Завтра в Киеве попрощаются с погибшим воином штурмовой роты 59-й бригады Владимиром Ищенко. ФОТО

Завтра, 30 сентября, в Киеве в 10.00 в Храме апостолов Петра и Павла на Берковецком кладбище состоится прощание с павшим украинским героем Владимиром Ищенко - бывшим воином "Айдара", после полномасштабного вторжения служил в штурмовой роте 59-й бригады.

Об этом сообщила Алина Терехова, передает Цензор.НЕТ.

"Айдар_59_ОМПБр_Киев_прощаемся_с_Героем

Владимир Ищенко

Завтра провожаем в последний путь мужественного Воина Героя, побратима Вовчика (Лысого).

Отпевание в Киеве в 10.00 утра в Храме апостолов Петра и Павла на Берковецком кладбище (ул. Стеценко, 18).

Почтим Героя, который отдал самое дорогое – свою жизнь за Украину, за нас с вами", - написала она.

Вчера на Цензор.НЕТ опубликована статья памяти павшего героя: Чесний, надійний солдат, який ніколи не вмикав задню: пам’яті воїна штурмової роти 59-ї бригади Володимира Іщенка