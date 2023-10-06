Последствия удара по Харькову. ФОТОрепортаж
Под руинами дома в Харькове обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. Двух человек спасли сотрудники ГСЧС.
Об этом сообщили в МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. В результате удара возник пожар площадью 50 кв.м. Спасатели ликвидировали огонь", - говорится в сообщении.
В Харьковской области снова объявлена воздушная тревога.
В Офисе Генпрокурора Украины сообщили, что в результате ударов по Харькову, в Основянском районе 7 травмированных, среди них 11-месячный мальчик. Из-под завалов спасатели извлекли тело его погибшего 10-летнего брата. В Киевском районе травмированы шесть мирных жителей.
По предварительным данным, удар был нанесен двумя ракетами типа "Искандер".
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До основания.....
Україна ( судячи з вашої логики) - спровокувала путіна , і почала спротив кацапстану👈
Мій дім десь у километрі поруч з вибухом. Почув звук реактивного двигуна. Поки зрозумів небезпеку , як *****. Аж стіни захитались.
Як жалко дітей. Слів нема.