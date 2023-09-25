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Умер нардеп Андрей Иванчук. ФОТО

Сегодня ночью скончался нардеп нескольких созывов, член депутатской группы "Довіра" Андрей Иванчук.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью", - отметил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер экс-нардеп-"регионал" Ян Табачник

Умер нардеп Андрей Иванчук 01

Автор: 

ВР (29246) смерть (9223) Иванчук (64)


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Топ комментарии
+41
іншим депутатам дана смерть мала б стати нагадуванням про те, що життя кінечне, а його метою не є збагачення ціною грабунку народу. але вони й далі крастимуть, мов душевно хворі й духовно нерозвинені тварини
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25.09.2023 09:22
+30
Депутат звинувачений у корупції, податкових зловживаннях та силовому захопленні фітнес-центру «Софійський». 4 вересня 2016 року Андрій Іванчук прилетів на Gulfstream G200 із Ніцци. Переліт цим літаком у середньому коштує 20 тисяч євро, це близько 600 тисяч гривень. Водночас згідно з декларацією за 2015 рік, народний депутат Андрій Іванчук заробив 891 тисячу 518 гривень. Отже, вартість оренди літака перевищує половину його офіційно задекларованого річного доходу.
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25.09.2023 09:42
+26
Якщо бути точним, то давньогрецький поет і політик Хілон з Спарти, що жив в VI ст. до н. е., насправді сказав «Про мертвих або добре, або нічого, крім правди» .
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25.09.2023 10:05
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Андрій Володимирович Іванчук (нар. 16 червня 1973, місто Івано-Франківськ - 25 вересня 2023) - український політик. Народний депутат України. Член партії «Народний фронт», депутатської групи «Довіра». Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.
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25.09.2023 09:41 Ответить
Депутат звинувачений у корупції, податкових зловживаннях та силовому захопленні фітнес-центру «Софійський». 4 вересня 2016 року Андрій Іванчук прилетів на Gulfstream G200 із Ніцци. Переліт цим літаком у середньому коштує 20 тисяч євро, це близько 600 тисяч гривень. Водночас згідно з декларацією за 2015 рік, народний депутат Андрій Іванчук заробив 891 тисячу 518 гривень. Отже, вартість оренди літака перевищує половину його офіційно задекларованого річного доходу.
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25.09.2023 09:42 Ответить
іншим депутатам дана смерть мала б стати нагадуванням про те, що життя кінечне, а його метою не є збагачення ціною грабунку народу. але вони й далі крастимуть, мов душевно хворі й духовно нерозвинені тварини
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25.09.2023 09:22 Ответить
Духовність це для жеброти,а гроші це для депутатського панства.
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25.09.2023 09:32 Ответить
це ж риготи? тобто на одного ворога України стало менше
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25.09.2023 09:27 Ответить
Олександр, невже бензину залив, що таке пишеш? З https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 12 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 до https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 27 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_7-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народний депутат України 7-го скликання від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» ,
Був членом партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD «Фронт Змін» , членом Ради та Бюро партії, з вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 по червень https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 р. виконував обов'язки голови партії.
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 позачергових виборах до Верховної ради 2014 року обраний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_8-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народним депутатом України 8-го скликання за партійним списком (№ 16 у списку) від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Народного фронту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .

Був обраним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народним депутатом України 9-го скликання у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_88 88-му виборчому округу як самовисуванецьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B0%C2%BB депутатської групи «Довіра» . Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики .
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25.09.2023 09:44 Ответить
Та да! На Західній Україні такі, як він ішли від Йулі. Від ригів не пойшли б. 😊
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25.09.2023 10:06 Ответить
Ростиславе, від ТЮльки воно вимушено йшло, оскільки навчалось у Чернівцях та завжди товаришувало із Яценюком... Та на території Західної України...
А від себе, багатогранний організм, бо 3-чі депутат ВР до 50-ти... Народжений у Франику, школа в Коломиї, вища освіта- Чернівці... Запроданець, котрий ліг під зелених підарів.
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25.09.2023 10:15 Ответить
отак треба жити. щоб до такої події ніяких емоцій як до гімна
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25.09.2023 09:31 Ответить
а шо такоє, шо так внізапно? і це з депутанським спецмедобслуговуванням?
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25.09.2023 09:32 Ответить
якби пересічний так бухав, то здох би набагато раніше
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25.09.2023 09:49 Ответить
Тромб.... напевно Так то здоровий був,мужик .....региАНАл.
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25.09.2023 09:34 Ответить
"Жахлива новина..."

І що такого в ній жахливого? Чувачок пожив нехило, побувавши депутатом 3-х скликань. Діти та онуки забезпечені на все життя. А от що корисного для країни, за час свого депутатства він зробив, бо я навіть не підозрював, всі ці роки, про існування цього депутата?
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25.09.2023 09:41 Ответить
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25.09.2023 09:42 Ответить
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25.09.2023 09:45 Ответить
покури ,пройдет
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25.09.2023 09:54 Ответить
о покойнике или ничего или только хорошее
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25.09.2023 09:52 Ответить
Якщо бути точним, то давньогрецький поет і політик Хілон з Спарти, що жив в VI ст. до н. е., насправді сказав «Про мертвих або добре, або нічого, крім правди» .
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25.09.2023 10:05 Ответить
Про мертвих або добре, або нічого, крім правди…

Якщо бути точним, то давньогрецький поет і політик Хилон з Спарти, що жив в VI ст. до н. е., насправді сказав «Про мертвих або добре, або нічого, крім правди».
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25.09.2023 10:06 Ответить
за твоєю логікою(?) про Гітлера і Сталіна "только хорошее"? А як ***** подохне теж "хорошим" стане? ТЬфу, блювота!
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25.09.2023 10:48 Ответить
Они думают запихивая в себя деньги они становятся здоровее??
Человек, как и любой другой живой организм, попросту не рассчитан на существование в режиме благополучия. Наоборот, он рассчитан на режим борьбы за существование. Мышечный аппарат рассчитан на постоянное движение в поисках пропитания и при убегании от хищников. Пищеварительная система рассчитана на жизнь впроголодь. Зубы рассчитаны на пережевывание жесткой пищи. При спокойном и сытом существовании мышцы слабнут и дрябнут, пищеварение расстраивается, зубы неправильно формируются и рано разрушаются, тело заплывает жиром, обмен веществ нарушается. Все это мы видим вокруг себя. Например, в зеркале, если не следим за собой. Точно так же, как разлаживается отдельный человеческий организм, разлаживается и организм человеческого общества.
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25.09.2023 09:56 Ответить
можна помедленнее я записываю
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25.09.2023 09:58 Ответить
у нас 80% мужчин беременные ходят
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25.09.2023 09:59 Ответить
Ну то ж у вас...... Причому тут Україна??? У вас уже пол армии на удабренієпашло 😂
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25.09.2023 20:46 Ответить
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25.09.2023 10:42 Ответить
Здоровье и жадность (не только депутатская) -- вещи несовместимые.
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25.09.2023 10:49 Ответить
шо за дичь?!))) Человечество, по мере существования, приспосабливается к условиям. И, конечно, запихивая в себя деньги, в сравнении с обичним работягой, он становится здоровее: спортзал, качественная еда, прогулки у моря в Ницце...
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25.09.2023 10:51 Ответить
Ага, ага, фиги с два прогулки в ницце добавят здоровья, качественная еда - это обычные продукты, а не вся эта хрень, придуманная для потребления и чревоугодствования, спортзал - от безвыходности и легко заменяется бесплатным комплексом на воздухе или дома, организм приспособится к багополучию через несколько десятков поколений с неизвестными последсвиями, ты главное дождись
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25.09.2023 12:07 Ответить
ти такой нудний, девственник наверное?
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25.09.2023 12:45 Ответить
у тебя сиськи висячие)
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25.09.2023 12:52 Ответить
А ви з філософським підходом часом не знаєте чому Путін вирішив, що Україна готова, що можна брати голими руками прихопивши парадну форму? Медведчук взяв мільярди і такий звітує: населення лояльне, більшість - московський патріархат, російська мова у столиці 70%, у більшості споживають російськомовний культурний і телепродукт. Хоч це і не повністю відповідало дійсності, але спрацювало на нього.
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25.09.2023 12:18 Ответить
знаю почему Х*йло а не Прутин с большой буквы решило что можно , зеленские и его монобольшинство все условия создали благодаря недалёким мозгом избирателей
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25.09.2023 12:50 Ответить
Московський патріархат, російська мова, російськомовний культурний і телепродукт були і до Зеленського... Й інші передумови мали місце до Зеленського...
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25.09.2023 14:40 Ответить
похоже что-то знал
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25.09.2023 10:10 Ответить
ліг він під зелених кондомів, а жив як безпринципний запроданець... Жодних емоцій, здох і хер з ним.
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25.09.2023 10:22 Ответить
Некролог
Ліг під зелених кондомів, щось взнав про них, раптово помер.
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25.09.2023 10:50 Ответить
ну не зовсім безпринципний він був. Все ж таки принцип "продатись дорожче" він сповідував
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25.09.2023 10:52 Ответить
Не 80, а 73 %
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25.09.2023 10:20 Ответить
Пішов він нах.й!!
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25.09.2023 10:21 Ответить
Ну, може, й не на стільки... Але -- жодних емоцій про "героя".
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25.09.2023 10:44 Ответить
Могу ошибаться, но у него на роже все написано. Вот такие вот каменные рожи со стальным взглядом это как бы весьма известный типаж.
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25.09.2023 10:32 Ответить
Ось помер чувак і що згадають про нього? Одне лайно! Що зробив для країни ? Ні ***! То може Юрченки-Безуглі схаменуться? ЩО про них скажуть?
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25.09.2023 10:56 Ответить
їм похер, що про них скажуть правду після поминок. А на поминках і на офіційозі після продажні журики будуть ліпити з них героїв.
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25.09.2023 16:51 Ответить
ракетные обстрелы, разрушения и убийства холопов тысячами это не "жахлива", а тут - конечно да, ылита нации как никак.
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25.09.2023 11:07 Ответить
Это-невосполнимая утрата для Украины

🤣🤣🤣🥳🥳🥳🥳🥳
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25.09.2023 11:15 Ответить
Чмо з партії в партію бігала, аби завжди бути при корита! Здох та й здох! Це не втрата для України, таких гандонів 99 відсотків при владі!
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25.09.2023 11:23 Ответить
був рейдерем та системним корупціонером із "буковинської мафії" фронту зрад соратник Бурбаків -Яценюків. Цікаво від чого помер? Якесь боже провідіння?
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25.09.2023 11:31 Ответить
був рейдерем та системним корупціонером із "буковинської мафії"
---------------------------------------------------------------------------------------
может результат мафиозных разборок?
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25.09.2023 12:30 Ответить
Да, сумна новина , Зєля де єнот?
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25.09.2023 11:41 Ответить
Казали ж мудрі люди "В домовині кишень немає".
Єдине що залишається по смерті людини - пам'ять.
А тут я бачу з цим проблеми - пам'ять є, але є нюанси...
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25.09.2023 12:49 Ответить
Ще одна тварюка уникла покарання за хабарництво, усе вкрадене достанеться родичам.
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25.09.2023 13:06 Ответить
Зебіли, ще скажіть, що в минулій Верховні Раді він був блоці БПП (хоча насправді - був в блоці НФ, і захищав сабакова від зняття з посади міністра).
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25.09.2023 16:49 Ответить
 
 