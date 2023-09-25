Умер нардеп Андрей Иванчук. ФОТО
Сегодня ночью скончался нардеп нескольких созывов, член депутатской группы "Довіра" Андрей Иванчук.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью", - отметил Стефанчук.
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Був членом партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD «Фронт Змін» , членом Ради та Бюро партії, з вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 по червень https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 р. виконував обов'язки голови партії.
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 позачергових виборах до Верховної ради 2014 року обраний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_8-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народним депутатом України 8-го скликання за партійним списком (№ 16 у списку) від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Народного фронту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
Був обраним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народним депутатом України 9-го скликання у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_88 88-му виборчому округу як самовисуванецьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B0%C2%BB депутатської групи «Довіра» . Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики .
А від себе, багатогранний організм, бо 3-чі депутат ВР до 50-ти... Народжений у Франику, школа в Коломиї, вища освіта- Чернівці... Запроданець, котрий ліг під зелених підарів.
І що такого в ній жахливого? Чувачок пожив нехило, побувавши депутатом 3-х скликань. Діти та онуки забезпечені на все життя. А от що корисного для країни, за час свого депутатства він зробив, бо я навіть не підозрював, всі ці роки, про існування цього депутата?
Якщо бути точним, то давньогрецький поет і політик Хилон з Спарти, що жив в VI ст. до н. е., насправді сказав «Про мертвих або добре, або нічого, крім правди».
Человек, как и любой другой живой организм, попросту не рассчитан на существование в режиме благополучия. Наоборот, он рассчитан на режим борьбы за существование. Мышечный аппарат рассчитан на постоянное движение в поисках пропитания и при убегании от хищников. Пищеварительная система рассчитана на жизнь впроголодь. Зубы рассчитаны на пережевывание жесткой пищи. При спокойном и сытом существовании мышцы слабнут и дрябнут, пищеварение расстраивается, зубы неправильно формируются и рано разрушаются, тело заплывает жиром, обмен веществ нарушается. Все это мы видим вокруг себя. Например, в зеркале, если не следим за собой. Точно так же, как разлаживается отдельный человеческий организм, разлаживается и организм человеческого общества.
Ліг під зелених кондомів, щось взнав про них, раптово помер.
холоповтысячами это не "жахлива", а тут - конечно да, ылита нации как никак.
🤣🤣🤣🥳🥳🥳🥳🥳
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может результат мафиозных разборок?
Єдине що залишається по смерті людини - пам'ять.
А тут я бачу з цим проблеми - пам'ять є, але є нюанси...