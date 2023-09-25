Умер нардеп Андрей Иванчук. ФОТО

Сегодня ночью скончался нардеп нескольких созывов, член депутатской группы "Довіра" Андрей Иванчук.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью", - отметил Стефанчук.

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