Пряме влучання в окупанта з РПГ-7. ВIДЕО

Українські воїни прямим влучанням з гранатомета РПГ-7 ліквідували російського окупанта поблизу Кліщіївки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точне влучання боєприпасу у загарбника зафільмував безпілотник.

"Приліт РПГ-7 по російському військовому поблизу села Кліщіївка на Донеччині", - йдеться в описі до опублікованого у соцмережах відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вгрузле в українську землю тіло російського окупанта лежить горілиць просто неба: "Подивися на цього дебіла. Улибається". ВIДЕО 18+