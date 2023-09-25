Помер нардеп Андрій Іванчук. ФОТО

Сьогодні вночі помер нардеп кількох скликань, член депутатської групи "Довіра" Андрій Іванчук.

Про це повідомив у фейсбуці голова ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ

"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю", - зазначив Стефанчук.

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