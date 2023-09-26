В столице правоохранители разоблачили деятельность масштабной наркогруппировки и изъяли "товар" на 50 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачена мощная лаборатория по изготовлению опасного синтетического наркотика Альфа PVP. Задокументировано производство и сбыт "товара" почти на 50 миллионов гривен. Правоохранители задержали девять участников преступной группы. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции и Киевской городской прокуратуры.

По данным прокуратуры, задержана группа наркодилеров и ликвидирована лаборатория по изготовлению психотропных веществ в промышленных масштабах (ч. ч. 2 и 3 ст. 307 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах – ред.).

Всего по результатам проведения следственных действий из незаконного оборота изъято 68 кг психотропного вещества "Альфа PVP" на сумму около 50 млн грн.

По данным следствия, в состав преступной группы входило 9 человек – два организатора, "дистрибьюторы" и фасовщики.

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Отмечается, что в ходе многоэтапной спецоперации правоохранители установили, что организаторы преступной группы (двое жителей столицы) обустроили в Киеве лабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества "Альфа PVP" в больших объемах. Сбыт готовой "продукции" производился через Telegram-каналы и путем "закладок" в оговоренных местах. В ходе обыска в лаборатории изъяли 24 кг "Альфа PVP".

В рамках спецоперации правоохранители также разоблачили трех "дистрибьюторов", перевозивших в собственном автомобиле 20 кг "Альфа PVP" для последующего сбыта.

При проведении обысков в арендованном ими гараже изъяли еще 22 кг "Альфа PVP", расфасованные в пакетах по 1 кг.

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители задержали еще 4 фигурантов, осуществлявших фасовку и сбыт. В ходе обысков у них изъяли значительное количество наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.







По ходатайствам прокуроров в отношении шести человек применены меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении еще трех человек решается вопрос об избрании мер.

Как отметили в Нацполиции, в состав преступной группы входили жители Киева, Черкасской и Черновицкой областей.

У каждого из фигурантов были свои задачи: поставка прекурсоров и лабораторного оборудования для функционирования нарколаборатории, изготовление "товара", перевозка и сбыт наркотиков, а также распределение денежных средств, полученных в ходе противоправной деятельности.