Пряме влучання в окупанта з РПГ-7. ВIДЕО
Українські воїни прямим влучанням з гранатомета РПГ-7 ліквідували російського окупанта поблизу Кліщіївки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, точне влучання боєприпасу у загарбника зафільмував безпілотник.
"Приліт РПГ-7 по російському військовому поблизу села Кліщіївка на Донеччині", - йдеться в описі до опублікованого у соцмережах відео.
Топ коментарі
+36 Виктор Бороветский
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+23 Nataliia Mykhailova #463829
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+20 Валерий К #448385
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есть пацаны, которые не только соберут белую ладу, но и вынесут
ПОПУГАЙ-СЛЕСАРЬ СКРУЧИВАЕТ ГАЙКУ С БОЛТА ЯЗЫКОМ.
https://www.youtube.com/watch?v=zVJeNnUcCJs
Не донесе вже додому руки й нозі.
лиш десь там лежить в кущах його срака
Чи хлоп просто тренувався?
Но я не об этом. Налет на Севастополь, исключительно результативный (разменяли десять ракет на два боевых корабля, из которых один - подводная лодка) во всей своей очевидности показал - что было бы, если бы НАТО.
Два эсминца класса «Арли Берк» - у каждого 90 ракет в залпе, скажем, половина из них - крылатые, типа «Томагавк», а половина из этой половины - ложные цели. Итого, получаем с двух кораблей 45 крылатых ракет, одновременно налетающих на тот же Севастополь. Столько боевых кораблей у Черноморского флота просто нет.
Еще раз - одновременный залп с ДВУХ ракетных эсминцев просто стирает флот в труху, вместе с частью береговых целей - позиции ПВО, склады, пункты управления.
То-то, пропагандоны были такие грустные, на Соловьева было даже жалко смотреть - лица на нем не было, чего-то там бухтел про то, что нужно срочно бомбить Берлин. С.Ауслендер.
ех, мрії, мрії
Ось він є - бам, хмарка диму й нема...