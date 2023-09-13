ППО збила над Одещиною 32 "шахеди"
Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Подунав’я, повітряна тривога тривала 4,5 години. 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони півдня.
"Влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості.
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https://tsn.ua/********/u-sevastopoli-seriya-guchnih-vibuhiv-ochevidci-2408704.html Після низки вибухів у Криму у ніч проти 13 вересня 2023 року у Севастополі досі неспокійно.
Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".
Зокрема, йдеться про те, що станом о 4:52 у Севастополі звуки стрілянини і вибухи продовжилися у центрі міста. Про це повідомляють очевидці.
Також повідомляється про чимало диму на місці інциденту.
Севастопольці повідомляють що в деяких квартирах, які розміщені неподалік центру вибуху, "повилітали вікна" Вхідні двері "ходили ходуном" навіть на проспекті Перемоги та вулиці Горпіщенка, які знаходяться за кілька кілометрів від епіцентру подій.
У РЕЗУЛЬТАТІ НІЧНОЇ АТАКИ ПОШКОДЖЕНІ ДВА РОСІЙСЬКІ КОРАБЛІ У СЕВАСТОПОЛІ - МІНОБОРОНИ РФ
13 вересня, 2023, 07:40
Цієї ночі ударів зазнав судноремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі. Унаслідок цього пошкодження отримали два кораблі.
Про це відзвітувало Міністерство оборони Росії.