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На Харьковщине будут судить предателя, распространявшего роспропаганду во время оккупации Купянщины. ФОТО

57-летний жителя Купянского района обвиняют в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, в ходе оккупации пгт Шевченково Купянского района местный житель добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Мужчина занял должность "главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области". Он помогал представителям государства-агрессора продвигать антиукраинские нарративы, распространяя среди местных жителей пропагандистскую газету "Харьков Z".

На страницах газеты публиковались материалы, с помощью которых захватчики пытались создать положительное отношение к государству-агрессору. В статьях печатного издания отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины, а оккупанты были представлены как "освободители", а также транслировались тезисы относительно "заботы" государства-агрессора и готовности РФ оказывать любую помощь населению", - говорится в сообщении.

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Кроме того, предатель собирал информацию о местах для оборудования стендов, досок объявлений и т.п. для размещения агитационных материалов и помогал в организации так называемого "референдума" о присоединении Купянского района к РФ.

На Харьковщине будут судить предателя, распространявшего роспропаганду во время оккупации Купянщины 01
На Харьковщине будут судить предателя, распространявшего роспропаганду во время оккупации Купянщины 02

Автор: 

прокуратура (5020) Харьковщина (5577) государственная измена (1544) коллаборационизм (872)


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Віталій Баранов,"Біба" кіборг, Воїн, Герой. Вічна Пам'ять Герою. ЄС має Патріотів.
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09.10.2023 10:35 Ответить
Судили б вони так швидко Баканова та його щурів із СБУ!
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09.10.2023 10:48 Ответить
Я розумію не можна показувати обличь підозрюваних, але ж з якого бодуна вирішили замилювати обличчя підсудних?????
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09.10.2023 10:54 Ответить
 
 