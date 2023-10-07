В оккупированном Джанкое раздался взрыв: видны дым и следы от ракеты в небе. ФОТО
Во временно оккупированном Джанкое в Крыму вечером, 7 октября, раздался взрыв и виден дым, в сети публикуют фото.
Как передает Цензор.НЕТ, проукраинский Telegram-канал Крымский ветер, ссылаясь на данные подписчиков, написал, что "громкий взрыв" был слышен в Черноморском, Красноперекопском и Джанкойском районах.
В небе видны след ракеты.
Также местные сообщают, что на аэродроме в Джанкое включена сирена.
Крымские Telegram-каналы оккупантов пишут о якобы работе российской ПВО.
Топ комментарии
+16 Hulio
показать весь комментарий07.10.2023 19:01
+13 Urs
показать весь комментарий07.10.2023 19:02
+12 Jimmy Hill
показать весь комментарий07.10.2023 19:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На сході палає, на півдні палає
Коли повернемось, - того я не знаю
Ми добре навчились триматися строєм
І тому - наші танки всеж Дійдуть
До Джанкоя!!!,,,
https://kafanews.com/novosti/203251/v-sevastopole-nachalsya-chempionat-kreyserskikh-yakht_2023-10-07 В Севастополе в акватории Казачьей бухты с 6 по 8 октября проходит чемпионат крейсерских яхт ORC. Турнир организован в рамках межрегиональной регаты «Севастопольские паруса» и объединил более 130 спортсменов из шести регионов страны.