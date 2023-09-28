Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТО

Протягом минулої доби окупанти 179 разів обстріляли населені пункти Сумської області.

Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 2 господарчі споруди та трактор", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Сумської ОВА, вночі та зранку обстрілів зазнали Свеська, Есманська та Великописарівська громади.

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