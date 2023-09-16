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18 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу, задержаны на Одесщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Во время реализации оперативной информации пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали восемнадцать граждан Украины, которые намеревались незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Выяснилось, что жители Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей решили незаконно попасть за границу во избежание призыва на военную службу. Для этого через Интернет они связались с организаторами, которые сообщали, что им необходимо делать и указывали маршруты движения. За это "путешественники" должны были заплатить до 5000$ США с каждого.

Особенность поездки заключалась в том, что "туристы" не осознавали опасности их маршрута. К месту сбора их довозили в прицепах с зерном, некоторые ожидали указаний, находясь в лесополосах по несколько суток.

"Пограничники постоянно отслеживают противоправные схемы, выявляют и задерживают не только "горе путешественников", но и организаторов и переправителей. Так, в сентябре этого года за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины один из организаторов незаконного бизнеса был приговорен к пяти годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

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18 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу, задержаны на Одесщине, - Госпогранслужба 01
18 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу, задержаны на Одесщине, - Госпогранслужба 02
18 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу, задержаны на Одесщине, - Госпогранслужба 03

В отношении лиц, пытавшихся незаконно попасть в Молдову, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а самих граждан направлено в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) Одесская область (3567) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+24
А скільки ухилянтів сидить по кабінетах, стрибають по сцені з пиками які в телевізор не поміщаються! Чому їх не помічаютт?!!!
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16.09.2023 12:37
+18
А якщо їхні батьки, діти, дружина - вже давно по інший бік кордону - кого їм захищати, твою дупу, яка тільки сидить та *******, що кому треба робити?
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16.09.2023 12:53
+16
Ти ж така сама гниль, сидиш тут, тiльки коменти постiйно строчиш. Теж заховався. А!! Зараз почнеш розповiдати, що вже вiк не той, чи ще щось. Але ж окопи також можна рити, вiдповiдно до твого ж комента.
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16.09.2023 12:47
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В Ізраїлі у той час був військовий стан?
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16.09.2023 13:37 Ответить
Я бы этих питарасов на месте расстреливал !
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16.09.2023 13:16 Ответить
Питараси-це ті, хто людей на кордоні затримує?
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17.09.2023 23:03 Ответить
Дебіл ти
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18.11.2023 00:27 Ответить
Та і вся вищевикладена дискусія - це лірика і емоції. Ви ж всі розумієте, що без кардинальних змін в управлінні державою, ситуація, в тому числі із мобілізацією, не покращиться.
Занадто багато зашкварів від влади, і відповідно, занадто багато людей, котрі вирішили пантрувати за себе і за своїх близьких, а не вкладатися в суспільне благо.
"Щоб перемогти у війні, треба створити такий спосіб життя, який людям хотілося б захищати."
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16.09.2023 13:21 Ответить
24 лютого 2022 року сотні тисяч українських хлопців самі добровільно пішли у воєнкомати без бойового досвіду захищати батьківщину. Їх влаштовувало управління держави? Чи в них було таке шикарне життя, що його хотілось захищати?
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16.09.2023 13:24 Ответить
Коли тебе на фронті вбьють , це тільки пів біди . А ось якщо покалічать то як виживати у цій країні , у влади про допомогу волати, да щас)
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16.09.2023 13:23 Ответить
Всі розуміють, що це страшно. То яка твоя пропозиція? Всім тікати?
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16.09.2023 13:31 Ответить
переламувати свій страх), якщо всі втечуть то України не буде)
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16.09.2023 13:59 Ответить
Не велика втрата, з такою "елитою" від влади.
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17.09.2023 22:25 Ответить
В дупу собі засунь такий заработок це по перше , по друге , а з відкиля така зневага до митя туалетів , пан поділяє людей на першій та другий сорт , чи це не праця на вашу думку , воровать та грабувати це шануєтся . Та цікаво хто в тебе дома миє вберальню , ну звістно чи вона в тебе є
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16.09.2023 13:24 Ответить
Ти ще не пішов куди тебе послали?
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16.09.2023 13:35 Ответить
До речі, обрізаний. Про військову могутність ісраїлю одним реченням і чому там немає закритих кордонів: "згідно військової доктрини ісраїлю, країна має протриматися у війні...30 днів". Карл, ісраїль у війні на виснаження просто не здатен себе захистити. Так якого хєра у тебе претензії до України, яка тримається вже понад 560 днів воюючи з другою армією світу!
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16.09.2023 13:43 Ответить
Вони такі ,,хоробрі,, бо все в Ізраілі тримається на американських грошах та американській воєнній потужності. Вони під парасолькою пула багатих країн.
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16.09.2023 13:48 Ответить
Яша, це український стандартний заробіток. 90 відсотків людей живуть на такі гроші. Так що й ухилянти могли прожити. Десь в Норвегії кажуть дупа і гроші розмовляючи відносно рівня зарплатні в Ізраілі.
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16.09.2023 13:45 Ответить
Цих в перших рядах на розміновування, на більше не годні.
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16.09.2023 13:25 Ответить
Ти з передової пишеш, чи не так, захисник ти наш
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17.09.2023 22:27 Ответить
Коли режим зеленского по скотськи відноситься до поранених війскових ЗСУ , та щойно призваних без належної підготовки відправляти на фронт - то це очікуванно - https://www.youtube.com/shorts/j6CCIFsyKig https://www.youtube.com/shorts/j6CCIFsyKig

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16.09.2023 13:34 Ответить
Це дуже добре, що кордон з дружньою Молдовою у нас під надійною охороною.
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16.09.2023 13:34 Ответить
😂😀😂👍😂😂😂😂. Наче сонцесяйного процитували! 😂😂😂😂
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17.09.2023 23:25 Ответить
Читаю коментарії і офігіваю....
Тобто, більшість коментаторів самі не хочуть захищати українську землю, а навпаки захищають таких ухилянтів. Не марнуючи часу сидять в мережі і вишуковують способи не потрапити на війну, деякі даже побігли до адвокатів і юристів, щоб ті знайшли лазєйки в законі, аби прикрити свою сраку.
Значить, хтось повинен захищати в Україну і цю хитрожопу гниду?
Ну давайте всі повтікайте. Невдовзі окупант займе вашу місцевість, і далі шо?
Чи ви думаєте тільки про себе? А якже гідність? Чи свій патріотизм можна показати, одягнувши вишиванку, стояти в натовпі і волати путін *****? Тобто це за вас хлопці, найкращі хлопці гинуть і стають інвалідами, що ви писали тут *****, смачно жерли, міцно спали і товсто срали, притримуючись менталітету "моя хата скраю"? Чи знаєте ви, хробаки, яких знущань зазнали українці окупованих територій? Які тортури проходять полонені? В ви падлюки будете тут розповідать, як законно треба поступити зі зрадниками?
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16.09.2023 13:39 Ответить
то чому ти, потрох, ждун кацапів, сидвв в Україні? Таких колаборантів давити треба, як вошей.
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16.09.2023 14:47 Ответить
Ну і прийдуть до моїй місцевості,і що?

І ЩО????? То давай за порєбрік, або в лугандон до своїх!
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16.09.2023 14:49 Ответить
Даремно сперечались... Таких вбиватиме окупант - вони так і не зрозуміють чому і за що.
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16.09.2023 18:05 Ответить
Олено, який праведний гнів! Яка експресія! З окопу пишете, шановна? Снайперша? Чи, може, медсестра, поранених витягуєте з під вогню? Ні? Тоді теє-не киздіть
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17.09.2023 23:21 Ответить
Лена наверное олигарх или его сестра.Наверное есть много чего защищать .Чужими жизнями так понимаю!
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19.09.2023 09:26 Ответить
Ти не туди опус пишеш. Ці питання до ЗЕ і Ко. Чому вони не на передовій. А потім нас питай, чому туди не рвемось
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17.09.2023 22:29 Ответить
Дякую Лена , це про нас , як ви здогадалися . Та я цім пишаюсь . Ще раз дякую . А свій Совковий пафос залиште для свого , сина та мужа . Та до речі я коли жив в Україні десять років захіщал твій сон і де подяка . Для себе виришів це марна трата часу та життя . Зараз захіщаю вииключно свою родину . Ну і на останне , там де твоїй дупі тепло , там і твоя Батькивщина
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16.09.2023 13:54 Ответить
Та до речі я коли жив в Україні десять років захіщал твій сон і де подяка

Елена, как простой обыватель, всю трудовую жизнь, платила/платит налоги. В том числе на армию. Бравые военные, с десятилетним стажем, блистали орденами и военными пенсиями убеждая бабу. На с...ы как только, так сразу, все как один. "Малой кровью на чужой земле"
И вот пришло "как только" И оказалось что ничего не получится. Тебя обманули, всё украдено. Чтоб не кормить чужую армию, корми свою по новому. Пришел 22 год, и опять - всё похерено и если ты не хочешь кормить чужую армию.....
Не один военный пенсионер от пенсии после 14-го не отказался.
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16.09.2023 14:41 Ответить
киш мир ин тухес
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16.09.2023 14:52 Ответить
ого! скільки здорових биків
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16.09.2023 14:20 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3443838/****************************************************************************************************** Для Леночки
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16.09.2023 15:23 Ответить
Не витрачайте час. Як бачити, адмін вже пройшовся і видалив усе, що йому не сподобалось. Ось така тут політики на "цензор Нет"))) цензура ще та. Ну, як доречі і Конституція "на паузі"
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16.09.2023 16:51 Ответить
взагалі такса на пропуск до Молдови 8-10 тисяч,з них цивільним 2 тисячі решта прикордоникам. не дивно що цих "шаровіків" затримали, девіз наших прикордонників " не один порушник не перейде наш кордон!!!!!! безкоштовно" колись були прикордонні війська, зараз це державна служба яку створив такій собі Литвин як конкурента митниці.
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16.09.2023 16:57 Ответить
А на якій підставі людей називають "ухилянтами"??? Україна наче правова держава? І назвати людину злочинцем можна тільки після рішення суду. А воно вже є? Немає! Так в суд на тих, хто назвав людей злочинцями! До рішення суду це законослухняні громадяни, які втомились від війни. В 2019 73% "втомились від війни". І чомусь їх ухилянтами не назвали.
І взагалі-а як бути з ухилянтами від кварталу? Скільки таких от ухилянтів? Обов'язок? Ну ну. Це наче як вася, який тр*ахнув твою бабу, а ти повинен виховувати його дитину, а вася поїхав за кордон. Бо виховувати дитину це твій обов'язок. А дзуськи вам!
Тому мені шкода цих, їм просто не повезло звалити звідси.
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17.09.2023 23:17 Ответить
І ще. Коли в мене була ситуація де потрібна була допомога держави, та й зараз вона дуже потрібна-ця держава на мене забила. Тупо похерила. Хоча це ж обов'язок держави відносно громадянина цієї держави. Державі начхати на мене. То чому мені не начхати на цю державу? Все взаємно. Вона, держава, не захищає мене я не захищаю її. Все справедливо. Якщо комусь ця держава як мати рідна-ок, він захищає матір. Для мене ця держава-зла мачуха. Захищати мачуху не хочу і не буду. Це-справедливо. Тому не кину камінь в людину, яка просто хоче звалити. Значить цій людині піля півтора року вторгнення теж немає що захищати. Все взаємно
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17.09.2023 23:40 Ответить
Тренируйтесь и качайтесь чтобы вас никто не повязывал эти пограны крутые на слабых а попробуй прийти бугаём сразу обоссутся уверен на все 100
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18.09.2023 14:06 Ответить
Правильно и делают что любыми путями отсюда бегут. Страну давно разворовали,людского ничего нет,все под кем-то,даже ресурсы народные а продают народу за колоссальные деньги. В этой стране у молодых будущее одно ,МОГИЛА!
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19.09.2023 09:14 Ответить
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