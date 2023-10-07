В оккупированном Джанкое раздался взрыв: видны дым и следы от ракеты в небе. ФОТО

Во временно оккупированном Джанкое в Крыму вечером, 7 октября, раздался взрыв и виден дым, в сети публикуют фото.

Как передает Цензор.НЕТ, проукраинский Telegram-канал Крымский ветер, ссылаясь на данные подписчиков, написал, что "громкий взрыв" был слышен в Черноморском, Красноперекопском и Джанкойском районах.

В небе видны след ракеты.

Также местные сообщают, что на аэродроме в Джанкое включена сирена.

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Крымские Telegram-каналы оккупантов пишут о якобы работе российской ПВО.



