Прямое попадание в оккупанта из РПГ-7. ВИДЕО

Украинские воины прямым попаданием из гранатомета РПГ-7 ликвидировали российского оккупанта вблизи Клещиевки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точное попадание боеприпаса в захватчика снял беспилотник.

"Прилет РПГ-7 по российскому военному вблизи села Клещиевка на Донетчине", - говорится в описании к опубликованному в соцсетях видео.

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