Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТО

За минувшие сутки оккупанты 179 раз обстреляли населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов повреждены 5 частных жилых домов, 2 хозяйственные сооружения и трактор", - говорится в сообщении.

По информации Сумской ОВА, ночью и утром обстрелам подверглись Свесская, Эсманская и Великописаревская громады.

Также читайте: В течение 27 сентября россияне 36 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 228 взрывов, - ОВА









