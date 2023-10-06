Беларусь провела встречу иностранных дипломатов с похищенными украинскими детьми. ФОТО

Иностранные дипломаты посетили в Беларуси места нахождения вывезенных из Лисичанска и Северодонецка украинских детей.

Об этом рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Представители иностранных представительств посетили места содержания вывезенных украинских детей в Беларуси.

С 44 детьми из Лисичанска и Северодонецка встретились представители Зимбабве, Индии, Катара, КНР, Кубы, Монголии, ОАЭ, России, Сирии, а также Палестины. К пропагандистскому мероприятию присоединились служащие из Белоруссии, Союзного государства и СНГ. Другие государства объявили бойкот и отказались участвовать в мероприятии, проведение которого не соответствует принципу наилучших интересов ребенка и преследует цель исключительно легитимизации международных противоправных действий.

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В своих комментариях для российских медиа гости Новополоцкой центральной городской больницы раскрыли ряд важных для правосудия деталей.

В частности, первый секретарь посольства РФ в Беларуси в очередной раз подтвердила навязывание украинским детям российского гражданства и организацию учебного процесса для них, не позволяющего сохранить национальную идентичность. К тому же Карина Багиева назвала еще один хозяйственный субъект, приобщенный к вывозу украинских детей - нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Поверенный в делах Катара Абдулаиз Аль-Кувари помог установить, что белорусские семьи берут к себе украинских детей. Кстати, эту информацию также подтвердила директор одной из новополоцких школ. Поверенный по делам выразил надежду, что "еще больше детей смогут уехать из Донбасса", что фактически является подстрекательством к продолжению совершения противоправного деяния.

В общем, произошло как ожидалось. Детей усадили за огромный стол как принято во время пресс-конференции, где допрашивали об условиях пребывания. Мероприятие намеренно запланировали на конец (задекларированный властями Беларуси) срока, чтобы получить необходимые комментарии.

На что повлияет посещение места содержания украинских детей?

По меньшей мере:

1) на расширение санкционных списков за счет еще одного хозяйственного субъекта,

2) на пополнение перечня нарушений интернационального гуманитарного и интернационального права прав человека, совершенных РБ и РФ.

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Важно также обеспечить вызов представителя посольства Катара в Украине в МИД Украины для предоставления официальных объяснений по поводу комментария Абдулаиза Аль-Кувари.

Подобное мероприятие мало повлияет на восприятие и юридическую квалификацию действий РБ в контексте "перевоспитания" украинских детей", - рассказала Рашевская.