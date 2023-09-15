Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" уничтожают оккупантов FPV-дронами. ВИДЕО
Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" с помощью FPV-дронов уничтожают российских оккупантов.
Соответствующие видеокадры опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.
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Панас Стець #551129
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Артм Воронцов
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