Польша закупит для своего войска 96 ударных вертолетов Apache
Глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с компанией Lockheed Martin о покупке 96 ударных военных вертолетов Apache.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Польши в Twitter.
Соглашение предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ. Ожидается, что первые американские вертолеты поступят в армию уже в 2024 году.
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+6 Дід Василь
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мають здорове суспільство, міцну Державу та потужну армію!
Слава Польщі!
Процвітання вам, брати поляки!
мо ще хто у світі на совіцько-російському іздить чи літає
ГАНЬБА !
то хто в Україні таки дебільний?
нарід, чи обраний ним президент?
а може всі КРЕТИНИ?
закуповують, закуповують....
а воювати навіть проти кінчених бульбашів сцуться! то нащо їм весь той металолом? щоб був?