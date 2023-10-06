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Последствия обстрела Херсона рашистами: Попадание возле многоквартирного дома. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по Херсону, попадание зафиксировано у многоквартирного дома.

Фото обнародовал глава ОВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Попали возле многоквартирного дома. Взрывной волной выбило окна с первого по третий этаж", - отметил он.

Последствия обстрела Херсона рашистами: Попадание возле многоквартирного дома 01

Последствия обстрела Херсона рашистами: Попадание возле многоквартирного дома 02
Последствия обстрела Херсона рашистами: Попадание возле многоквартирного дома 03
Последствия обстрела Херсона рашистами: Попадание возле многоквартирного дома 04
Последствия обстрела Херсона рашистами: Попадание возле многоквартирного дома 05
Последствия обстрела Херсона рашистами: Попадание возле многоквартирного дома 06

Автор: 

обстрел (27202) Херсон (2822)


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Щас речник Дмитро Чубенко скаже, єто случайно, оні нє хотєлі
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06.10.2023 14:28 Ответить
 
 