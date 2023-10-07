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Враг ударил четырьмя ракетами по Авдеевке. ФОТО

Враг продолжает наносить удары по территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Донецком направлении вечером россияне выпустили 4 ракеты по Авдеевке – без жертв. Ночь в городе прошла относительно спокойно.

"На Горловском направлении 1 человек ранен в Миньковке Соледарской громады. В Часовоярской громаде повреждено 4 частных дома, в Торецке - 5. На Лисичанском направлении в Сиверске повреждено 4 дома, в Лиманской громаде зафиксировано 11 обстрелов", - говорится в сообщении.

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Враг ударил четырьмя ракетами по Авдеевке 01

Также отмечается, что за сутки россияне ранили одного жителя Донетчины.

Автор: 

обстрел (27202) Донецкая область (9665) Авдеевка (2444)


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07.10.2023 10:47 Ответить
Кацапам би так вкресати,щоб відчули як це
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07.10.2023 11:18 Ответить
 
 