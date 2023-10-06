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Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Полиция зафиксировала 19 военных преступлений российских окупантов против мирного населения правобережья Херсонщины.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Российская армия нанесла 5 авиаударов по Бериславу, попав в центральную районную больницу и жилые кварталы. Ранены 40-летний фельдшер, 68-летний врач и 60-летний водитель "скорой".

С левого берега Днепра россияне ударили по гражданской инфраструктуре Херсона. В центральной части города во время артиллерийских обстрелов погибли 54-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Также читайте: Утром оккупанты нанесли удар по центру Херсона, попали в жилые дома.. ФОТО

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Последствия вражеских обстрелов Херсона 05
Последствия вражеских обстрелов Херсона 06
Последствия вражеских обстрелов Херсона 07
Последствия вражеских обстрелов Херсона 08
Последствия вражеских обстрелов Херсона 09
Последствия вражеских обстрелов Херсона 10
Последствия вражеских обстрелов Херсона 11
Последствия вражеских обстрелов Херсона 12
Последствия вражеских обстрелов Херсона 13
Последствия вражеских обстрелов Херсона 14
Последствия вражеских обстрелов Херсона 15
Последствия вражеских обстрелов Херсона 16
Последствия вражеских обстрелов Херсона 17

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обстрел (27202) Херсон (2822) Херсонская область (4775)


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