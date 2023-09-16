18 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу, задержаны на Одесщине, - Госпогранслужба. ФОТО
Во время реализации оперативной информации пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали восемнадцать граждан Украины, которые намеревались незаконно пересечь границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Выяснилось, что жители Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей решили незаконно попасть за границу во избежание призыва на военную службу. Для этого через Интернет они связались с организаторами, которые сообщали, что им необходимо делать и указывали маршруты движения. За это "путешественники" должны были заплатить до 5000$ США с каждого.
Особенность поездки заключалась в том, что "туристы" не осознавали опасности их маршрута. К месту сбора их довозили в прицепах с зерном, некоторые ожидали указаний, находясь в лесополосах по несколько суток.
"Пограничники постоянно отслеживают противоправные схемы, выявляют и задерживают не только "горе путешественников", но и организаторов и переправителей. Так, в сентябре этого года за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины один из организаторов незаконного бизнеса был приговорен к пяти годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
В отношении лиц, пытавшихся незаконно попасть в Молдову, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а самих граждан направлено в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
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Занадто багато зашкварів від влади, і відповідно, занадто багато людей, котрі вирішили пантрувати за себе і за своїх близьких, а не вкладатися в суспільне благо.
"Щоб перемогти у війні, треба створити такий спосіб життя, який людям хотілося б захищати."
Тобто, більшість коментаторів самі не хочуть захищати українську землю, а навпаки захищають таких ухилянтів. Не марнуючи часу сидять в мережі і вишуковують способи не потрапити на війну, деякі даже побігли до адвокатів і юристів, щоб ті знайшли лазєйки в законі, аби прикрити свою сраку.
Значить, хтось повинен захищати в Україну і цю хитрожопу гниду?
Ну давайте всі повтікайте. Невдовзі окупант займе вашу місцевість, і далі шо?
Чи ви думаєте тільки про себе? А якже гідність? Чи свій патріотизм можна показати, одягнувши вишиванку, стояти в натовпі і волати путін *****? Тобто це за вас хлопці, найкращі хлопці гинуть і стають інвалідами, що ви писали тут *****, смачно жерли, міцно спали і товсто срали, притримуючись менталітету "моя хата скраю"? Чи знаєте ви, хробаки, яких знущань зазнали українці окупованих територій? Які тортури проходять полонені? В ви падлюки будете тут розповідать, як законно треба поступити зі зрадниками?
І ЩО????? То давай за порєбрік, або в лугандон до своїх!
Елена, как простой обыватель, всю трудовую жизнь, платила/платит налоги. В том числе на армию. Бравые военные, с десятилетним стажем, блистали орденами и военными пенсиями убеждая бабу. На с...ы как только, так сразу, все как один. "Малой кровью на чужой земле"
И вот пришло "как только" И оказалось что ничего не получится. Тебя обманули, всё украдено. Чтоб не кормить чужую армию, корми свою по новому. Пришел 22 год, и опять - всё похерено и если ты не хочешь кормить чужую армию.....
Не один военный пенсионер от пенсии после 14-го не отказался.
І взагалі-а як бути з ухилянтами від кварталу? Скільки таких от ухилянтів? Обов'язок? Ну ну. Це наче як вася, який тр*ахнув твою бабу, а ти повинен виховувати його дитину, а вася поїхав за кордон. Бо виховувати дитину це твій обов'язок. А дзуськи вам!
Тому мені шкода цих, їм просто не повезло звалити звідси.