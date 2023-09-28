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Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТО

За минувшие сутки оккупанты 179 раз обстреляли населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов повреждены 5 частных жилых домов, 2 хозяйственные сооружения и трактор", - говорится в сообщении.

По информации Сумской ОВА, ночью и утром обстрелам подверглись Свесская, Эсманская и Великописаревская громады.

Также читайте: В течение 27 сентября россияне 36 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 228 взрывов, - ОВА

Последствия вражеских обстрелов Сумщины 01
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 02
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 03

Автор: 

обстрел (27312) Сумская область (3163)


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