Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТО
За минувшие сутки оккупанты 179 раз обстреляли населенные пункты Сумской области.
Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате обстрелов повреждены 5 частных жилых домов, 2 хозяйственные сооружения и трактор", - говорится в сообщении.
По информации Сумской ОВА, ночью и утром обстрелам подверглись Свесская, Эсманская и Великописаревская громады.
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