Враг ударил четырьмя ракетами по Авдеевке. ФОТО

Враг продолжает наносить удары по территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Донецком направлении вечером россияне выпустили 4 ракеты по Авдеевке – без жертв. Ночь в городе прошла относительно спокойно.

"На Горловском направлении 1 человек ранен в Миньковке Соледарской громады. В Часовоярской громаде повреждено 4 частных дома, в Торецке - 5. На Лисичанском направлении в Сиверске повреждено 4 дома, в Лиманской громаде зафиксировано 11 обстрелов", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что за сутки россияне ранили одного жителя Донетчины.