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Польша закупит для своего войска 96 ударных вертолетов Apache

apache

Глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с компанией Lockheed Martin о покупке 96 ударных военных вертолетов Apache.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Польши в Twitter.

Соглашение предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ. Ожидается, что первые американские вертолеты поступят в армию уже в 2024 году.

Польша закупит для своего войска 96 ударных вертолетов Apache 01

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Автор: 

Польша (8410) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+6
А в нас шатли закупляли.
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26.09.2023 07:23
+5
Єдине що показав зеленський усьому світу, це те, що краще підготуватись о війни і не мати її, ніж не підготуватись і мати.
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26.09.2023 08:19
+4
А що, у Польші дороги не будують? На них же ніхто нападати не збирається. У нас під час війни і то будують дороги, стадіони, клумби для квітів там всякі. Серіали знімають розважальні.
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26.09.2023 09:30
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Будуть бульбашових мігрантів ганяти.
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26.09.2023 07:20 Ответить
Полякам по доброму заздриш -
мають здорове суспільство, міцну Державу та потужну армію!

Слава Польщі!
Процвітання вам, брати поляки!
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26.09.2023 09:58 Ответить
А в нас шатли закупляли.
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26.09.2023 07:23 Ответить
Бойові гіперлупи ...
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26.09.2023 09:16 Ответить
Насколько помню лет пять назад американцы списали 250 Апачей на базу хранения в связи с переходом на более новую модель вертолета.
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26.09.2023 07:41 Ответить
поляки апачами будуть евакуйовувати громадян за віслу, як це передбачає план генштабу
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26.09.2023 08:00 Ответить
Єдине що показав зеленський усьому світу, це те, що краще підготуватись о війни і не мати її, ніж не підготуватись і мати.
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26.09.2023 08:19 Ответить
Також можна евакуюватися гелікоптером. Для евакуації вам залишаться велосипеди Звичайно... ви, росіяни... Троль
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26.09.2023 14:35 Ответить
Та ні кацапи, будуть їбашить вас в промислових масштабвх.
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26.09.2023 08:21 Ответить
А поляки молодці, вони з 1989 року розбудовували країну, а не посткомуняцький олігархізм звязаний з кремлем, батьками якого є Кучма і Кравчук.
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26.09.2023 08:28 Ответить
Тільки з цієї країни чомусь люди масово тікали і продовжують тікати на Захід. Не скажеш чому?!
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26.09.2023 09:03 Ответить
тому що мают змогу вибирати місце проживання, завжди буде місце де краще жити і страшного тут не мае
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26.09.2023 09:12 Ответить
Напишу далі, вони їдуть, заробляють гроші, повертаються, купують землю, будують будинки, відкривають компанії... і завдяки досвіду на Заході або надають там послуги, або експортують продукцію.
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26.09.2023 14:29 Ответить
тому що вони її не ******* і вона досі існує завдяки тим, хто залишився.
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26.09.2023 17:43 Ответить
а шо закупив вава-звєздун?
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26.09.2023 09:14 Ответить
розважальни серіали.
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26.09.2023 09:37 Ответить
А наші не закупили, бо не мають такої потреби, як поляки.
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26.09.2023 09:15 Ответить
чекають халяви.
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26.09.2023 09:36 Ответить
...совіцької та іржавої.

мо ще хто у світі на совіцько-російському іздить чи літає
ГАНЬБА !
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26.09.2023 09:54 Ответить
А нам би хоч гвинтие від того хтось продав? Досить муйню нести.
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26.09.2023 10:55 Ответить
Щось мені здається, окрім питання оплати всієї техніки накуплено поляками, що коли вони зрозуміють скільки коштує її утримання....... чи не повторить Польща дії Німеччини, котра теж багато купувала, а в 2022 виявилось, що більшість літаків небоєздатна, інші боєздатні лише частково, теж з флотом, танками....
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26.09.2023 09:30 Ответить
Полякам для москалів нічого не жалко, бо вони мають клепку і не хочуть рубля у Польші.
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26.09.2023 09:32 Ответить
У нас один покійний йолуп також казав, що утримання ядерної зброї дороге задоволення для України і відмовився від неї. І що ми маємо? Незалежність це дороге задоволення. Хоча можна за недорого стати москальським рабом.
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26.09.2023 09:35 Ответить
А що, у Польші дороги не будують? На них же ніхто нападати не збирається. У нас під час війни і то будують дороги, стадіони, клумби для квітів там всякі. Серіали знімають розважальні.
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26.09.2023 09:30 Ответить
Але ж вони будуть будувати менше доріг...

то хто в Україні таки дебільний?
нарід, чи обраний ним президент?
а може всі КРЕТИНИ?
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26.09.2023 10:02 Ответить
пшеки щось закуповують, закуповують....

закуповують, закуповують....

а воювати навіть проти кінчених бульбашів сцуться! то нащо їм весь той металолом? щоб був?
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26.09.2023 10:53 Ответить
А барабани та овочерізки - шо не?
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26.09.2023 10:53 Ответить
А в нас тема американських/європейських вертольотів взагалі чомусь не піднімається.Невже в Україні все так добре з парком армійської авіації?
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26.09.2023 11:19 Ответить
даром не дають, а за гроші - будь ласка.
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26.09.2023 17:44 Ответить
 
 