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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Последствия удара по Харькову. ФОТОрепортаж

Под руинами дома в Харькове обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. Двух человек спасли сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщили в МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. В результате удара возник пожар площадью 50 кв.м. Спасатели ликвидировали огонь", - говорится в сообщении.

В Харьковской области снова объявлена воздушная тревога.

Читайте: Удары по Харькову: под завалами жилого дома обнаружили тело ребенка (обновлено)

В Офисе Генпрокурора Украины сообщили, что в результате ударов по Харькову, в Основянском районе 7 травмированных, среди них 11-месячный мальчик. Из-под завалов спасатели извлекли тело его погибшего 10-летнего брата. В Киевском районе травмированы шесть мирных жителей.

По предварительным данным, удар был нанесен двумя ракетами типа "Искандер".

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Последствия удара по Харькову 11

Автор: 

МВД (9318) ракеты (3572) Харьков (7494)


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Топ комментарии
+16
Раша должна быть разрушена!
До основания.....
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06.10.2023 09:15
+6
Білгород має бути зруйнований.
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06.10.2023 09:20
+3
беженцам пора возвращаться?им ничего не угрожает?
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06.10.2023 09:21
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Раша должна быть разрушена!
До основания.....
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06.10.2023 09:15 Ответить
Білгород має бути зруйнований.
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06.10.2023 09:20 Ответить
путіну покуй на білгород.
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06.10.2023 09:23 Ответить
Нам теж
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06.10.2023 10:07 Ответить
беженцам пора возвращаться?им ничего не угрожает?
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06.10.2023 09:21 Ответить
відверто, кажучи, більша частина людей там лишаються бо просто хочуть лишатися у ЄС.
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06.10.2023 09:54 Ответить
а кому пожившему в нормальном человеческом мире захочеться возвращаться в место где не только война и коррупция,безработица,туда где люди превращены в состояние бесправных холопов?!моя подруга с дочкой и мои дети там и я каждый раз повторяю чтобы закреплялись там,пусть даже мне это будет стоить разрывом отношений.главное живы,здоровы и не переживают всяческое попрание своих прав и свобод,одни принудительные рнк вакцины чего стоят,но ведь никто не говорит что они влияют на структуру днк,а это побочка которая рано или поздно выползет в виде болезней и бесплодия
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06.10.2023 11:22 Ответить
Поки українське військо не почне за кожного вбитого цивільного українця вбивати трьох цивільних кацапів ( як мінимум, виходячи з співвідношення населення рф і України 3:1), і не знищувати за кожний український будинок - три кацапських будинка - рашка буде обстрілювати Україну👈
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06.10.2023 09:23 Ответить
і чим тоді будемо воювати коли захід відмовиться надавати зброю?
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06.10.2023 09:25 Ответить
Если одмовлятся давать оружие начнем сливать бочки с отработаннім ядернім топливом у чорна мора !!!!
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06.10.2023 13:22 Ответить
А з чого тоді заходу зараз не відмовити Україні постачати зброю??
Україна ( судячи з вашої логики) - спровокувала путіна , і почала спротив кацапстану👈
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06.10.2023 09:31 Ответить
Хуьово , що пво цю бл@діну не побачила. Людям сховатись було можливо секунд п'ять максимум.
Мій дім десь у километрі поруч з вибухом. Почув звук реактивного двигуна. Поки зрозумів небезпеку , як *****. Аж стіни захитались.

Як жалко дітей. Слів нема.
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06.10.2023 10:59 Ответить
Запомните, пока свино-матки не завизжат в диком ужасе, толку НОЛЬ. Через пару дней и ЭТО забудут. А Западу вообще ПОХ. Дежурное " озабоченность". Да, и ещё не забудьте пленных покормить шоколадом и про маму поговорить и жопу подтереть.
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06.10.2023 11:37 Ответить
 
 