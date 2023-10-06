Контрразведчики вывели из оккупированного Приднестровья российского агента, пытавшегося вербовать жителей Одесчины, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБУ вывели с территории оккупированного Приднестровья гражданина Украины, работавшего на ФСБ и пытавшегося вербовать жителей Одесчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Агент ФСБ получил задачу – создать агентурную сеть на Юге Украины. Так, он пытался дистанционно вербовать жителей Одесчины, в том числе и правоохранителей.

"Чтобы вывести российского агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности и создали условия ее "согласия" на сотрудничество с врагом. По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал на Одесчину, чтобы лично завербовать "кандидатку".

Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем", говорится в сообщении.

Агентом ФСБ оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову и воевал на стороне так называемой ПМР.

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Позже он стал снайпером в составе подконтрольного РФ подразделения "внутренних войск Приднестровья". Затем фигурант получил "повышение" и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД РФ. В рядах российского спецназа он участвовал в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни.

"В 2014 году он прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу России, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в фейковую "ПМР", где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован Сергеем Затикой и Денисом Марусиком - представителями местного МДБ, тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению вражеских задач.

Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины. Также он планировал получить информацию об особенностях работы и перечне основных задач, выполняемых украинскими спецслужбами в регионе", - добавили в СБУ.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей, мужчине грозит пожизненное заключение.

Также продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности его "кураторов" по ФСБ.