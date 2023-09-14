Прямое попадание в оккупанта из РПГ-7. ВИДЕО
Украинские воины прямым попаданием из гранатомета РПГ-7 ликвидировали российского оккупанта вблизи Клещиевки на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, точное попадание боеприпаса в захватчика снял беспилотник.
"Прилет РПГ-7 по российскому военному вблизи села Клещиевка на Донетчине", - говорится в описании к опубликованному в соцсетях видео.
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+36 Виктор Бороветский
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+23 Nataliia Mykhailova #463829
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есть пацаны, которые не только соберут белую ладу, но и вынесут
ПОПУГАЙ-СЛЕСАРЬ СКРУЧИВАЕТ ГАЙКУ С БОЛТА ЯЗЫКОМ.
https://www.youtube.com/watch?v=zVJeNnUcCJs
Не донесе вже додому руки й нозі.
лиш десь там лежить в кущах його срака
Чи хлоп просто тренувався?
Но я не об этом. Налет на Севастополь, исключительно результативный (разменяли десять ракет на два боевых корабля, из которых один - подводная лодка) во всей своей очевидности показал - что было бы, если бы НАТО.
Два эсминца класса «Арли Берк» - у каждого 90 ракет в залпе, скажем, половина из них - крылатые, типа «Томагавк», а половина из этой половины - ложные цели. Итого, получаем с двух кораблей 45 крылатых ракет, одновременно налетающих на тот же Севастополь. Столько боевых кораблей у Черноморского флота просто нет.
Еще раз - одновременный залп с ДВУХ ракетных эсминцев просто стирает флот в труху, вместе с частью береговых целей - позиции ПВО, склады, пункты управления.
То-то, пропагандоны были такие грустные, на Соловьева было даже жалко смотреть - лица на нем не было, чего-то там бухтел про то, что нужно срочно бомбить Берлин. С.Ауслендер.
ех, мрії, мрії
Ось він є - бам, хмарка диму й нема...