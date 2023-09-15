Дрон-камикадзе попадает в прицеп квадроцикла с восемью оккупантами. ВИДЕО
Украинские воины попали дроном-камикадзе в группу оккупантов, которые ехали на квадроцикле с прицепом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки бойцы опубликовали в соцсетях. Судя по видео, на момент удара в прицепе было восемь оккупантов.
"Одно из самых впечатляющих видео поражения живой силы врага дроном-камикадзе за последние дни. Дрон спецназовцев СБУ из ОФ БЖД догнал и передал пылкое приветствие восьмерым оккупантам, набившимся в прицеп мотоблока (квадроцикл). Прекрасная мишень с идеальным попаданием", - говорится в комментарии к видео.
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Вранці стало відомо, що село Андріївка у Бахмутському районі Донецької області https://zn.ua/ukr/war/zsu-zvilnili-shche-odin-naselenij-punkt-v-rajoni-bakhmuta-henshtab.html офіційно звільнене захисниками. Пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади https://t.me/ab3army/3148 на своєму Tg-каналі повідомила, що під час операції з деокупації військовим вдалося розбити там вщент 72-у окрему мотострілецьку бригаду.
Захисники ліквідували начальника бригадної розвідки, трьох комбатів та майже всю піхоту разом з офіцерами. Також Росія втратила багато техніки. Все це - результат роботи 3-ї ОШБ протягом двох днів.
Через лес и горы напрямик
Ехали уроды на поминки,
Вёз их бесколёсный грузовик
А безногий жал на тормоза
А слепой указывал дорогу
А дурной сигналил без конца
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Dumb ways to die, so many dumb ways to die...
(Тупые способы сдохнуть, так много тупых способов сдохнуть...)
ГулялиЄхалі восемь негритяткацайпят. В лесу стояла темь,
У нєбє било солнце
Пропал без вести младший брат,Летів тут український дрон
И братьев стало
семьнуль! .
Раптом у прицепі вибухнув....
В звенящую снежную даль
Восємь беліх лад калін эх восємь белых калін.