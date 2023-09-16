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Пограничники уничтожили нашпигованный самодельной взрывчаткой вражеский дрон на Запорожском направлении. ФОТО

На Запорожском направлении пограничники сбили вражеский беспилотник, нашпигованный самодельной взрывчаткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, на Запорожском направлении пограничник на псевдо "Моцарт" приземлил вражеский беспилотник с пластиковой бутылкой, нашпигованной самодельной взрывчаткой.

Пограничники уничтожили нашпигованный самодельной взрывчаткой вражеский дрон на Запорожском направлении 01
Пограничники уничтожили нашпигованный самодельной взрывчаткой вражеский дрон на Запорожском направлении 02

Также смотрите: Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" уничтожают оккупантов FPV-дронами. ВИДЕО

Это уже пятый дрон, который подстрелили пограничники на этом направлении в течение недели.

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Госпогранслужба (6425) Запорожская область (3079) дроны (3912)


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16.09.2023 10:31 Ответить
Интересно, а почему взрывчатка самодельная? Так дела плохи?
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16.09.2023 11:34 Ответить
Бачив у Мадяра багато відео, перехоплене з руснявих безпілотників, як ті раптом перевертаються догори дригом, і падають.

При цьому він пояснює, що це наші хлопці фіксують їх наявність у повітрі, перехоплюють аналогову картинку, бачать де вони летять, і повідомляють про це нашому РЕБу, а той вже їх таким чином знешкоджує, і таких випадків вже було десятки протягом лише декількох днів.

Апаратуру для такого перехоплення виготовляють наші умільці, і вона відносно недорога.
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16.09.2023 12:00 Ответить
 
 