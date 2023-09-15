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Дрон-камикадзе попадает в прицеп квадроцикла с восемью оккупантами. ВИДЕО

Украинские воины попали дроном-камикадзе в группу оккупантов, которые ехали на квадроцикле с прицепом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки бойцы опубликовали в соцсетях. Судя по видео, на момент удара в прицепе было восемь оккупантов.

"Одно из самых впечатляющих видео поражения живой силы врага дроном-камикадзе за последние дни. Дрон спецназовцев СБУ из ОФ БЖД догнал и передал пылкое приветствие восьмерым оккупантам, набившимся в прицеп мотоблока (квадроцикл). Прекрасная мишень с идеальным попаданием", - говорится в комментарии к видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прямое попадание в оккупанта из РПГ-7. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) дроны (3912)


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Топ комментарии
+35
Могли б і більше жмуриків в прицеп спакувати
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15.09.2023 09:29
+33
Усим прицепом на концерт Кабздона ....
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15.09.2023 09:41
+33
"Захисники ліквідували не лише майже усю піхоту разом з офіцерами, але й начальника бригадної розвідки та трьох комбатів. "ДТ

Вранці стало відомо, що село Андріївка у Бахмутському районі Донецької області https://zn.ua/ukr/war/zsu-zvilnili-shche-odin-naselenij-punkt-v-rajoni-bakhmuta-henshtab.html офіційно звільнене захисниками. Пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади https://t.me/ab3army/3148 на своєму Tg-каналі повідомила, що під час операції з деокупації військовим вдалося розбити там вщент 72-у окрему мотострілецьку бригаду.

Захисники ліквідували начальника бригадної розвідки, трьох комбатів та майже всю піхоту разом з офіцерами. Також Росія втратила багато техніки. Все це - результат роботи 3-ї ОШБ протягом двох днів.
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15.09.2023 09:49
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Могли б і більше жмуриків в прицеп спакувати
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15.09.2023 09:29 Ответить
Усим прицепом на концерт Кабздона ....
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15.09.2023 09:41 Ответить
И отдельно ложи или мест не нужно. Прямо в прицепе и будут сидеть на концерте кобзона
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15.09.2023 09:53 Ответить
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15.09.2023 11:48 Ответить
"Захисники ліквідували не лише майже усю піхоту разом з офіцерами, але й начальника бригадної розвідки та трьох комбатів. "ДТ

Вранці стало відомо, що село Андріївка у Бахмутському районі Донецької області https://zn.ua/ukr/war/zsu-zvilnili-shche-odin-naselenij-punkt-v-rajoni-bakhmuta-henshtab.html офіційно звільнене захисниками. Пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади https://t.me/ab3army/3148 на своєму Tg-каналі повідомила, що під час операції з деокупації військовим вдалося розбити там вщент 72-у окрему мотострілецьку бригаду.

Захисники ліквідували начальника бригадної розвідки, трьох комбатів та майже всю піхоту разом з офіцерами. Також Росія втратила багато техніки. Все це - результат роботи 3-ї ОШБ протягом двох днів.
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15.09.2023 09:49 Ответить
По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
Ехали уроды на поминки,
Вёз их бесколёсный грузовик
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15.09.2023 15:33 Ответить
За рулем сидел у них безрукий
А безногий жал на тормоза
А слепой указывал дорогу
А дурной сигналил без конца
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16.09.2023 00:16 Ответить
Ходьба пішки укріпляє здоров'я і продовжує життя...
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15.09.2023 09:29 Ответить
Хрін там подовжує, ще й подохне зморене
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15.09.2023 09:43 Ответить
Красотаааа...
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15.09.2023 09:31 Ответить
Єхалі мєдвєді на вєласіпєдє )))
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15.09.2023 09:31 Ответить
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15.09.2023 09:31 Ответить
аж пісюни порозліталися...
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15.09.2023 09:32 Ответить
Очам насолода
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15.09.2023 09:32 Ответить
Вот ето джекпот
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15.09.2023 09:33 Ответить
Глибокий респект спецназу СБУ!
Слава Україні!
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15.09.2023 09:33 Ответить
Так усьо було падамашнему ….
Кари, московитам *****, страшної кари, за їх злочини!
Нажаль, шуфрич не встиг сісти до них!
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15.09.2023 09:33 Ответить
счастлівага путі, підари!
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15.09.2023 09:34 Ответить
Болівар не витримав вісьмох.
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15.09.2023 09:35 Ответить
відро не фаркопфі причепа, не постраждало? )
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15.09.2023 09:36 Ответить
Здоров'я міцного цім здохшим за ***** кацапами!😁
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15.09.2023 09:37 Ответить
музон - супер !!!!! , кацапы в фарш , СЛАВА ЗСУ !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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15.09.2023 09:41 Ответить
Ага, и в припеве поётся:
Dumb ways to die, so many dumb ways to die...
(Тупые способы сдохнуть, так много тупых способов сдохнуть...)
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15.09.2023 11:53 Ответить
"Відмінний результат без переплат"
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15.09.2023 09:42 Ответить
Хай не соромляться і кучніше у причеп сідають, буде меньша качка а після підриву можливо хтось долетить і до водокачки.
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15.09.2023 09:49 Ответить
Гуляли Єхалі восемь негритят кацайпят.
В лесу стояла темь,
У нєбє било солнце
Пропал без вести младший брат,
Летів тут український дрон
И братьев стало семь нуль! .
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15.09.2023 09:44 Ответить
Тєпєрь полний пріцеп абосраних кацапскіх парток і лаптєй...
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15.09.2023 09:45 Ответить
Їхали кацапи, торохтів їх трактор
Раптом у прицепі вибухнув....
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15.09.2023 09:45 Ответить
ТРІЦЕРАПТОР !!!!!!
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15.09.2023 10:16 Ответить
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15.09.2023 10:17 Ответить
И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Восємь беліх лад калін эх восємь белых калін.
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15.09.2023 09:47 Ответить
8 килограммов пельменей мамки получат
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15.09.2023 13:06 Ответить
А водій і не помітив що йому причіп відірвало...
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15.09.2023 09:49 Ответить
Напхалися .
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15.09.2023 09:49 Ответить
В последний момент заметили все таки )) что такой дрон обычно несёт, сильно их покромсало ?
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15.09.2023 09:58 Ответить
Це страйк!!!
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15.09.2023 09:58 Ответить
Эх, видео обрывается на самом интересном месте..
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15.09.2023 10:28 Ответить
Ехал Ваня на машине , весь размазанный по шине.
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15.09.2023 10:45 Ответить
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15.09.2023 10:59 Ответить
Бинго!
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15.09.2023 11:32 Ответить
Квадроцикл за іншими поїхав?
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15.09.2023 11:52 Ответить
Так оккупанты экономять наши дроны! 👍
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15.09.2023 12:21 Ответить
І всього лише одним дроном!
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15.09.2023 13:02 Ответить
Дрон догнав і вручив кацапам туристичні візи в Україну.
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15.09.2023 14:03 Ответить
Как там называется в боулинге ситуация когда сбиваются все кегли?))
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16.09.2023 06:12 Ответить
 
 