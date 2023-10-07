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Новости Фото Война
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В оккупированном Джанкое раздался взрыв: видны дым и следы от ракеты в небе. ФОТО

Во временно оккупированном Джанкое в Крыму вечером, 7 октября, раздался взрыв и виден дым, в сети публикуют фото.

Как передает Цензор.НЕТ, проукраинский Telegram-канал Крымский ветер, ссылаясь на данные подписчиков, написал, что "громкий взрыв" был слышен в Черноморском, Красноперекопском и Джанкойском районах.

В небе видны след ракеты.

Также местные сообщают, что на аэродроме в Джанкое включена сирена.

Читайте также: В Джанкое слышали взрывы. Крымский предатель Аксенов сообщил о якобы сбитии ракеты. Повреждены складские помещения

Крымские Telegram-каналы оккупантов пишут о якобы работе российской ПВО.

В оккупированном Джанкое раздался взрыв: видны дым и следы от ракеты в небе 01

В оккупированном Джанкое раздался взрыв: видны дым и следы от ракеты в небе 02
В оккупированном Джанкое раздался взрыв: видны дым и следы от ракеты в небе 03

Автор: 

взрыв (6749) Джанкой (83)


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Топ комментарии
+16
То Хамас бомбанув.
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07.10.2023 19:01
+13
цікаво, на цей раз чим збили - аеродромом (45°42'21.9"N 34°25'28.2"E), чи може нафтобазою (45°42'20.8"N 34°22'49.0"E).
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07.10.2023 19:02
+12
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07.10.2023 19:19
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То Хамас бомбанув.
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07.10.2023 19:01 Ответить
З язика зірвали
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07.10.2023 19:07 Ответить
Так.Цілили в Ізраель-промазали.
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07.10.2023 19:19 Ответить
то просто салют до днюхи *****
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07.10.2023 19:59 Ответить
цікаво, на цей раз чим збили - аеродромом (45°42'21.9"N 34°25'28.2"E), чи може нафтобазою (45°42'20.8"N 34°22'49.0"E).
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07.10.2023 19:02 Ответить
При горінні паливно-мастмльних матеріалів дим має чорніше бути...
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07.10.2023 19:11 Ответить
Таки прилетіло.
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07.10.2023 19:13 Ответить
Бархатный сезон салютами закрывают.
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07.10.2023 19:16 Ответить
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07.10.2023 19:19 Ответить
ГероямСлава!❤️💛💙,
На сході палає, на півдні палає
Коли повернемось, - того я не знаю
Ми добре навчились триматися строєм
І тому - наші танки всеж Дійдуть
До Джанкоя!!!,,,
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07.10.2023 20:00 Ответить
До Кримського мосту, Тарханкут,Форосу та Севастополя
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07.10.2023 20:40 Ответить
Судя по дыму , прилёт состоялся.
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07.10.2023 19:19 Ответить
То мабуть каміння з неба...
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07.10.2023 19:26 Ответить
а можно у Казачу бухту пару дронів послати?

https://kafanews.com/novosti/203251/v-sevastopole-nachalsya-chempionat-kreyserskikh-yakht_2023-10-07 В Севастополе в акватории Казачьей бухты с 6 по 8 октября проходит чемпионат крейсерских яхт ORC. Турнир организован в рамках межрегиональной регаты «Севастопольские паруса» и объединил более 130 спортсменов из шести регионов страны.
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07.10.2023 19:30 Ответить
Артістович на яхті з омарами теж бере участь?
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07.10.2023 20:42 Ответить
арєстовічъ десь швендяє по США та проводить дістанційні тренінги по 50$ за сеанс для своїх підписників.
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07.10.2023 20:50 Ответить
Шукаючи хароших кацапів? Цей дубінський щур дошвендяється, при чому дуже скоро - омара йому поки в дупу
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07.10.2023 21:00 Ответить
Написав дугінський щур, а воно узяло й виправило на інше падло
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07.10.2023 21:01 Ответить
https://twitter.com/i/status/1709990967552454740 це майже одне і теж.
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07.10.2023 21:05 Ответить
"Дуривестник" таки долетел до Крыма!
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07.10.2023 19:37 Ответить
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07.10.2023 20:13 Ответить
День викидня ***** - добряче він тоді гепнувся на кафель.
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07.10.2023 20:20 Ответить
Так виглядає штаб чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі після візиту українських ракет
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07.10.2023 20:51 Ответить
Штаб цей - це вже в минулому, все одно вони тимчасовий організували десь в новоросійську чи окупованій Абзазії
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07.10.2023 21:15 Ответить
Цікаво, що в тому Джанкої було. Це великий щ/д вузол. Може ешелон з чимось? А може (мрійливо) там була батарея "оніксів" чи "бастіонів", яка обстрілювала наш південь?
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07.10.2023 21:17 Ответить
ПУ навряд чі - там "очей" багато. Скоріше "зустріч" ешелона з оркестром і феєрверками. Або почекали поки розвантажать в акуратні штабеля.
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07.10.2023 22:21 Ответить
Малувато щось фейерверку, бажано побільше, щоб життя раєм не казалось!
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07.10.2023 21:27 Ответить
Чому ми дізнаємось такі новини не від Генштабу - шмальнули туди, вразили те, вдало чи ні нанесли удар? Звичайно, звідки і чим повідомляти не потрібно. Наш Генштаб дуже скурпульозно висвітлює звідки, чим і куди нанесли удари кацапи, а у відповідь ніби нічого не зроблено. Вважаю це неправильно і шкідливо. Людей ніби спеціально привчають до поразницьких думок.
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07.10.2023 21:59 Ответить
 
 