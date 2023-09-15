Дрон-камикадзе попадает в прицеп квадроцикла с восемью оккупантами. ВИДЕО

Украинские воины попали дроном-камикадзе в группу оккупантов, которые ехали на квадроцикле с прицепом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки бойцы опубликовали в соцсетях. Судя по видео, на момент удара в прицепе было восемь оккупантов.

"Одно из самых впечатляющих видео поражения живой силы врага дроном-камикадзе за последние дни. Дрон спецназовцев СБУ из ОФ БЖД догнал и передал пылкое приветствие восьмерым оккупантам, набившимся в прицеп мотоблока (квадроцикл). Прекрасная мишень с идеальным попаданием", - говорится в комментарии к видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прямое попадание в оккупанта из РПГ-7. ВИДЕО