США предоставили Польше $2 млрд кредита на модернизацию армии

25 сентября стало известно, что США предоставили Польше $2 млрд кредита в поддержку модернизации армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в понедельник агентство PAP.

"США предоставили Польше прямой кредит в размере $2 млрд в рамках иностранного военного финансирования (FMF) в поддержку модернизации польской обороны, сообщил Государственный департамент США", - говорится в сообщении.

"Польша является незыблемым союзником США, а безопасность Польши имеет ключевое значение для коллективной обороны восточного флага НАТО", - говорится в заявлении Госдепа, которое приводит агентство.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна направит более 4% ВВП на оборону в 2024 году.

"В следующем году на оборону планируется потратить 137 млрд злотых (свыше $33 млрд в эквиваленте. - Ред.)", - сказал Дуда, подчеркнув, что "столь большие расходы на оборону позволяют осуществлять динамичную модернизацию польской армии во многих отраслях одновременно".

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