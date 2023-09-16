Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 16 сентября, в Киеве, в Ильинском сквере состоялась акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов, приуроченная к 23-й годовщине убийства Гонгадзе.
Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.
Отметим, что акция была организована Премией имени Георгия Гонгадзе в партнерстве с Центром прав человека ZMINA и Институтом массовой информации.
Среди участников акции:
- Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая, лауреат Премии Гонгадзе-2021;
- Екатерина Дячук – эксперт Института массовой информации по мониторингу свободы слова, редактор сайта ИМИ;
- Стас Козлюк – журналист, фотограф и фиксер;
- Татьяна Печончик – глава правления Центра прав человека ZMINA;
- Татьяна Терен – исполнительный директор Украинского ПЭН;
- Михаил Ткач – журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда".
Модератор акции: Ольга Сницарчук - журналистка, телеведущая, ведущая подкаста "Тут-и-теперь: История журналистов на войне".
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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"Чому не сидят замовники вбивства ?"
Нещодавно під арештом опинився і адвокат Сергій Крижанівський, який теж прославився своїми висловлюваннями.
Про це https://hromadske.ua/posts/eksadvokata-blogera-yakij-nazivav-yermaka-agentom-fsb-vidpravili-pid-cilodobovij-domashnij-aresht повідомляє Hromadske з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.
Що відомо про ситуацію з Крижанівським
Сергій Крижанівський є засновником адвокатського об'єднання "Крижанівський та партнери", крім того, від також є автором YouTube-каналу "Крижанівський-live".
Відомо, що під час своїх ефірів на каналі Сергій Крижанівський активно висловлювався проти українського вищого політичного та військового керівництва. Зокрема, значна частина з його відео були присвячені очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. В своїх ефірах Крижанівський називав Єрмака державним зрадником, а також звинувачував його у співпраці з ФСБ РФ.
Скажіть мені - Кріжанівський просто дебіл? Чи вдалий новий актор 95-го кварталу?
Люди гинуть (найкращі!), а це бидло краде. А ці дебіли продовжують підтримувати крадіїв.
Яйця резнікова і літні куртки, які раптом стали зимовими, дебіли проводжали оваціями.
Хто їх посадить? Самі себе вони посадять?
Украины бы уже на было
Я преклоняюсь перед украинскими журналистами - патриотами
Они - безусловные герои
Их не купили
Их не успугали угрозы
Их немного
Но именно они не дают нам оскотиниться
И стать русским миром
Журналисты рискуют жизнью!
А чем рискуют обычные украинцы ,
Продающие свой голос за литр масла?
Человечество столетиями боролось
За свободное волеизъявление
А миллионы украинцев обменяли его на литр масла
Гидота!
дерьмо собачье, а не власть