Последствия обстрела Херсона рашистами: Попадание возле многоквартирного дома. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по Херсону, попадание зафиксировано у многоквартирного дома.

Фото обнародовал глава ОВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Попали возле многоквартирного дома. Взрывной волной выбило окна с первого по третий этаж", - отметил он.









