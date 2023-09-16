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Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 сентября, в Киеве, в Ильинском сквере состоялась акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов, приуроченная к 23-й годовщине убийства Гонгадзе.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

Отметим, что акция была организована Премией имени Георгия Гонгадзе в партнерстве с Центром прав человека ZMINA и Институтом массовой информации.

Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 01
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 02
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 03
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 04
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 05
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 06
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 07
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 08
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 09
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 10
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 11
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 12
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 13
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 14
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 15
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 16
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 17
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 18
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 19
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 20
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 21
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 22
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 23
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 24
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 25
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 26
Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов прошла в Киеве 27

Среди участников акции:
- Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая, лауреат Премии Гонгадзе-2021;
- Екатерина Дячук – эксперт Института массовой информации по мониторингу свободы слова, редактор сайта ИМИ;
- Стас Козлюк – журналист, фотограф и фиксер;
- Татьяна Печончик – глава правления Центра прав человека ZMINA;
- Татьяна Терен – исполнительный директор Украинского ПЭН;
- Михаил Ткач – журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда".

Читайте: "Большая потеря для журналистики": умерла руководительница Киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова. ФОТО

Модератор акции: Ольга Сницарчук - журналистка, телеведущая, ведущая подкаста "Тут-и-теперь: История журналистов на войне".

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Гонгадзе Георгий (769) журналистика (3294) память (1494)


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Топ комментарии
+17
чому не сидять кучма-собака і литвин рига
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16.09.2023 13:04
+15
Акция то проходит, а смысл? Главный виновник-Кучма доживает роскошную старость, с почетом и уважением, а кто-то в земле.
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16.09.2023 13:05
+10
Нічого не змінюється Теперішня влада продовжує сумні традиції вбивць від влади:


Нещодавно під арештом опинився і адвокат Сергій Крижанівський, який теж прославився своїми висловлюваннями.

Про це https://hromadske.ua/posts/eksadvokata-blogera-yakij-nazivav-yermaka-agentom-fsb-vidpravili-pid-cilodobovij-domashnij-aresht повідомляє Hromadske з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

Що відомо про ситуацію з Крижанівським

Сергій Крижанівський є засновником адвокатського об'єднання "Крижанівський та партнери", крім того, від також є автором YouTube-каналу "Крижанівський-live".

Відомо, що під час своїх ефірів на каналі Сергій Крижанівський активно висловлювався проти українського вищого політичного та військового керівництва. Зокрема, значна частина з його відео були присвячені очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. В своїх ефірах Крижанівський називав Єрмака державним зрадником, а також звинувачував його у співпраці з ФСБ РФ.
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16.09.2023 13:06
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чому не сидять кучма-собака і литвин рига
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16.09.2023 13:04 Ответить
сидить стрєлочнік-генерал, а замовники на волі
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16.09.2023 13:12 Ответить
Він вбивця, а не - стрілочник. Він особисто все зробив і отримав від Кравченко квартиру в Києві
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16.09.2023 16:53 Ответить
Акция то проходит, а смысл? Главный виновник-Кучма доживает роскошную старость, с почетом и уважением, а кто-то в земле.
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16.09.2023 13:05 Ответить
сенс - памьять про загиблих журналістів та Ваше питання:
"Чому не сидят замовники вбивства ?"
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16.09.2023 13:13 Ответить
Нічого не змінюється Теперішня влада продовжує сумні традиції вбивць від влади:


Нещодавно під арештом опинився і адвокат Сергій Крижанівський, який теж прославився своїми висловлюваннями.

Про це https://hromadske.ua/posts/eksadvokata-blogera-yakij-nazivav-yermaka-agentom-fsb-vidpravili-pid-cilodobovij-domashnij-aresht повідомляє Hromadske з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

Що відомо про ситуацію з Крижанівським

Сергій Крижанівський є засновником адвокатського об'єднання "Крижанівський та партнери", крім того, від також є автором YouTube-каналу "Крижанівський-live".

Відомо, що під час своїх ефірів на каналі Сергій Крижанівський активно висловлювався проти українського вищого політичного та військового керівництва. Зокрема, значна частина з його відео були присвячені очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. В своїх ефірах Крижанівський називав Єрмака державним зрадником, а також звинувачував його у співпраці з ФСБ РФ.
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16.09.2023 13:06 Ответить
Крижанівський старанно відлизує сраку Зелі і сере на всіх інших людей. Це блазень 95 кварталу. Це лайно (Крижанівський) - гавно-адвокат, прекрасно знає, що Єрмака можна звільнити за одну секунду: просто підписати папірця гнусавим клованом. Але ж ні! Цей "адвообісрат" подає до суду не на ставленника Зелемойського, а на не відомо на кого. На якогось, кого ніхто не обирав.
Скажіть мені - Кріжанівський просто дебіл? Чи вдалий новий актор 95-го кварталу?
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16.09.2023 22:36 Ответить
НЕ здогадуєшся - чого саме у українців така слабка реакція на вбивства та переслідування журналістів? Все дуже просто - на одну "акулу пера" у нас сотня "шакалів" з "гієнами" Один пише правду, а сотня "наймитів" працює на "замовлення" От і виходить, що "слово правди" цих одиниць тоне в потоках брехні від сотень "батраків від пера" Люди просто починають сумніваться навіть тоді, коли чують правду А скільки (крім "наймитів" є ще й "корисних ідіотів", якими або користуються "втемну", або вони за власною ініціативою (по недоумству) пишуть "бредятину" От і "маємо, що маємо!"
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17.09.2023 05:38 Ответить
Все вірно - такий собі "глас вопіющего". Такаж історія і з відношенням до депутатів.
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17.09.2023 09:03 Ответить
А чучма живе і горя не знає
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16.09.2023 13:10 Ответить
нах йому ваша акція, де винні та чому не сидять?
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16.09.2023 13:11 Ответить
Тому не сидять, що дебіли обирають у владу не чесних людей, а ворогів України з 95 кварталу москалів. Говнокомандуючий чотири рази відкошував від повістки.
Люди гинуть (найкращі!), а це бидло краде. А ці дебіли продовжують підтримувати крадіїв.
Яйця резнікова і літні куртки, які раптом стали зимовими, дебіли проводжали оваціями.
Хто їх посадить? Самі себе вони посадять?
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16.09.2023 22:54 Ответить
Если бы не ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
Украины бы уже на было
Я преклоняюсь перед украинскими журналистами - патриотами
Они - безусловные герои
Их не купили
Их не успугали угрозы
Их немного
Но именно они не дают нам оскотиниться
И стать русским миром
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16.09.2023 13:12 Ответить
Вы из какого процента? Статист? Тиражист мудрых цитат и изречений? Потусторонний наблюдатель?
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16.09.2023 18:00 Ответить
Украинская журналистика финансируется олигархами. Честные, типа, Тани Черновол есть, но их единицы. Остальных давно купили.
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16.09.2023 14:43 Ответить
А сколько у нас продажных граждан?
Журналисты рискуют жизнью!
А чем рискуют обычные украинцы ,
Продающие свой голос за литр масла?
Человечество столетиями боролось
За свободное волеизъявление
А миллионы украинцев обменяли его на литр масла
Гидота!
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16.09.2023 14:47 Ответить
Большинство ничем не рискует.
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16.09.2023 19:26 Ответить
Вам просто мало відомо - за скільки літрів масла основна маса "журналістів" готова продать своє перо Колись займався журналістикою і бачив своїми очима купу "журнашлюх" Є чесні Але їх мало Їх характерна реакція на звинувачення у продажності - "Чесністю ситий не будеш!"
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17.09.2023 05:42 Ответить
👍🙏🙏🙏🙏🙏✌️
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16.09.2023 13:22 Ответить
кучма на свободе. не понес никакой ответственности.
дерьмо собачье, а не власть
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16.09.2023 14:02 Ответить
За 8 років, а це 2920 днів, Кучма "нацарював" 8 мільярдів доларів. Це буквально 2 739 726 доларів в день за виконання функцій Президента України... І хто ж може притягнути таку заможну людину, яка "доживає на віллі зятя" на Лазурному Березі Франції, до відповідальності за вбивство якогось там Гонгадзе? Голодні журналісти? Кучма це кумир всіх українських президентів і чиновників. Зразок того як вкрасти багато - на декілька поколінь - і уникати відповідальності... Ну от зараз "вовтузяться" з бєнєю каломойським. Та він буквально "бомж" і недоумок в порівнянні з Кучмою... а якщо згадати Януковича з його 36 мільярдами то бєня просто "плєсєнь в СІЗО"... Коли порахують скілька краде Зєлєський на посаді щодня Ви всі буквально "на сраку сядете"...
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16.09.2023 14:04 Ответить
А эта Падаль кучма с литвином и пинчуком продолжают жировать в Монако....
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16.09.2023 14:09 Ответить
****** 23 года не могут кучму посадить
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16.09.2023 15:07 Ответить
Україна - не росія
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16.09.2023 17:05 Ответить
да ???
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16.09.2023 18:14 Ответить
вічна пам'ять...
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16.09.2023 22:23 Ответить
Георгію вічна пам*ять . Але непокаран замовник . непокаранно зло , Цей смердючий пацюк - кучма , який створив паразитарну олігархічну систему , розікравши Україну і поділивши між своїми поплічниками і як наслідок привівши війну в наш дім . Воно тепер живе я чув на Сардинії , хіба це не ганьба для нашої країни ? ВІн теж повинен відповідати в Гаазі
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16.09.2023 23:07 Ответить
Серед учасників акції В. Пінчук?
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17.09.2023 08:47 Ответить
 
 