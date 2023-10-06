Последствия обстрела Херсона рашистами: Попадание возле многоквартирного дома. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска нанесли удар по Херсону, попадание зафиксировано у многоквартирного дома.
Фото обнародовал глава ОВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Попали возле многоквартирного дома. Взрывной волной выбило окна с первого по третий этаж", - отметил он.
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Mart
показать весь комментарий06.10.2023 14:28 Ответить Мне нравится 0
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