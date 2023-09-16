18 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу, задержаны на Одесщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Во время реализации оперативной информации пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали восемнадцать граждан Украины, которые намеревались незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Выяснилось, что жители Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей решили незаконно попасть за границу во избежание призыва на военную службу. Для этого через Интернет они связались с организаторами, которые сообщали, что им необходимо делать и указывали маршруты движения. За это "путешественники" должны были заплатить до 5000$ США с каждого.

Особенность поездки заключалась в том, что "туристы" не осознавали опасности их маршрута. К месту сбора их довозили в прицепах с зерном, некоторые ожидали указаний, находясь в лесополосах по несколько суток.

"Пограничники постоянно отслеживают противоправные схемы, выявляют и задерживают не только "горе путешественников", но и организаторов и переправителей. Так, в сентябре этого года за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины один из организаторов незаконного бизнеса был приговорен к пяти годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Читайте: Идентифицировано свыше 2,2 тыс. мужчин, сбежавших из страны благодаря системе "Шлях", - СМИ







В отношении лиц, пытавшихся незаконно попасть в Молдову, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а самих граждан направлено в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.