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Враг ударил по Корабельному району Херсона, повреждены дома. ФОТО

Сегодня, 26 сентября, с утра оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки пострадали жилые многоэтажки и частные дома!

Информация о пострадавших уточняется!

Враг ударил по Корабельному району Херсона, повреждены дома 01
Враг ударил по Корабельному району Херсона, повреждены дома 02

Читайте: Российская армия снова атаковала Днепровский район Херсона: погибли три человека

Автор: 

обстрел (27151) Херсон (2821)


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