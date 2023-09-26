РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13702 посетителя онлайн
Новости Фото
1 846 1

В ВР выступает президент Нацсовета Австрии Соботка. ФОТО

Глава Национального Совета Республики Австрии Вольфганг Соботка выступает в ВРУ.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (26 сентября, – ред.) в Раде выступает президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка", - отметил он.

Железняк также добавил, что в парламенте присутствует "большая делегация" из Национального Совета Австрии.

В то же время, он уточнил, что ВРУ сегодня не будет принимать никаких решений.

В ВР выступает президент Нацсовета Австрии Соботка 01

Автор: 

Австрия (809) ВР (29246) Соботка Вольфганг (6)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 