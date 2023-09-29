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Новости Фото Война
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Завтра в Киеве попрощаются с погибшим воином штурмовой роты 59-й бригады Владимиром Ищенко. ФОТО

володимир,іщенко

Завтра, 30 сентября, в Киеве в 10.00 в Храме апостолов Петра и Павла на Берковецком кладбище состоится прощание с павшим украинским героем Владимиром Ищенко - бывшим воином "Айдара", после полномасштабного вторжения служил в штурмовой роте 59-й бригады.

Об этом сообщила Алина Терехова, передает Цензор.НЕТ.

"Айдар_59_ОМПБр_Киев_прощаемся_с_Героем

Владимир Ищенко

Завтра провожаем в последний путь мужественного Воина Героя, побратима Вовчика (Лысого).

Отпевание в Киеве в 10.00 утра в Храме апостолов Петра и Павла на Берковецком кладбище (ул. Стеценко, 18).

Почтим Героя, который отдал самое дорогое – свою жизнь за Украину, за нас с вами", - написала она.

Завтра в Киеве попрощаются с погибшим воином штурмовой роты 59-й бригады Владимиром Ищенко 01

Вчера на Цензор.НЕТ опубликована статья памяти павшего героя: Чесний, надійний солдат, який ніколи не вмикав задню: пам’яті воїна штурмової роти 59-ї бригади Володимира Іщенка

Автор: 

похороны (1534) потери (4397) 59 отдельная мотопехотная бригада (124)


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29.09.2023 19:24 Ответить
Вічна пам'ять!
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29.09.2023 19:32 Ответить
Rest in Peace, тёзка...
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29.09.2023 20:08 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.09.2023 20:44 Ответить
 
 