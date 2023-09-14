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Корректировал удары РФ голосовыми сообщениями: В Донецкой области контрразведка СБУ задержала российского агента. ФОТО

Мужчину, который передавал разведданные о базировании воинов в районе Славянска, задержали в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Больше всего врага интересовала дислокация подразделений Вооруженных Сил Украины, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории области. Для сбора разведданных фигурант обходил город и близлежащие поселки, где скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Полученные сведения российский информатор дистанционно передавал агрессору через двух "связных" на временно оккупированной территории Донбасса", - говорится в сообщении.

Связными оказались командир батальона "Енакиево-Дунайской бригады" и боевик "мотострелкового полка" Южного военного округа ВС РФ.

"Передачу разведданных фигурант производил в виде голосовых сообщений через популярный мессенджер. Он надеялся, что такой способ не привлечет внимание правоохранителей", - добавили в СБУ.

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Злоумышленник был задержан по месту его жительства. Во время обыска у него обнаружен мобильный телефон с поличным в пользу страны-агрессора.

Ему сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Корректировал удары РФ голосовыми сообщениями: В Донецкой области контрразведка СБУ задержала российского агента 01
Корректировал удары РФ голосовыми сообщениями: В Донецкой области контрразведка СБУ задержала российского агента 02

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19893) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+17
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14.09.2023 12:22
+15
на гіляку запроданця !!!
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14.09.2023 12:25
+13
Його мають судити, як масового вбивцю.
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14.09.2023 12:46
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14.09.2023 12:22 Ответить
от щоб всі 15 і відсидів
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14.09.2023 12:23 Ответить
Може краще при спробі втечі?
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14.09.2023 13:53 Ответить
Так він тоді не встигне насолодитися покаранням. Краще розтягти задоволення на всі 15 років.
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14.09.2023 22:33 Ответить
А хто за це буде платити?
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15.09.2023 13:44 Ответить
Примусити працювати, а з заробленого частину витрачати на утримання. Не буде працювати - не годувати. Здохне з голоду - то буде його вибір. Свобода вибору. Ми ж не звіри.
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16.09.2023 12:03 Ответить
"Мальчик в трусиках"..
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14.09.2023 12:23 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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14.09.2023 12:25 Ответить
Такий кабан гілку обламає. Дерево шкода.
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14.09.2023 22:34 Ответить
Чималий боров. Призовного віку, але ніц не вдієш - пі@ар
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14.09.2023 12:31 Ответить
Чому? На ланцюг, лопату в рука і допоки не вириє першу лінію оборони, з ланцюга не знімати і їсти не давати.
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14.09.2023 13:55 Ответить
Його мають судити, як масового вбивцю.
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14.09.2023 12:46 Ответить
А може треба вже не затримала а-"ліквідувала"...?!
Бо годувати цих ушльопків ще 15 років за зраду та вбивства наших Воїнів...
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14.09.2023 13:00 Ответить
Примусити працювати, а з заробленого частину витрачати на годування. Не буде працювати - не годувати.
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14.09.2023 22:37 Ответить
Знатный трофейный кабанчик.
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14.09.2023 13:03 Ответить
..навіщо морду йуди блюрити, коли і-бало не розбите на фарш?
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14.09.2023 13:19 Ответить
З цим лайном все ясно, а як справи з ЗЕленим лайном яке здало південь країни?
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14.09.2023 13:37 Ответить
Тооо! То святе! То не можна чіпати.
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14.09.2023 22:38 Ответить
Не один з коригувальників НІКОЛИ не здійснюють спробу до втечі під час арешту. Чому?
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14.09.2023 14:08 Ответить
Посадить його в макет Хаймарса і передати координати
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14.09.2023 15:58 Ответить
"Єнакієво-Дунайська бригада"!!! Може там є ще і Донецько-Місісіпська? *****, відірвиши!
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15.09.2023 20:41 Ответить
 
 