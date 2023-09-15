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Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" уничтожают оккупантов FPV-дронами. ВИДЕО

Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" с помощью FPV-дронов уничтожают российских оккупантов.

Соответствующие видеокадры опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дрон-камикадзе попадает в прицеп квадроцикла с восемью оккупантами. ВИДЕО

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дроны (3912)


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мабуть дупу відірвало...
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15.09.2023 23:02 Ответить
Вата притягує дронів… це відео факт…
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15.09.2023 23:05 Ответить
чао персик - это 5 !!!!! , кацапское бутылочное очко в хлам !!!!!
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15.09.2023 23:10 Ответить
А мне безногие нравятся, когда нога оторванна по самую дупу
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15.09.2023 23:19 Ответить
Еще одному ногу оторвало, жизнь прекрасна
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15.09.2023 23:18 Ответить
Бігають ці кацапи від дронів, як таргани від діхлофосу!😄
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16.09.2023 01:09 Ответить
 
 