Последствия удара по Харькову. ФОТОрепортаж

Под руинами дома в Харькове обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. Двух человек спасли сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщили в МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. В результате удара возник пожар площадью 50 кв.м. Спасатели ликвидировали огонь", - говорится в сообщении.

В Харьковской области снова объявлена воздушная тревога.

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В Офисе Генпрокурора Украины сообщили, что в результате ударов по Харькову, в Основянском районе 7 травмированных, среди них 11-месячный мальчик. Из-под завалов спасатели извлекли тело его погибшего 10-летнего брата. В Киевском районе травмированы шесть мирных жителей.

По предварительным данным, удар был нанесен двумя ракетами типа "Искандер".

























