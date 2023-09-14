Корректировал удары РФ голосовыми сообщениями: В Донецкой области контрразведка СБУ задержала российского агента. ФОТО
Мужчину, который передавал разведданные о базировании воинов в районе Славянска, задержали в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Больше всего врага интересовала дислокация подразделений Вооруженных Сил Украины, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории области. Для сбора разведданных фигурант обходил город и близлежащие поселки, где скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Полученные сведения российский информатор дистанционно передавал агрессору через двух "связных" на временно оккупированной территории Донбасса", - говорится в сообщении.
Связными оказались командир батальона "Енакиево-Дунайской бригады" и боевик "мотострелкового полка" Южного военного округа ВС РФ.
"Передачу разведданных фигурант производил в виде голосовых сообщений через популярный мессенджер. Он надеялся, что такой способ не привлечет внимание правоохранителей", - добавили в СБУ.
Злоумышленник был задержан по месту его жительства. Во время обыска у него обнаружен мобильный телефон с поличным в пользу страны-агрессора.
Ему сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
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Бо годувати цих ушльопків ще 15 років за зраду та вбивства наших Воїнів...