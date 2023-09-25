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Под российским Оренбургом ночью горела нефтебаза. ФОТО

В Оренбургском районе России ночью горела нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

"Воспламенение цистерн с нефтепродуктами произошло на предприятии в Оренбургском районе примерно в 21:00", - говорится в сообщении.

Под российским Оренбургом ночью горела нефтебаза 01

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Автор: 

нефть (1918) пожар (5946) россия (95526)


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Топ комментарии
+12
Ого, куди наші дістають, гори русня блд.
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25.09.2023 11:06
+12
Правильно писати Оринбор, а не Оренбург Алга Казахстан!
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25.09.2023 11:12
+10
Горіла база, палала..
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25.09.2023 11:25
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Ого, куди наші дістають, гори русня блд.
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25.09.2023 11:06 Ответить
Думаю, криворукі москалі, і без нас гарно бавовнять!😁
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25.09.2023 11:09 Ответить
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25.09.2023 11:10 Ответить
Правильно писати Оринбор, а не Оренбург Алга Казахстан!
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25.09.2023 11:12 Ответить
казахобандерівці?
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25.09.2023 11:13 Ответить
Так ото ж...
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25.09.2023 12:22 Ответить
Ось уже і приуралля палає, а дехто не мог повірити в мої слова, що і за уралом дістанемо.
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25.09.2023 11:15 Ответить
На кацапії проблеми з пальним. Тож всі ці нафтобази і нафтопереробні заводи мають бути ціллю №1. Думаю ті, кому треба, це добре розуміють. І ця новина - підтвердження.
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25.09.2023 11:22 Ответить
нафта це кров російської економіки.
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25.09.2023 11:27 Ответить
Горіла база, палала..
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25.09.2023 11:25 Ответить
 
 