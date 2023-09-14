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Прямое попадание в оккупанта из РПГ-7. ВИДЕО

Украинские воины прямым попаданием из гранатомета РПГ-7 ликвидировали российского оккупанта вблизи Клещиевки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точное попадание боеприпаса в захватчика снял беспилотник.

"Прилет РПГ-7 по российскому военному вблизи села Клещиевка на Донетчине", - говорится в описании к опубликованному в соцсетях видео.

Смотрите: Увязшее в украинскую землю тело российского оккупанта лежит лицом вверх под открытым небом: "Посмотри на этого дебила. Улыбается". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+36
Немає москаля, вже москаля нема....
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14.09.2023 14:25
+23
зачем узбеков, слушай?
есть пацаны, которые не только соберут белую ладу, но и вынесут

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14.09.2023 14:38
+20
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14.09.2023 14:32
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Немає москаля, вже москаля нема....
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14.09.2023 14:25 Ответить
Й****ий в спину.
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14.09.2023 14:34 Ответить
Iдiоми набувають нового, конкретного змiсту.
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14.09.2023 14:58 Ответить
Жєст доброї волі, за допомогою рпг підтовкнули з сонця у тінь.
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14.09.2023 14:25 Ответить
На колесо до "Лади" хоч залишилося?
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14.09.2023 14:28 Ответить
Граждан Узбекистана начинают отправлять на "Автоваз". Они едут туда организованными трудовыми группами. Отбор провели в начале сентября. Трудиться на заводе будет до 500 граждан страны.
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14.09.2023 14:30 Ответить
зачем узбеков, слушай?
есть пацаны, которые не только соберут белую ладу, но и вынесут

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14.09.2023 14:38 Ответить
Ці пока копають для гітлєра гітлєровича алмази))
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14.09.2023 14:43 Ответить
ну тоді ось цих "пацанів"
ПОПУГАЙ-СЛЕСАРЬ СКРУЧИВАЕТ ГАЙКУ С БОЛТА ЯЗЫКОМ.
https://www.youtube.com/watch?v=zVJeNnUcCJs
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14.09.2023 15:44 Ответить
Головне шоб люди не постраждали.
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14.09.2023 14:28 Ответить
Кацап, ну це ж не тундра, де можна пагулять-*** проста так.
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14.09.2023 14:28 Ответить
Декацапизація.
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14.09.2023 14:28 Ответить
"толко пил пашёль!" (С)
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14.09.2023 14:29 Ответить
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14.09.2023 14:32 Ответить
Это говорят не "хорошие рюссськие" а "главный разведчик Украины" самый работоспособный пздбол - Леша Арестович,этот пдор с глазами на выкате и вечно влажными губеньками уже сейчас начинает окучивать бывший электорат рыгоАналов и ОПЗЖ
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27.09.2023 20:59 Ответить
Розщепився на атоми як у андронному колайдері )))
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14.09.2023 14:32 Ответить
так там атоми розбивають на кварки ))
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14.09.2023 20:23 Ответить
Ну які з кацапа шкварки )
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14.09.2023 20:27 Ответить
Там від скрєпів хоч шось залишилось?
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14.09.2023 14:33 Ответить
походу каска валяєтся
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14.09.2023 20:13 Ответить

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14.09.2023 14:33 Ответить
При сйомках этого видео 1 животное пострадало!
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14.09.2023 14:33 Ответить
Перегрелся.
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14.09.2023 14:34 Ответить
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14.09.2023 14:35 Ответить
Їб**нули москаля на дорозі
Не донесе вже додому руки й нозі.
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14.09.2023 14:37 Ответить
вже не хоче воювати посіпака
лиш десь там лежить в кущах його срака
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14.09.2023 14:43 Ответить
все частіше зустрічаю поезію, це добре, отже перемога близько.
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14.09.2023 20:26 Ответить
хдє ягньонок?
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14.09.2023 14:40 Ответить
А що до сімки є стільки зайвих гранат?!
Чи хлоп просто тренувався?
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14.09.2023 14:40 Ответить
думаю, що він підірвався на міні...
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14.09.2023 14:41 Ответить
Испарился
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14.09.2023 14:41 Ответить
Минобороны Орды заявило, что «поврежденные» в Севастополе корабли восстановят и они продолжат службу. Ну, ну. Правда, если смотреть на это с точки зрения освоения бюджета, то перед теми, кто будет «восстанавливать», открываются фантастические финансовые перспективы. Ну, примерно как с крейсером «Адмирал Нахимов», (https://t.me/voinasordoy/1626) который «модернизируют» уже 20 лет.

Но я не об этом. Налет на Севастополь, исключительно результативный (разменяли десять ракет на два боевых корабля, из которых один - подводная лодка) во всей своей очевидности показал - что было бы, если бы НАТО.

Два эсминца класса «Арли Берк» - у каждого 90 ракет в залпе, скажем, половина из них - крылатые, типа «Томагавк», а половина из этой половины - ложные цели. Итого, получаем с двух кораблей 45 крылатых ракет, одновременно налетающих на тот же Севастополь. Столько боевых кораблей у Черноморского флота просто нет.

Еще раз - одновременный залп с ДВУХ ракетных эсминцев просто стирает флот в труху, вместе с частью береговых целей - позиции ПВО, склады, пункты управления.

То-то, пропагандоны были такие грустные, на Соловьева было даже жалко смотреть - лица на нем не было, чего-то там бухтел про то, что нужно срочно бомбить Берлин. С.Ауслендер.
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14.09.2023 14:41 Ответить
Побачити б ще це на власні очі... Як ракети летять по базам севастополя, по інших базах раші, по усіх бункерах, по кремлю, по доміку уточкі Мєдвєдєва... Як раша в паніці намагається запустити свої ядерні пєпєлаци, як половина вибухає в шахтах, половина з половини летить на Воронєж, а решту збивають і вже у відповідь летить все що може літати та вибухати в сторону раші...
ех, мрії, мрії
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14.09.2023 15:28 Ответить
А ти такий стоїш й говориш: вони всі бігають, суєтяця, а мені нравиця як воно горить?))
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14.09.2023 15:31 Ответить
Саме так "Питаюця руками потушить, а воно ж ще дужче горить."
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14.09.2023 15:33 Ответить
Та й ракети Томагавк по 500 кг вибухівки,в Нептуна менше.Розкатали б кацапмразь за тиждень.
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14.09.2023 18:59 Ответить
Кацап раскинул мозгами и решил больше не воеват
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14.09.2023 14:44 Ответить
снайпер гарний... екзамен здав на відмінно.
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14.09.2023 14:55 Ответить
З кацапом трапилась ентропія...
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14.09.2023 14:56 Ответить
це вирізка із вчорашньої інформації де накрили групу кацапів, один втікав і йому теж прилетіло, оце саме та частина, навіщо робити окрему новину.
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14.09.2023 15:22 Ответить
сто відсотково.
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14.09.2023 21:05 Ответить
Незадався день у пацана. Нічого, зате в пеклі може більше пощастить. Віп-місце може десь йому організують, Кобзона буде краще чути.
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14.09.2023 15:23 Ответить
Опа! А дє він?
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14.09.2023 15:38 Ответить
Одне копито тут, друге там
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14.09.2023 15:52 Ответить
Це нінзя!
Ось він є - бам, хмарка диму й нема...
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14.09.2023 16:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nU3TTKQ0Nj0 были демоны, но они самоликвидировались
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14.09.2023 18:07 Ответить
До Кобзона експрес рейсом
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14.09.2023 19:18 Ответить
Он стал намного компактней.
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14.09.2023 20:19 Ответить
Умір-бумір, главноє штоб здаровий біль!
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14.09.2023 20:48 Ответить
Те що пропалює 30 см., броні робить з кацапа щось на зразок недокуреного бичка, залишеного оббабіч дороги.
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14.09.2023 21:14 Ответить
Тема кусков кацапсятины не раскрыта.
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14.09.2023 21:22 Ответить
 
 