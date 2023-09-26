Польша закупит для своего войска 96 ударных вертолетов Apache

Глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с компанией Lockheed Martin о покупке 96 ударных военных вертолетов Apache.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Польши в Twitter.

Соглашение предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ. Ожидается, что первые американские вертолеты поступят в армию уже в 2024 году.

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