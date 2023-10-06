Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Полиция зафиксировала 19 военных преступлений российских окупантов против мирного населения правобережья Херсонщины.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Российская армия нанесла 5 авиаударов по Бериславу, попав в центральную районную больницу и жилые кварталы. Ранены 40-летний фельдшер, 68-летний врач и 60-летний водитель "скорой".

С левого берега Днепра россияне ударили по гражданской инфраструктуре Херсона. В центральной части города во время артиллерийских обстрелов погибли 54-летний мужчина и 58-летняя женщина.

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