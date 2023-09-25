Под российским Оренбургом ночью горела нефтебаза. ФОТО
В Оренбургском районе России ночью горела нефтебаза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
"Воспламенение цистерн с нефтепродуктами произошло на предприятии в Оренбургском районе примерно в 21:00", - говорится в сообщении.
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