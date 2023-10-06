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Беларусь провела встречу иностранных дипломатов с похищенными украинскими детьми. ФОТО

Иностранные дипломаты посетили в Беларуси места нахождения вывезенных из Лисичанска и Северодонецка украинских детей.

Об этом рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Представители иностранных представительств посетили места содержания вывезенных украинских детей в Беларуси.

С 44 детьми из Лисичанска и Северодонецка встретились представители Зимбабве, Индии, Катара, КНР, Кубы, Монголии, ОАЭ, России, Сирии, а также Палестины. К пропагандистскому мероприятию присоединились служащие из Белоруссии, Союзного государства и СНГ. Другие государства объявили бойкот и отказались участвовать в мероприятии, проведение которого не соответствует принципу наилучших интересов ребенка и преследует цель исключительно легитимизации международных противоправных действий.

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В своих комментариях для российских медиа гости Новополоцкой центральной городской больницы раскрыли ряд важных для правосудия деталей.

Беларусь провела встречу иностранных дипломатов с похищенными украинскими детьми 01

В частности, первый секретарь посольства РФ в Беларуси в очередной раз подтвердила навязывание украинским детям российского гражданства и организацию учебного процесса для них, не позволяющего сохранить национальную идентичность. К тому же Карина Багиева назвала еще один хозяйственный субъект, приобщенный к вывозу украинских детей - нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Поверенный в делах Катара Абдулаиз Аль-Кувари помог установить, что белорусские семьи берут к себе украинских детей. Кстати, эту информацию также подтвердила директор одной из новополоцких школ. Поверенный по делам выразил надежду, что "еще больше детей смогут уехать из Донбасса", что фактически является подстрекательством к продолжению совершения противоправного деяния.

В общем, произошло как ожидалось. Детей усадили за огромный стол как принято во время пресс-конференции, где допрашивали об условиях пребывания. Мероприятие намеренно запланировали на конец (задекларированный властями Беларуси) срока, чтобы получить необходимые комментарии.

На что повлияет посещение места содержания украинских детей?

По меньшей мере:

1) на расширение санкционных списков за счет еще одного хозяйственного субъекта,

2) на пополнение перечня нарушений интернационального гуманитарного и интернационального права прав человека, совершенных РБ и РФ.

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Важно также обеспечить вызов представителя посольства Катара в Украине в МИД Украины для предоставления официальных объяснений по поводу комментария Абдулаиза Аль-Кувари.

Подобное мероприятие мало повлияет на восприятие и юридическую квалификацию действий РБ в контексте "перевоспитания" украинских детей", - рассказала Рашевская.

Автор: 

Беларусь (7893) депортация (681) дети (6496)


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Топ комментарии
+8
Як і очікувалося, у цьому злочинному збіговиську взяли участь представники країн, де викрадення та утримування дітей в заручниках є цілком нормальною практикою. Цих клятих нелюдів ніщо і ніколи не виправить.
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06.10.2023 23:14
+5
Офіційне визнання Луки і всіх з ним пов'язаних міднарожними злочинцями? Нє? Московитам то вже до жОПи, але білорусам...
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06.10.2023 23:17
+5
Відео-підтвердження факту злочину! Альо, де МКС?! ДЕ ОРДЕР НА АРЕШТ ЛУКИ?
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06.10.2023 23:20
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Правила форума Совет форумчан
Де власне МЗС?
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06.10.2023 23:07 Ответить
перечитай перелік країн-учасників "заходу"
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06.10.2023 23:17 Ответить
Напевно, на кастингу та пробах чергової ескортниці бо є вакантне місце посла в Чехії.
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06.10.2023 23:17 Ответить
Як і очікувалося, у цьому злочинному збіговиську взяли участь представники країн, де викрадення та утримування дітей в заручниках є цілком нормальною практикою. Цих клятих нелюдів ніщо і ніколи не виправить.
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06.10.2023 23:14 Ответить
Майбутні манкурти.
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06.10.2023 23:16 Ответить
Офіційне визнання Луки і всіх з ним пов'язаних міднарожними злочинцями? Нє? Московитам то вже до жОПи, але білорусам...
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06.10.2023 23:17 Ответить
Відео-підтвердження факту злочину! Альо, де МКС?! ДЕ ОРДЕР НА АРЕШТ ЛУКИ?
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06.10.2023 23:20 Ответить
А чому немає посла племені лумбо-юмбо?
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06.10.2023 23:26 Ответить
"Бл,,,дорусія" підписалася у злочинах проти України і її народу,як і підписалася у посібництві по викраденню українських дітей,котрих викрало рашистський нелюд і вбивця куйло,
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06.10.2023 23:39 Ответить
Якісь папуаси вирішують долю моїх земляків ...
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06.10.2023 23:55 Ответить
Людожерське збіговисько. Зверніть увага на миротворців індію і оае.
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06.10.2023 23:57 Ответить
Чи довго ще цивілізований світ встоїть без війни з країнами теранами - людожерами ?
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07.10.2023 00:15 Ответить
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Київ не розірвав дипломатичні відносини з Білоруссю.
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07.10.2023 00:53 Ответить
Питання: - Який внесок в історію людства внесли представники цих країн? Яке відношення вони мають до долі українських дітей? Хто проплатив це збіговисько?
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07.10.2023 01:44 Ответить
Ох, тре в заголовку зразу писати ''дипломати країн п'ятого світу'', а то старушку майже ухайдокали. Гадала, больовий поріг пройшла, але ні
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07.10.2023 04:40 Ответить
вибух під Мінськом.

Повреждено полотно возле важных военных объектов

https://charter97.org/ru/news/2023/10/7/566726/ В результате взрыва повреждены участок железнодорожного полотна и стрелочного перевода, соединяющие станционные пути с погрузочно-разгрузочными в месте нахождения грузовых рамп.

Данные инженерные сооружения на указанной станции периодически задействуются для выполнения погрузочно-разгрузочных операций с военной техникой.

Озерище является основной станцией, на которой осуществляется погрузка военной техники в районе Минска. Рядом со станцией расположены 120-я и 127-я бригады связи, а так же 56-й полк связи.

От станции Озерище в направлении станции Орша располагаются станции Колодищи и Городище. К станции Городище примыкает ответвление на железнодорожную ветку в воинскую часть №42776. Станция Колодищи отдельным путем соединена со станцией Шабаны, что создает маршрут обхода Минска при следовании по маршруту Орша - Брест (или в обратном направлении). Данный обход активно используется для повышения скрытности и секретности при осуществлении воинских перевозок российской техники, боеприпасов и контингента в направлении Баранович и Лунинца.
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07.10.2023 09:05 Ответить
Это НЕ дипломаты, а негры-азиаты педофилы. Картофельный ублюдок Лука , хочет торговаться детьми.
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07.10.2023 12:04 Ответить
 
 