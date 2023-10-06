РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13164 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 363 8

Удары по Харькову: под завалами жилого дома обнаружили тело ребенка (обновлено)

ракета,ракеты,искандер

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, в результате чего ранения получили по меньшей мере 9 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских лиц, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание автомобилей, разбирают завалы зданий.

По данным полиции Харьковской области, в городе зафиксировано два прилета вражеских ракет.

"По предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, россияне ударили по мирному Харькову ракетами типа Искандер. Осмотр мест событий продолжается", - отмечаются в полиции.

В 8.35 мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами жилого дома найдено тело ребенка.

Читайте: Россияне одной ракетой убили более половины жителей села Гроза на Харьковщине, - прокуратура

Автор: 

Харьков (7485) Синегубов Олег (560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
російські терористи на чолі з ****** за все заплатять!
показать весь комментарий
06.10.2023 08:15 Ответить
Ось так рашиські варвари воюють з мирним населенням.
показать весь комментарий
06.10.2023 08:29 Ответить
А чого не вбивати,якщо з відповіді- лише відосики з гундосим імпотентним базіканням гнилого від корупції демагога з манією велеччі?
показать весь комментарий
06.10.2023 08:43 Ответить
Поки армія України не почне винищувати цивільних кацапів в пропорції 3:1 (як мінімум) - рф буде спокійно обстрілювати українців👈
показать весь комментарий
06.10.2023 09:12 Ответить
Московити свідомого перейшли до більш активного знищення цивільного населення, тому б'ють по центрам великих міст, сподіваючись, що ракети і снаряди вб'ють якнайбільше людей, і таку стратегію вимагає не лише *****, а й усе їхнє рашистське недонаселення (адекватних там мізер), орки дуже задоволені цими вбивствами, принаймні залишають задоволені коментарі у соцмережах під повідомленнями і новинами, що гинуть громадяни України
показать весь комментарий
06.10.2023 09:16 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2023 10:09 Ответить
старое бункерное чпуйло вытащило микросхемы из закупленных китайских пылесосов, вставило их в свои вундервафли и решило сделать нам гадость
показать весь комментарий
06.10.2023 11:52 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2023 12:35 Ответить
 
 