Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами, из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район. ФОТО

Российские захватчики не прекращают терроризировать население Днепропетровской области. Ночью атаковали дронами, под вражеским огнем оказались две громады Никопольского района.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью в области наши защитники неба "работали" по БПЛА врага. Из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили", - говорится в сообщении.

Дважды агрессор атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской сельской и Мировской громадах. Из-за обстрелов произошло два пожара, горела сухая трава, огонь потушили спасатели. Повреждения получило аграрное предприятие и линия электропередач.

Смотрите также: Россияне за прошедшие сутки нанесли 140 ударов по населенным пунктам Запорожской области. ФОТОрепортаж





