Удары по Харькову: под завалами жилого дома обнаружили тело ребенка (обновлено)
Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, в результате чего ранения получили по меньшей мере 9 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских лиц, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев", - говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание автомобилей, разбирают завалы зданий.
По данным полиции Харьковской области, в городе зафиксировано два прилета вражеских ракет.
"По предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, россияне ударили по мирному Харькову ракетами типа Искандер. Осмотр мест событий продолжается", - отмечаются в полиции.
В 8.35 мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами жилого дома найдено тело ребенка.
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