Пограничники уничтожили нашпигованный самодельной взрывчаткой вражеский дрон на Запорожском направлении. ФОТО
На Запорожском направлении пограничники сбили вражеский беспилотник, нашпигованный самодельной взрывчаткой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, на Запорожском направлении пограничник на псевдо "Моцарт" приземлил вражеский беспилотник с пластиковой бутылкой, нашпигованной самодельной взрывчаткой.
Это уже пятый дрон, который подстрелили пограничники на этом направлении в течение недели.
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При цьому він пояснює, що це наші хлопці фіксують їх наявність у повітрі, перехоплюють аналогову картинку, бачать де вони летять, і повідомляють про це нашому РЕБу, а той вже їх таким чином знешкоджує, і таких випадків вже було десятки протягом лише декількох днів.
Апаратуру для такого перехоплення виготовляють наші умільці, і вона відносно недорога.