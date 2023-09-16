Пограничники уничтожили нашпигованный самодельной взрывчаткой вражеский дрон на Запорожском направлении. ФОТО

На Запорожском направлении пограничники сбили вражеский беспилотник, нашпигованный самодельной взрывчаткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, на Запорожском направлении пограничник на псевдо "Моцарт" приземлил вражеский беспилотник с пластиковой бутылкой, нашпигованной самодельной взрывчаткой.





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Это уже пятый дрон, который подстрелили пограничники на этом направлении в течение недели.