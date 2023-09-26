В ВР выступает президент Нацсовета Австрии Соботка. ФОТО
Глава Национального Совета Республики Австрии Вольфганг Соботка выступает в ВРУ.
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (26 сентября, – ред.) в Раде выступает президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка", - отметил он.
Железняк также добавил, что в парламенте присутствует "большая делегация" из Национального Совета Австрии.
В то же время, он уточнил, что ВРУ сегодня не будет принимать никаких решений.
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