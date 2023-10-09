На Харьковщине будут судить предателя, распространявшего роспропаганду во время оккупации Купянщины. ФОТО

57-летний жителя Купянского района обвиняют в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, в ходе оккупации пгт Шевченково Купянского района местный житель добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Мужчина занял должность "главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области". Он помогал представителям государства-агрессора продвигать антиукраинские нарративы, распространяя среди местных жителей пропагандистскую газету "Харьков Z".

На страницах газеты публиковались материалы, с помощью которых захватчики пытались создать положительное отношение к государству-агрессору. В статьях печатного издания отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины, а оккупанты были представлены как "освободители", а также транслировались тезисы относительно "заботы" государства-агрессора и готовности РФ оказывать любую помощь населению", - говорится в сообщении.

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Кроме того, предатель собирал информацию о местах для оборудования стендов, досок объявлений и т.п. для размещения агитационных материалов и помогал в организации так называемого "референдума" о присоединении Купянского района к РФ.



