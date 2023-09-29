Воин 3-й ОШБр Александр Барсуков (Дворф) погиб во время освобождения Андреевки. ФОТО

13 сентября во время освобождения Андреевки под Бахмутом погиб боец 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Барсуков с позывным Дворф.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Александр Барсуков учился в медицинском колледже в Киеве, планировал стать реаниматологом. На протяжении многих лет работал в компании "Coca Cola". 24 февраля парень убедил мать уехать из Бучи, а сам стал добровольцем полка "АЗОВ Киев"

Дворф участвовал в обороне Киевщины, в частности, под Мощуном. Боец планировал лететь вертолетом в Мариуполь, который тогда взяли в кольцо русские. Позже Дворф служил на Херсонщине, Донетчине и Запорожье. Был гранатометчиком и медиком, поскольку имел медицинское образование. Он при жизни получил награду "Серебряный крест" за боевую операцию в Бахмуте.

После боев в Бахмуте Дворфу предложили стать санитаром. Тогда он стал врачом взвода и врачом отделения. Дворф погиб при освобождении села Андреевка.

У воина осталась мать и невеста.