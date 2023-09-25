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США предоставили Польше $2 млрд кредита на модернизацию армии

кордон,польща

25 сентября стало известно, что США предоставили Польше $2 млрд кредита в поддержку модернизации армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в понедельник агентство PAP.

"США предоставили Польше прямой кредит в размере $2 млрд в рамках иностранного военного финансирования (FMF) в поддержку модернизации польской обороны, сообщил Государственный департамент США", - говорится в сообщении.

"Польша является незыблемым союзником США, а безопасность Польши имеет ключевое значение для коллективной обороны восточного флага НАТО", - говорится в заявлении Госдепа, которое приводит агентство.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна направит более 4% ВВП на оборону в 2024 году.

"В следующем году на оборону планируется потратить 137 млрд злотых (свыше $33 млрд в эквиваленте. - Ред.)", - сказал Дуда, подчеркнув, что "столь большие расходы на оборону позволяют осуществлять динамичную модернизацию польской армии во многих отраслях одновременно".

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Автор: 

оружие (10208) Польша (8407) США (26542)


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Топ комментарии
+10
Поляки молодці.І на дороги є,і військовий бюджет вже доганяє кацапський.І в людей нема біди,хоча й не розкошують.Все правильно в них
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25.09.2023 18:45
+10
не ідеалізуйте Польщу, вона поступово скочується в стан Угорщини і будуть і яйця і корупція -- до речі це вже жваво розвивається -- і відкати є, і продаж віз і "свої" у владі. Польща поки тримається на добрій репутації, але реальність усе гірша і гірша
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25.09.2023 18:53
+10
Всі молодці сидіти за українською спиною. І Польша, і Германія, і навіть Штати. Герої прямо.
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25.09.2023 19:14
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..і наглядача не треба надсилати, бо не буде ні спіжженого "ярда", ні "золотих" яєць...
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25.09.2023 18:44 Ответить
не ідеалізуйте Польщу, вона поступово скочується в стан Угорщини і будуть і яйця і корупція -- до речі це вже жваво розвивається -- і відкати є, і продаж віз і "свої" у владі. Польща поки тримається на добрій репутації, але реальність усе гірша і гірша
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25.09.2023 18:53 Ответить
я сказав що красти на обороні країни не будуть...про "ідеалізацію" я нічого не казав...Як на мене, то питання абортів було ключовим в розумінні процесів які кояться в країні...але до обороноздатності воно відношення немає, чи має?
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25.09.2023 20:25 Ответить
крадуть і будуть красти ще більше і в обороні також. Навіть в США крадуть і мають відкати -- не будьте наївними. В Афганістані так американці крали, аж гай шумівю Звичайно в Україні дуже сильно крадуть, але жодна країна не стоїть на місці. польща деградує і скочується в авторитаризм і навіть скоро буде нацизм, вони знищують свій середній клас, свою економіку, демократію, своє майбутнє
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25.09.2023 20:36 Ответить
Зараз у ЄС гучний корупційний скандал - польську владу звинувачують у продажу(!) 300+ тис дозволів на проживання у ЄС "джамшутам" з усього світу. А ти кажеш корупції немає. Ну-ну😆
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25.09.2023 18:59 Ответить
мабуть важко тобі по життю...чорне з білим плутаєш, ідеш на червоний сигнал світлофора бо здається що зелений...побачив "що корупції немає" хоч я про це не писав...А головне, що красти на обороні країни в Польщі, не будуть не допетрав...ну таке, буває...
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25.09.2023 20:16 Ответить
Ти своє життя не плутай з моїм. Якщо ти їздиш на червоний сигнал світлофора, то це виключно твої проблеми.
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25.09.2023 20:23 Ответить
я так зрозумів що це всяя твоя аргументація по суті? Сідай, "двійка"
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25.09.2023 20:26 Ответить
Поляки молодці.І на дороги є,і військовий бюджет вже доганяє кацапський.І в людей нема біди,хоча й не розкошують.Все правильно в них
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25.09.2023 18:45 Ответить
Де він доганяє кацапський? Лише у твоїх мріях.
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25.09.2023 19:00 Ответить
коли людина каже доганяє, це не значить що абсолютні величини порівнюються...Треба дивитись на динаміку росту...Яким був бюджет той чи іншої країни 10 років тому і як він змінився зараз...якщо тобі до лікарні було 100км, а зараз 50км..то ти до неї наближаєшся? understand?
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25.09.2023 20:22 Ответить
Тобі до лікаря треба. У тебе лихоманка
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25.09.2023 20:25 Ответить
не можу з тобою не погодитись, мене такі лихоманить вд диванних експерДів. Шкода що ти не визнав який лікар мені може допомогти, почистити від невігласів інформ простір
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25.09.2023 20:28 Ответить
У Польщі 700 млрд$, а у рф 1600 в 22 році при курсі 50, а скільки буде при курсі ***** 1$ = 100 в 2023?
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25.09.2023 20:26 Ответить
І Поляків 37 млн, а кацапів 140. Мовчу вже про нафтову свєрх державу...
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25.09.2023 20:28 Ответить
Под зонтиком НАТО можно сначала построить дороги и экономику, а потом, когда 33 млрд$ в год для экономики не проблема, строить армию. В Украине все наоборот, надо было сначала построить вторую армию в мире - так говорят ведущие цензоровские эксперты по всему на свете. За какие шиши это надо было сделать эксперты не говорят.
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25.09.2023 19:04 Ответить
від 1991 від 2014 року (23 роки) хтось на Україну нападав, що Україні була потрібна парасолька НАТО, щоб розвиватись???? Усе розікрали і розвалили і то свої українці розікрали
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25.09.2023 19:56 Ответить
Будет день и будет пища!
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25.09.2023 20:08 Ответить
экономику нужно было делать до войны, а во время войны - уже никто никуда не спешит, долговые обязательства посылаются, энергетика\заводы национализируются народ мобилизируется (и в армию и на предприятия и на постройку бомбоубежищ и т.п.), всяческий госаппарат режется за ненадобностью, активы, украденные заработанные непосильным трудом, конфисковываются (что-то ни Биллов Гейтсов ни Илонов Масков у нас никогда не было на слуху, а вот криминальные физиономии в "избранных" людях почему-то повсеместно и все талантливы прям во всех отраслях), как минимум - с логической точки зрения, имхо.
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25.09.2023 21:57 Ответить
Всі молодці сидіти за українською спиною. І Польша, і Германія, і навіть Штати. Герої прямо.
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25.09.2023 19:14 Ответить
Ну так ну так - тільки їм зразу пообіцяли шо вони вступлять в НАТО і ЄС , вони знали шо в кінці шляху вони прийдуть до мети. А нам нічого і не збиралися обіцяти - і якби не повномасштабне вторгнення ми би побачили дивовижну подію, як в НАТО і ЄС прийняли Сербію ( а Сербія це кацапстан на Балканах ). До речі Сербія таки вступить в ці організації - а ось наш вступ під питанням (і великим питанням ).
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25.09.2023 20:53 Ответить
Польщі не потрібна армія.
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25.09.2023 18:47 Ответить
Маючи спільний кордон з ***********???
Ну ну 🤦
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25.09.2023 21:19 Ответить
Тим часом поляки кажуть не будемо давати зброю Україні,а їм дають.
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25.09.2023 21:15 Ответить
 
 