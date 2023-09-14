УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5813 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
25 279 51

Пряме влучання в окупанта з РПГ-7. ВIДЕО

Українські воїни прямим влучанням з гранатомета РПГ-7 ліквідували російського окупанта поблизу Кліщіївки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точне влучання боєприпасу у загарбника зафільмував безпілотник.

"Приліт РПГ-7 по російському військовому поблизу села Кліщіївка на Донеччині", - йдеться в описі до опублікованого у соцмережах відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вгрузле в українську землю тіло російського окупанта лежить горілиць просто неба: "Подивися на цього дебіла. Улибається". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Донецька область (8453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Немає москаля, вже москаля нема....
показати весь коментар
14.09.2023 14:25
+23
зачем узбеков, слушай?
есть пацаны, которые не только соберут белую ладу, но и вынесут

показати весь коментар
14.09.2023 14:38
+20
показати весь коментар
14.09.2023 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Немає москаля, вже москаля нема....
показати весь коментар
14.09.2023 14:25 Відповісти
Й****ий в спину.
показати весь коментар
14.09.2023 14:34 Відповісти
Iдiоми набувають нового, конкретного змiсту.
показати весь коментар
14.09.2023 14:58 Відповісти
Жєст доброї волі, за допомогою рпг підтовкнули з сонця у тінь.
показати весь коментар
14.09.2023 14:25 Відповісти
На колесо до "Лади" хоч залишилося?
показати весь коментар
14.09.2023 14:28 Відповісти
Граждан Узбекистана начинают отправлять на "Автоваз". Они едут туда организованными трудовыми группами. Отбор провели в начале сентября. Трудиться на заводе будет до 500 граждан страны.
показати весь коментар
14.09.2023 14:30 Відповісти
зачем узбеков, слушай?
есть пацаны, которые не только соберут белую ладу, но и вынесут

показати весь коментар
14.09.2023 14:38 Відповісти
Ці пока копають для гітлєра гітлєровича алмази))
показати весь коментар
14.09.2023 14:43 Відповісти
ну тоді ось цих "пацанів"
ПОПУГАЙ-СЛЕСАРЬ СКРУЧИВАЕТ ГАЙКУ С БОЛТА ЯЗЫКОМ.
https://www.youtube.com/watch?v=zVJeNnUcCJs
показати весь коментар
14.09.2023 15:44 Відповісти
Головне шоб люди не постраждали.
показати весь коментар
14.09.2023 14:28 Відповісти
Кацап, ну це ж не тундра, де можна пагулять-*** проста так.
показати весь коментар
14.09.2023 14:28 Відповісти
Декацапизація.
показати весь коментар
14.09.2023 14:28 Відповісти
"толко пил пашёль!" (С)
показати весь коментар
14.09.2023 14:29 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2023 14:32 Відповісти
Это говорят не "хорошие рюссськие" а "главный разведчик Украины" самый работоспособный пздбол - Леша Арестович,этот пдор с глазами на выкате и вечно влажными губеньками уже сейчас начинает окучивать бывший электорат рыгоАналов и ОПЗЖ
показати весь коментар
27.09.2023 20:59 Відповісти
Розщепився на атоми як у андронному колайдері )))
показати весь коментар
14.09.2023 14:32 Відповісти
так там атоми розбивають на кварки ))
показати весь коментар
14.09.2023 20:23 Відповісти
Ну які з кацапа шкварки )
показати весь коментар
14.09.2023 20:27 Відповісти
Там від скрєпів хоч шось залишилось?
показати весь коментар
14.09.2023 14:33 Відповісти
походу каска валяєтся
показати весь коментар
14.09.2023 20:13 Відповісти

показати весь коментар
14.09.2023 14:33 Відповісти
При сйомках этого видео 1 животное пострадало!
показати весь коментар
14.09.2023 14:33 Відповісти
Перегрелся.
показати весь коментар
14.09.2023 14:34 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2023 14:35 Відповісти
Їб**нули москаля на дорозі
Не донесе вже додому руки й нозі.
показати весь коментар
14.09.2023 14:37 Відповісти
вже не хоче воювати посіпака
лиш десь там лежить в кущах його срака
показати весь коментар
14.09.2023 14:43 Відповісти
все частіше зустрічаю поезію, це добре, отже перемога близько.
показати весь коментар
14.09.2023 20:26 Відповісти
хдє ягньонок?
показати весь коментар
14.09.2023 14:40 Відповісти
А що до сімки є стільки зайвих гранат?!
Чи хлоп просто тренувався?
показати весь коментар
14.09.2023 14:40 Відповісти
думаю, що він підірвався на міні...
показати весь коментар
14.09.2023 14:41 Відповісти
Испарился
показати весь коментар
14.09.2023 14:41 Відповісти
Минобороны Орды заявило, что «поврежденные» в Севастополе корабли восстановят и они продолжат службу. Ну, ну. Правда, если смотреть на это с точки зрения освоения бюджета, то перед теми, кто будет «восстанавливать», открываются фантастические финансовые перспективы. Ну, примерно как с крейсером «Адмирал Нахимов», (https://t.me/voinasordoy/1626) который «модернизируют» уже 20 лет.

Но я не об этом. Налет на Севастополь, исключительно результативный (разменяли десять ракет на два боевых корабля, из которых один - подводная лодка) во всей своей очевидности показал - что было бы, если бы НАТО.

Два эсминца класса «Арли Берк» - у каждого 90 ракет в залпе, скажем, половина из них - крылатые, типа «Томагавк», а половина из этой половины - ложные цели. Итого, получаем с двух кораблей 45 крылатых ракет, одновременно налетающих на тот же Севастополь. Столько боевых кораблей у Черноморского флота просто нет.

Еще раз - одновременный залп с ДВУХ ракетных эсминцев просто стирает флот в труху, вместе с частью береговых целей - позиции ПВО, склады, пункты управления.

То-то, пропагандоны были такие грустные, на Соловьева было даже жалко смотреть - лица на нем не было, чего-то там бухтел про то, что нужно срочно бомбить Берлин. С.Ауслендер.
показати весь коментар
14.09.2023 14:41 Відповісти
Побачити б ще це на власні очі... Як ракети летять по базам севастополя, по інших базах раші, по усіх бункерах, по кремлю, по доміку уточкі Мєдвєдєва... Як раша в паніці намагається запустити свої ядерні пєпєлаци, як половина вибухає в шахтах, половина з половини летить на Воронєж, а решту збивають і вже у відповідь летить все що може літати та вибухати в сторону раші...
ех, мрії, мрії
показати весь коментар
14.09.2023 15:28 Відповісти
А ти такий стоїш й говориш: вони всі бігають, суєтяця, а мені нравиця як воно горить?))
показати весь коментар
14.09.2023 15:31 Відповісти
Саме так "Питаюця руками потушить, а воно ж ще дужче горить."
показати весь коментар
14.09.2023 15:33 Відповісти
Та й ракети Томагавк по 500 кг вибухівки,в Нептуна менше.Розкатали б кацапмразь за тиждень.
показати весь коментар
14.09.2023 18:59 Відповісти
Кацап раскинул мозгами и решил больше не воеват
показати весь коментар
14.09.2023 14:44 Відповісти
снайпер гарний... екзамен здав на відмінно.
показати весь коментар
14.09.2023 14:55 Відповісти
З кацапом трапилась ентропія...
показати весь коментар
14.09.2023 14:56 Відповісти
це вирізка із вчорашньої інформації де накрили групу кацапів, один втікав і йому теж прилетіло, оце саме та частина, навіщо робити окрему новину.
показати весь коментар
14.09.2023 15:22 Відповісти
сто відсотково.
показати весь коментар
14.09.2023 21:05 Відповісти
Незадався день у пацана. Нічого, зате в пеклі може більше пощастить. Віп-місце може десь йому організують, Кобзона буде краще чути.
показати весь коментар
14.09.2023 15:23 Відповісти
Опа! А дє він?
показати весь коментар
14.09.2023 15:38 Відповісти
Одне копито тут, друге там
показати весь коментар
14.09.2023 15:52 Відповісти
Це нінзя!
Ось він є - бам, хмарка диму й нема...
показати весь коментар
14.09.2023 16:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nU3TTKQ0Nj0 были демоны, но они самоликвидировались
показати весь коментар
14.09.2023 18:07 Відповісти
До Кобзона експрес рейсом
показати весь коментар
14.09.2023 19:18 Відповісти
Он стал намного компактней.
показати весь коментар
14.09.2023 20:19 Відповісти
Умір-бумір, главноє штоб здаровий біль!
показати весь коментар
14.09.2023 20:48 Відповісти
Те що пропалює 30 см., броні робить з кацапа щось на зразок недокуреного бичка, залишеного оббабіч дороги.
показати весь коментар
14.09.2023 21:14 Відповісти
Тема кусков кацапсятины не раскрыта.
показати весь коментар
14.09.2023 21:22 Відповісти
 
 