався "сайтісь ґдета пасєрєдінє"?
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13.09.2023 10:30 Відповісти
Здається і у Тверську щось прилетіло по хімічному заводу, на якому московити бодяжать паливо для ракет. Що мені подобається, так це періодичність та збільшення її частоти.
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13.09.2023 09:46 Відповісти
 
 