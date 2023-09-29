Рашисты обстреляли Херсон: 2 человека получили тяжелые ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики утром обстреляли центр Херсона.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно, в результате российского обстрела два человека получили тяжелые ранения. Их госпитализировали.

Мрочко уточнил, что двое раненых - убиравшие территорию работники КП "Парки Херсона". Также в результате обстрела поврежден мусоровоз.

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