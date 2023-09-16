Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 сентября, в Киеве, в Ильинском сквере состоялась акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов, приуроченная к 23-й годовщине убийства Гонгадзе.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

Отметим, что акция была организована Премией имени Георгия Гонгадзе в партнерстве с Центром прав человека ZMINA и Институтом массовой информации.























































Среди участников акции:

- Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая, лауреат Премии Гонгадзе-2021;

- Екатерина Дячук – эксперт Института массовой информации по мониторингу свободы слова, редактор сайта ИМИ;

- Стас Козлюк – журналист, фотограф и фиксер;

- Татьяна Печончик – глава правления Центра прав человека ZMINA;

- Татьяна Терен – исполнительный директор Украинского ПЭН;

- Михаил Ткач – журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда".

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Модератор акции: Ольга Сницарчук - журналистка, телеведущая, ведущая подкаста "Тут-и-теперь: История журналистов на войне".

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук