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Новости Фото Война
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Воин 3-й ОШБр Александр Барсуков (Дворф) погиб во время освобождения Андреевки. ФОТО

13 сентября во время освобождения Андреевки под Бахмутом погиб боец 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Барсуков с позывным Дворф.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воин 3-й ОШБр Александр Барсуков (Дворф) погиб во время освобождения Андреевки 01

Александр Барсуков учился в медицинском колледже в Киеве, планировал стать реаниматологом. На протяжении многих лет работал в компании "Coca Cola". 24 февраля парень убедил мать уехать из Бучи, а сам стал добровольцем полка "АЗОВ Киев"

Дворф участвовал в обороне Киевщины, в частности, под Мощуном. Боец планировал лететь вертолетом в Мариуполь, который тогда взяли в кольцо русские. Позже Дворф служил на Херсонщине, Донетчине и Запорожье. Был гранатометчиком и медиком, поскольку имел медицинское образование. Он при жизни получил награду "Серебряный крест" за боевую операцию в Бахмуте.

После боев в Бахмуте Дворфу предложили стать санитаром. Тогда он стал врачом взвода и врачом отделения. Дворф погиб при освобождении села Андреевка.

У воина осталась мать и невеста.

Автор: 

потери (4397) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424)


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29.09.2023 16:43 Ответить
Світла память!!!
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29.09.2023 16:43 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава !!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.09.2023 16:50 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
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29.09.2023 16:53 Ответить
Світла пам,ять Воїну!! Вічна подяка за захист! Біль😭...🌻🌻
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29.09.2023 16:56 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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29.09.2023 17:19 Ответить
Царство небесне тобі воїне. Помста не за горами .
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30.09.2023 11:28 Ответить
 
 