Враг ударил по Корабельному району Херсона, повреждены дома. ФОТО
Сегодня, 26 сентября, с утра оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки пострадали жилые многоэтажки и частные дома!
Информация о пострадавших уточняется!
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