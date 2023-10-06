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Контрразведчики вывели из оккупированного Приднестровья российского агента, пытавшегося вербовать жителей Одесчины, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБУ вывели с территории оккупированного Приднестровья гражданина Украины, работавшего на ФСБ и пытавшегося вербовать жителей Одесчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Агент ФСБ получил задачу – создать агентурную сеть на Юге Украины. Так, он пытался дистанционно вербовать жителей Одесчины, в том числе и правоохранителей.

Контрразведчики вывели из оккупированного Приднестровья российского агента, пытавшегося вербовать жителей Одесчины, - СБУ 01

"Чтобы вывести российского агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности и создали условия ее "согласия" на сотрудничество с врагом. По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал на Одесчину, чтобы лично завербовать "кандидатку".

Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем", говорится в сообщении.

Агентом ФСБ оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову и воевал на стороне так называемой ПМР.

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Контрразведчики вывели из оккупированного Приднестровья российского агента, пытавшегося вербовать жителей Одесчины, - СБУ 02

Позже он стал снайпером в составе подконтрольного РФ подразделения "внутренних войск Приднестровья". Затем фигурант получил "повышение" и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД РФ. В рядах российского спецназа он участвовал в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни.

"В 2014 году он прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу России, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в фейковую "ПМР", где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован Сергеем Затикой и Денисом Марусиком - представителями местного МДБ, тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению вражеских задач.

Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины. Также он планировал получить информацию об особенностях работы и перечне основных задач, выполняемых украинскими спецслужбами в регионе", - добавили в СБУ.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей, мужчине грозит пожизненное заключение.

Также продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности его "кураторов" по ФСБ.

Автор: 

контрразведка (496) Приднестровье (657) СБУ (19905)


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Топ комментарии
+7
А головного ОПівського крота коли виведете?
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06.10.2023 12:32
+5
Маладцы
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06.10.2023 12:17
+4
Подскажите пожалуйста, а ОП это Организованная Преступность?
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06.10.2023 12:54
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Маладцы
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06.10.2023 12:17 Ответить
чому молодці???
це контрозвідка.
працювали за межами країни,
може була якась утєчка
на нари до Червінського!!!!!
і то всіх.....
такі люди на нарах приносять більше користі
це так думають в ОП
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06.10.2023 12:46 Ответить
Подскажите пожалуйста, а ОП это Организованная Преступность?
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06.10.2023 12:54 Ответить
А вот и семейка Адамсов
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06.10.2023 12:53 Ответить
Добре та рівно загорілий Альфач Певно багато часу на сонечку проводить, на відміну від колег на нулі
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06.10.2023 12:23 Ответить
Якщо виїхав на початку 90-х воювати, зараз цей упир передпенсійного чи пенсійного віку, тому й відправли фсб-ники до Одеси, вже багато разів використали, і не дуже жаль, якщо втратять,
але вурдалак все одно повинен сдохнути у в'язниці, скільки йому там ще не залишалося років життя до зустрічі з чортами
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06.10.2023 12:25 Ответить
Застава у придністровських рублях буде?
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06.10.2023 12:27 Ответить
Snova vinavat Poroh , kak toka on vsio uspevaiet , naverna u nevo kakie ta sverh spasobnosti .....🤣🤣🤣
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06.10.2023 12:49 Ответить
Молодці.
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06.10.2023 12:30 Ответить
З Корчинським у Придністров'ї воював?
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06.10.2023 12:31 Ответить
"У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь рф, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями".
Вон сколько лет недожаренный в Доме Профсоюзов шашлык просуществовал.
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06.10.2023 12:31 Ответить
він не міг бути шашликом, бо сам організовував той шашлик.
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06.10.2023 13:47 Ответить
Поэтому он и недожаренный.
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06.10.2023 17:23 Ответить
А головного ОПівського крота коли виведете?
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06.10.2023 12:32 Ответить
Увлечение женщинами, до добра не доводит.
Лично хотелось завербовать.
Прощупать.
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06.10.2023 12:32 Ответить
Жодного "куратора" ще не спіймали а все шестьорки.
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06.10.2023 12:36 Ответить
Треба щось робити з тою "Молдавською АО". Кравчвук свого часу "хитро-перелякано" нічого не зробив і підіграв москалям.
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06.10.2023 12:59 Ответить
Главное делать такие операции совместно с молдаванами иначе будет похоже на вторжение на территорию соседа, кстати, которые помогают
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06.10.2023 13:48 Ответить
Передайте СБУ нехай попрацюють по кодлу з ранкового базару в Чорноморську.. його коріння там.
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06.10.2023 15:10 Ответить
 
 